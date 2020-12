Avoir un smartphone, c’est profiter d’une porte ouverte sur un grand nombre de fonctions, dont appareils agglutinés dans le même appareil. C’est un lecteur multimédia, sert d’appareil photo, offre un accès Internet, nous met en contact avec nous tous qui utilisons un smartphone et peut également être prolongé lorsque le mobile a cessé d’être utilisé comme appareil principal.

Il est logique d’accumuler plusieurs smartphones car, bien que l’on insiste pour prolonger leur durée d’utilisation, tôt ou tard certains se retrouvent dans le tiroir. Et il ne devrait pas en être ainsi non plus puisque un “ancien” Android maintient une seconde vie. Par exemple, c’est une console de jeu pour un enfant, cela peut aussi devenir une caméra de tableau de bord ou une caméra de voiture. Et avec quelques applications et une pincée de configuration, nous pouvons transformer un vieil Android en un visage de sécurité ou de surveillance.

Trouvez le meilleur endroit pour regarder

Ce n’est pas que les caméras de sécurité soient très chères puisqu’il existe des modèles qui offrent un excellent service pour un prix d’une trentaine d’euros. Mais, si nous avons déjà un appareil capable d’alimenter l’une de ces camérasPourquoi ne pas l’utiliser? C’est ce qui se passe avec tout smartphone Android doté d’une caméra arrière fonctionnelle. C’est, le mobile doit pouvoir prendre des photos et aussi des vidéos; De plus, il est essentiel que vous vous connectiez à Internet (vous pouvez ainsi accéder à la vidéo en direct).

Avant de préparer le mobile à faire office de caméra de surveillance, vous devez trouver le bon endroit pour le placer. En ce sens, la caméra arrière doit se concentrer sur la zone à surveiller s’assurer que le téléphone est vu le moins possible et qu’il n’est pas trop loin d’une prise (il doit être connecté au secteur).

Pour utiliser le mobile comme caméra de sécurité, il doit être hors de vue et proche d’une prise

La connexion WiFi doit être active chaque fois que le mobile Android fonctionne comme une caméra de surveillance; même s’il peut fonctionner hors ligne si vous disposez de suffisamment de stockage pour sauvegarder les enregistrements (bien que nous ne recevrons pas d’alertes au cas où il détecte un mouvement nous ne pourrons pas non plus accéder à l’émission en temps réel, ce qui est essentiel pour garder son calme en dehors de la maison). Une bonne recommandation est d’acheter une carte SIM prépayée en cas de panne de courant: avec ce que le mobile a de la batterie et sa connexion de données, nous obtiendrons un système de surveillance autonome très économique.

Une fois que vous avez déterminé le meilleur endroit pour placer le smartphone (sur une étagère pointant vers la porte, par exemple), il est temps de le préparer au niveau logiciel. Pour cela, rien de tel que d’utiliser certaines applications.

Camy: votre caméra de surveillance personnalisée

Après avoir essayé plusieurs applications de ce style, notre première recommandation est Camy, une application qui fonctionne parfaitement pour l’utilisation que nous recherchons: transformer un vieux mobile en caméra de surveillance. Et il le fait très simplement: il suffit d’installer l’application Camy sur Android qui fera office de caméra de sécurité. Ensuite, l’application est installée sur le mobile avec lequel nous accèderons à la diffusion en direct. Et voila: une simple capture de code QR donne accès au contrôle à distance de l’enregistrement.

On peut voir ce qui se passe chez soi depuis n’importe où depuis Camy offre la diffusion en direct aux mobiles qui se sont enregistrés via le QR. De plus, il offre un service d’enregistrement, on peut basculer entre les caméras arrière et avant, il a une détection de mouvement et on peut même utiliser la caméra de surveillance la nuit; soit grâce au filtre basse lumière inclus, soit flash de l’appareil photo à distance activé.

Camy en vaut vraiment la peine: il est téléchargeable gratuitement (avec publicités), il est adapté pour Android et aussi pour iOS, il offre ses fonctions gratuitement et il dispose d’un service premium avec lequel s’ajoutent quelques extras, comme la diffusion en 1080p. Bien sûr, vous pouvez l’utiliser parfaitement sans payer un centime. Nous le recommandons.

Camy

Alfred: caméra de surveillance

Notre deuxième application recommandée est une application bien connue sur Android, c’est aussi l’une des plus utilisées et des meilleures critiques. Cette popularité est en adéquation avec tout ce que propose l’application: elle est puissante, polyvalente, la diffusion en direct fonctionne sans interruption et Vous permet de remplacer une caméra de surveillance par n’importe quel ancien mobile Android (au-dessus de la version 4.1+).

Alfred fonctionne de manière très similaire à Camy: vous avez besoin du mobile qui capture la vidéo et d’un autre qui servira de spectateur. Pour les associer, connectez-vous simplement à l’aide du compte Google une fois l’application installée sur les deux. Et, tant qu’Alfred est ouvert sur l’ancien Android, nous pouvons accéder à la vidéo en direct à partir de téléphones mobiles qui agissent comme un spectateur.

Surveillez la maison avec les caméras arrière et avant, recevez des alertes grâce à la détection de mouvement, Alfred transmet vidéo et son, dispose d’une surveillance de nuit et Il a une fonction talkie-walkie pour établir un appel entre les deux appareils. De cette façon, il est possible d’avertir quiconque est à la maison. Ou effrayez les voleurs, en essayant de ne pas rentrer.

Alfred

Avec ces deux applications, il est plus que suffisant d’utiliser un ancien mobile Android comme caméra de sécurité. Si vous recherchez plus d’options, vous pouvez télécharger certaines des options suivantes:

Une dernière recommandation: connectez le système de surveillance sur votre mobile uniquement lorsque vous partez de chez vous. Bien que les applications soient sûres, il n’y a jamais de mal à prendre des précautions. Cela empêchera quiconque de voir ce que vous faites pendant que vous êtes à la maison.