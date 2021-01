Écrit par Carlos Rubio Mazas en photographie et montage sur Android

Les smartphones ont remplacé de nombreux autres appareils électroniques pour l’utilisateur moyen. Surfer sur Internet se fait avec votre mobile, envoyer des e-mails depuis votre mobile et prendre des photos… également avec votre mobile. Surtout dans ce dernier aspect, il ne fait aucun doute sur la grande avancée que les smartphones ont faite et c’est celle de la grande qualité photographique qu’ils chérissent aujourd’hui, il faut ajouter l’immédiateté et la rapidité de la photographie numérique.

Cependant, nous ne pouvons pas dire que l’ancien ou l’ancien est mauvais. Parfois, le «rétro» devient à la mode et ça ne fait jamais de mal de se rappeler comment nous travaillions il y a quelques années. Ce youtuber a dû y réfléchir et il a créé une application de photographie mobile avec une fonctionnalité intéressante: nous ramènera quelques années en arrière.

L’application de photographie qui nous ramène à l’an 2000

Nous nous expliquons. Les applications de photographie pour notre mobile il y en a des centaines. Certains mieux que d’autres. Certains avec un plus grand nombre de possibilités que d’autres. Mais ils font tous pratiquement la même chose; prendre la photo, vous permettre de mettre des filtres et de la sauvegarder dans notre galerie.

David Dobrik est un youtubeur qui a créé une application de photographie pour les amateurs de rétro. Comme on peut le lire dans The Verge, David est un amateur d’appareils photo jetables et c’est pourquoi il a décidé de partager sa passion avec nous tous.

L’application appelée David’s Jetable transforme notre téléphone mobile moderne en appareil photo jetable. Pour ceux d’entre vous qui ne savent pas ce que c’est, cela a fonctionné avec des appareils photo qui ne coûtent que quelques euros et avec un nombre limité de photos. Une fois que nous avions fini avec la bobine, nous devions la prendre pour la développer. L’appareil photo n’a pas pu être réutilisé. Bien sûr, ils n’avaient pas d’écrans ou quelque chose du genre et leur qualité était assez discutable, mais ils étaient parfaits pour les voyages d’étudiants ou pour que les plus petits prennent des photos de leur voyage de fin d’année.

Et comment fonctionne cette application? Tout d’abord, il désactive l’appareil photo avant, vous ne pouvez donc prendre des photos qu’avec l’appareil photo arrière et, comme avec les appareils photo jetables, le flash s’allume toujours quelles que soient les conditions ambiantes. Mais le meilleur vient maintenant, car tout comme il fallait attendre la fin du taxi pour aller les révéler, les photographies que nous prenons ne seront disponibles pour être consultées que le lendemain à 9h00 du matin. Rétro pour tout, pour le meilleur et pour le pire.

Le plus curieux de tous est que cette application a déjà des milliers de téléchargements en quelques mois de vie. Pour le moment, il n’est disponible que sur iOS, et bien que son arrivée sur Android soit attendue prochainement, il peut être téléchargé via son APK.