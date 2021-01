Écrit par Nacho Castañón sur Google

Transfert d’art est un outil Google qui vous permet de transformer n’importe quelle photographie en œuvre d’art, comme l’indique l’entreprise elle-même dans une publication sur son blog officiel. «Du mouvement tourbillonnant audacieux dans les peintures de Vincent van Gogh aux coups de pinceau confiants et surréalistes de Frida Kahlo, de nombreux artistes célèbres ont des styles immédiatement reconnaissables. Maintenant vous pouvez utilisez ces styles pour transformer vos propres photos“, Vous pouvez lire dans la déclaration. c’est une nouvelle fonctionnalité depuis l’application Google Arts & Culture qui permet d’appliquer les caractéristiques d’œuvres connues dans les images des utilisateurs.

Pour pouvoir essayer cette nouvelle fonction Google Arts & Culture, il vous suffit d’ouvrir le menu Appareil photo dans la barre inférieure de l’application et sélectionnez “Art Transfer”. À ce moment, et après avoir pris ou téléchargé une photo, l’outil vous permet de choisir parmi des dizaines de chefs-d’œuvre à transférer vos styles sur des images utilisateur. De plus, pendant la transformation, Google partage un fait ou un fait amusant sur l’œuvre d’art choisie, invitant ainsi les utilisateurs à en savoir plus sur son histoire.

Art Transfer transforme vos images en œuvres d’art

Art Transfer permet également personnalisation supplémentaire, vous pouvez donc utiliser l’icône en forme de ciseaux pour sélectionner la partie de l’image à laquelle vous souhaitez appliquer un style. Google a utilisé sa déclaration pour remercier les institutions culturelles du monde entier, telles que la National Gallery du Royaume-Uni et le MOA Museum of Art au Japon, qui ont aidé l’entreprise à présenter des artistes tels que van Gogh, Frida Kahlo, Edvard Munch ou Léonard de Vinci dans votre nouvel outil.

Concernant le fonctionnement de Art Transfer, l’outil utilise un modèle algorithmique créé par Google AI. De cette façon, lorsqu’une photo est prise et qu’un style d’un artiste spécifique est sélectionné, cette fonction non seulement combine les deux ou superpose simplement la photo; il lance également une recréation algorithmique unique de la photo inspirée du style artistique spécifique qui a été choisi. Un processus qui se produit directement depuis l’appareil de l’utilisateur et sans l’aide du cloud. C’est sans aucun doute un outil pour donner de la couleur et une autre vie aux images que nous avons stockées dans nos terminaux, et pour passer un bon moment à créer de «l’art» pendant la quarantaine.