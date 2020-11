Transférez toutes vos images de Google Photos vers le cloud Amazon avec une procédure simple que nous expliquons étape par étape dans cet article.

Écrit par Beatriz Alcántara

Google Photos est la plate-forme la plus populaire pour stocker des photos et des vidéos dans le cloud, même si certaines d’entre elles prennent progressivement du terrain. On se réfère à Photos chez Amazon, Le service de stockage cloud d’Amazon.

La suppression du stockage illimité de Google Photos, ainsi que le fait qu’Amazon propose Espace illimité pour vos clients Prime, ont fait d’Amazon Photos une excellente option pour protéger vos images.

Si vous payez déjà pour Amazon Prime, il est préférable de commencez à utiliser Amazon Photos pour stocker vos fichiers, au lieu de payer pour le stockage Google Photos également.

Pour rendre le changement encore plus facile, nous expliquons comment transférer vos photos de Google Photos vers Amazon Photos en quelques étapes faciles.

Qu’est-ce qu’Amazon Photos et comment s’abonner?

Amazon Photos est le service d’image cloud créé par Amazon, un endroit où vous pouvez enregistrer vos photos et vidéos sans craindre de les perdre si votre téléphone portable ou ordinateur personnel sur lequel vous stockez ces fichiers est volé.

Sans aucun doute, Amazon Photos est l’une des meilleures alternatives à Google Photos que nous pouvons actuellement trouver, car vous pouvez également stocker vos images dans le cloud, y accéder à partir de différents appareils et enregistrer des copies de sauvegarde de votre mobile, Entre autres fonctions.

Savoir plus: Les meilleures applications de stockage cloud: ne manquez jamais d’espace!

Pour commencer à utiliser cette plateforme, il vous suffit d’être inscrit sur Amazon. Tous les utilisateurs ont accès à 5 Go gratuits espace de rangement. Si vous avez besoin de plus d’espace, vous pouvez payer le forfait 100 Go (1,99 euros par mois) ou le forfait 1 To (9,99 euros par mois).

Mais attention, ce n’est pas le meilleur. Si vous êtes déjà un utilisateur d’Amazon Prime, vous pouvez directement profiter stockage illimité d’images dans Amazon Photos. Si vous ne l’êtes pas encore, vous pouvez vous abonner à Prime pour accéder à ce grand avantage.

Une fois que vous êtes un utilisateur d’Amazon, peu importe si Prime ou non, vous pouvez utiliser Amazon Photos sans problème, pas besoin de souscrire au service individuellement.

Comment transférer des photos et des vidéos de Google Photos vers Amazon Photos

Il est maintenant clair que si vous êtes un client Amazon Prime, tu n’auras pas à payer plus pour stocker toutes vos photos dans le cloud lorsque Google Photos supprime définitivement son stockage illimité.

Pour que le changement ne vous prenne pas au dépourvu, il est préférable de commencer à transférer des images de Google Photos vers Amazon Photos dès maintenant. Comme nous l’avons mentionné précédemment, il s’agit d’un processus très simple dans lequel vous n’aurez guère à investir quelques minutes de votre temps.

Cette procédure est basée sur trois étapes principales que nous expliquons en détail ci-dessous. Attention, car il est temps de prendre vos photos et vidéos pour emmenez-les dans leur nouvelle maison, Amazon Photos.

1. Téléchargez vos photos et vidéos depuis Google Photos

La première chose à faire pour accéder à Amazon Photos est d’obtenir toutes les images que vous avez stockées dans Google Photos pendant tout ce temps. Pour ce faire, nous utiliserons le Outil Google Takeout. Vous pouvez donc télécharger vos photos et vidéos depuis Google Photos:

Accédez au site Web de Google Takeout. “Tout désélectionner”, puisque dans ce cas nous voulons uniquement télécharger le contenu de Google Photos, faites défiler jusqu’à ce que vous trouviez l’option Google Photos et marquez-le.Appuyez sur “Étape suivante”.Choisissez les paramètres de téléchargement: Vous pouvez recevoir le lien de téléchargement dans votre e-mail, choisir la fréquence d’exportation ou même modifier le format et la taille des fichiers téléchargés. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur “Créer une exportation”Dans quelques minutes, vous recevrez un lien à partir duquel vous pouvez télécharger le fichier avec toutes vos images. Évidemment, son poids dépendra du nombre de fichiers que vous avez stockés jusqu’à présent.

Le fichier que vous téléchargez sera vraisemblablement au format .zip, vous devrez donc utiliser un programme ou application comme RAR pour le décompresser. Une fois cette brève procédure terminée, il est temps de passer à l’étape suivante.

2. Téléchargez-les sur Amazon Photos

Lorsque vous avez le dossier avec toutes les photos et vidéos de Google Photos, vous n’aurez qu’à les télécharger sur Amazon Photos pour commencer à utiliser ce service comme lieu de stockage.

Pour télécharger vos images sur Amazon Photos depuis votre ordinateur, Suivez ces étapes:

Allez sur Amazon Photos Cliquez sur “Commencer la session” pour vous connecter avec votre compte Amazon, cliquez sur le bouton “Ajouter”, dans le coin supérieur droit, puis dans “Charger le dossier”Sélectionnez le dossier contenant les images téléchargées depuis Google Photos Cliquez sur le bouton “Télécharger”.

Dans quelques secondes, tout le contenu du dossier sélectionné aura été téléchargé sur Amazon Photos et, ainsi, vous aurez vos photos et vidéos de Google Photos dans le cloud Amazon.

Si tu veux effectuer le processus avec votre mobile Android, téléchargez simplement l’application Amazon Photos et accepter la sauvegarde automatique afin que toutes les photos et vidéos de votre appareil soient automatiquement téléchargées sur le cloud Amazon, y compris celles que vous venez de télécharger à partir de Google Photos.

3. (Facultatif) Supprimez vos fichiers de Google Photos

Enfin, et en option, vous pouvez supprimer tous vos fichiers de Google Photos vers faire d’Amazon Photos la seule plateforme stockage que vous utilisez.

Il s’agit d’un processus que vous pouvez effectuer à la fois à partir de l’application Android et depuis l’ordinateur, bien que nous recommandons ce dernier pour accélérer les devoirs. Avant de passer à votre ordinateur, désactivez la sauvegarde et la synchronisation dans votre application mobile. Suivez ensuite ces étapes:

Entrez Google Photos depuis votre ordinateur.Charger toutes les images stockées en descendant lentement jusqu’à la plus ancienne. Une fois les fichiers chargés, sélectionnez la première image tout en maintenez la touche Maj enfoncée, faites défiler jusqu’à l’image la plus ancienne tout en maintenant la touche enfoncée et cliquez sur cette dernière photo.Cliquez sur le bouton poubelle, dans le coin supérieur droit de l’écran, pour supprimer toutes les images sélectionnées, puis allez dans la section Corbeille – menu de gauche – et revenez à sélectionner et supprimer toutes les images de sorte que, maintenant, ils disparaissent de Google Photos. Savoir plus: Comment savoir combien de stockage Google Photos vous reste

Avec ces trois étapes fondamentales, vous pouvez collecter toutes les images que vous avez téléchargées au cours de ces années sur Google Photos, les transférer vers Amazon Photos et, certainement, supprimer toute trace sur le service de stockage de Google.

Après avoir pris connaissance de ces informations, êtes-vous toujours Êtes-vous toujours prêt à abandonner Amazon Photos, l’un des plus grands avantages d’être un client Prime?