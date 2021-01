Avoir un téléviseur connecté grâce à des systèmes d’exploitation tels que Tizen, webOS, Roku ou Android TV, offre à l’utilisateur un monde de possibilités. Utilisez l’appareil pour plus que simplement regarder la télévision, ce que nous mettrons en pratique avec ce tutoriel pour transformer le téléviseur en une console rétro.

Nous allons seulement avoir besoin de l’installation d’une application comment sont RetroArch et un explorateur de fichiers sur notre téléviseur, si vous n’en avez pas. Et étape suivie, nous pouvons nous délecter du monde merveilleux des jeux rétro.

Notre télévision est une console de jeux rétro

Et la première étape pour se concrétiser est de mettre la main sur RetroArch, une application qui a disparu que nous pouvons télécharger depuis le Google Play Store à ce lien et que nous pouvons également trouver commodément mise à jour dans APK Mirror. À ce stade, nous allons télécharger celui qui est compatible avec notre télévision ou appareil basé sur Android TV.

Nous apportons l’application RetroArch à un appareil que nous allons connecter à notre télévision, soit par USB, soit directement dans la mémoire interne. C’est notre choix. Et puis, si nous n’avons pas d’explorateur de fichiers, nous en installons un depuis le Google Play Store. J’utilise toujours File Commander bien qu’il y en ait différents que je peux utiliser.

RetroArch

Commandant de fichier

À ce stade, nous ouvrons File Commander ou l’application choisie et recherchons et installons l’application RetroArch que nous avons au format .apk. Il s’agit de trouver le dossier dans lequel nous l’avons placé, donc utiliser le dossier racine est la meilleure option pour faciliter la tâche.

Nous allons seulement devoir installer l’application en suivant la méthode habituelle et si tout fonctionne normalement, nous finirons par trouver le message de l’application installée à l’écran.

Avec l’application déjà installée, nous quittons le navigateur et nous verrons comment elle apparaît déjà parmi les applications que nous pouvons utiliser sur le téléviseur. Depuis ce moment, il ne reste plus qu’à le configurer.

Nous devrons accorder l’application, le capacité d’accéder, d’écrire et de lire le stockage externe et aussi la possibilité d’accéder aux photos et autres fichiers multimédias sur notre appareil.

Avec ces autorisations accordées, la première étape sera installer ou charger le noyau correspondant. Après le démarrage de RetroArch, nous verrons un premier message de configuration automatique de base et nous pourrons aller dans le “Menu principal”

Téléchargez le noyau

Pour installer l’émulateur de la machine que nous voulons utiliser, entrez simplement “Load kernel”. Dans cette section, nous cliquons sur “Télécharger le noyau” et nous choisissons celui qui nous intéresse le plus. Le processus ne prend pas plus de quelques secondes et la variété des options est gigantesque.

Une fois que nous avons l’émulateur prêt, il reste à démarrer le jeu lui-même. Nous pouvons avoir toutes les images de titre que nous aimons stockées sur une clé USB connectée au téléviseur et nous utiliserons la section “Charger le contenu” pour y accéder.

Une fois le dossier localisé, tous les fichiers que nous avons apparaissent et avec l’extension .zipcar ce sont des fichiers compressés.

Là, nous devons choisir le titre que nous voulons charger et nous verrons comment un nouveau menu apparaît à l’écran avec deux options parmi lesquelles nous choisirons “Charger le fichier” pour démarrer le jeu.

C’est l’une des méthodes pour charger un titre, puisque l’autre consiste à les charger dans “Importer du contenu” et accédez à la dernière section du “Menu principal” dans lequel l’image de l’émulateur téléchargé apparaît.

Là les titres que nous avons précédemment importés apparaîtront et en cliquant dessus, nous n’aurons plus qu’à cliquer dessus pour ensuite sélectionner “Démarrer” et démarrer le jeu.

Pour utiliser RetroArch sur un téléviseur ou un appareil avec Android TV nous pouvons utiliser la télécommande, mais dans certains modèles de téléviseurs, cela peut poser un problème et il est conseillé d’utiliser un pavé de commande compatible ou certains claviers avec touches directionnelles de prix économique que l’on peut trouver dans différents magasins du réseau.