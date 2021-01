Écrit par Carlos Rubio Mazas sur MIUI

Xiaomi est l’une de nos marques technologiques préférées. Ils ne fabriquent pas seulement des appareils mobiles avec un rapport qualité-prix imbattable, bien que parfois ils ne réussissent pas comme dans le cas du Mi MIX Alpha, mais aussi parce que son catalogue infini comprend des produits de tous types et pour tous les goûts.

En plus de cela, nous devons reconnaître que MIUI, la couche de personnalisation de vos appareils, ne laisse personne indifférent. Soit vous l’aimez, soit vous la détestez, il n’y a pas de juste milieu. Il a toujours été critiqué qu’Android en a peu et que son apparence soit plus proche du système d’exploitation d’Apple que de Google, mais ce que l’on ne peut nier, c’est que ses performances sont exceptionnelles.

Et comme MIUI est une version plutôt spéciale d’Android, il a de nombreux trucs, secrets et fonctions exclusives parmi ses paramètres. Aujourd’hui, nous vous apportons une astuce très intéressante si vous faites partie de ceux qui vous aimez avoir un écran d’accueil propre et bien rangé.

Commandez vos applications de bureau en un seul geste

MIUI contrairement aux versions Android courantes, n’a pas de tiroir d’applications approprié. Comme avec iOS, dans MIUI, nous avons toutes les icônes d’applications à l’écran, pouvant les trier dans des dossiers ou sur différents écrans.

Pour cette raison, il peut arriver que, soit parce que nous déplaçons les applications ou que nous désinstallons celles que nous n’utilisons plus, des espaces ou des espaces vides apparaissent entre les différentes icônes. Bien sûr, nous ne pouvons pas y consentir, Qui ne veut pas toujours avoir son bureau mobile parfaitement organisé?

Au lieu de placer les différentes icônes une par une, Xiaomi et MIUI nous permettent de les commander de manière beaucoup plus simple. Secouez simplement notre appareil Xiaomi, chacune des applications qui étaient auparavant en panne sera placée correctement et là où il y avait de l’espace et des lacunes non comblées, elles ont maintenant disparu.

Au cas où cette simple astuce ne fonctionne pas pour vous, vous devrez faire ce qui suit. Allez dans Paramètres du terminal, Écran d’accueil et activez l’option Secouer pour couvrir les espaces libres. De cette façon, vous pouvez retourner sur votre bureau Android, secouer le terminal et… magie!

Sans aucun doute, MIUI 11 est une très bonne rénovation d’un MIUI 10 déjà difficile à battre. Contre toute attente, la société a réussi à améliorer sa couche de personnalisation, ce qui n’était honnêtement pas une tâche facile, nous avons donc hâte de voir quelles choses nous apporteront les futures mises à jour de la couche de personnalisation Xiaomi.