Vous venez de commencer sur TikTok? Découvrez toutes les façons possibles de trouver et d’inviter des amis Instagram.

Voulez-vous développer votre compte TikTok? Il est temps pour vous de commencer à ajouter des amis Instagram à votre liste d’amis et d’inviter d’autres personnes à rejoindre ce réseau social.

La croissance de TikTok a fait même son propre tremblement Instagram, et est-ce grâce à leur fonctions multiples tout le monde peut passer de longues heures de divertissement regarder des vidéos et interagir avec la communauté.

le sien l’interface est extrêmement agréable et facile à utiliser, il vous suffit d’entrer sur le Web ou de l’utiliser sur votre mobile et de commencer à créer des vidéos avec des effets spéciaux et des filtres. Naturellement, si vous parvenez à gagner en popularité sur la plateforme ou si votre contenu devient viral, vous aurez la possibilité de générer des revenus réels.

Mais d’abord, il faut avoir des followers, comme cela se passe sur d’autres plateformes. Plus vous avez d’amis et de connaissances, mieux c’est. Auparavant, nous vous avons montré comment obtenir des utilisateurs et des hashtags facilement et rapidement, maintenant vous verrez comment trouver des amis Instagram sur TikTok.

Comment ajouter des amis Instagram à Tiktok

Actuellement TIC Tac a trois façons uniques d’inviter des amis de différentes plates-formes à rejoindre votre système. Dans cette opportunité, vous connaîtrez toutes les options disponibles pour trouver des amis Instagram. Suivez nous!

Comment inviter des amis Instagram sur Tiktok

Entre en TIC Tac.Jouer le icône de personne situé dans la partie inférieure droite de l’écran.Dans la fenêtre de votre profil utilisateur, vous verrez un icône de personne avec signe + situé dans le coin supérieur gauche, appuyez dessus.

Vous verrez maintenant l’écran de “Retrouver des amis”.Appuyez sur “Inviter des amis” et la synchronisation avec les applications et le calendrier des contacts de votre mobile avec l’application commencera.Droite sur la barre supérieure, vous verrez une série d’applications où vous pouvez envoyer l’invitation à vos amis. Balayez vers le bas et appuyez sur l’option “Autre”.

Si l’application Instagram est installée sur votre mobile, vous verrez que l’option disponible pour inviter vos amis Instagram via le chat apparaît. Appuyez sur l’icône de l’application et vous verrez immédiatement la liste de contacts de vos amis sur Instagram, sélectionnez les personnes que vous souhaitez inviter et appuyez sur le bouton “Envoyer”. Votre ami recevra immédiatement un message similaire à celui-ci: «Ceci est (Nom d’utilisateur) et je suis sur TikTok. Pour télécharger l’application et voir plus de vidéos, appuyez sur:… “.

Comment ajouter des contacts de calendrier à TikTok

Cette option est un peu plus personnelle. Pour y accéder, vous devez associez votre numéro de téléphone à TikTokDe cette façon, vous accorderez des autorisations au système pour effectuer la synchronisation.

Maintenant, comment puis-je trouver des amis Instagram à partir de cette option? Rien ne garantit que votre liste de contacts est pleine de personnes Instagram avec un compte TikTok, mais beaucoup de vos collègues de travail, d’étude et de famille les ont ajoutés à votre répertoire de numéros de téléphone personnel.

La meilleure chose à faire est donc de transmettre l’invitation à tous vos contacts afin qu’ils puissent créer un compte dans l’application chinoise. Voici ce que vous devez faire:

Entre en TIC Tac.Jouer le icône de personne situé dans la partie inférieure droite de l’écran.Dans la fenêtre de votre profil utilisateur, vous verrez un icône de personne avec signe + situé dans le coin supérieur gauche, appuyez dessus, vous verrez maintenant le “Retrouver des amis”.Appuyez sur “Rechercher des contacts”Il ouvrira la liste de contacts de votre répertoire, sélectionnez la personne ou le contact que vous souhaitez inviter à TikTok et appuyez sur le bouton “Inviter”.

Votre collègue recevra automatiquement un message avec l’invitation et le lien pour rejoindre la plateforme.

Comment trouver directement des amis Instagram sur TikTok

Avec le système de messagerie croisée entre les deux plates-formes “Facebook et Instagram”, il est possible d’obtenir ou de visualiser vos contacts Instagram sur la plateforme Facebook ou vice versa.

Par conséquent, nous allons commenter une option valide, qui bien que nous sachions qu’elle n’est pas disponible dans TIC Tac, il est possible de le faire directement.

Établir un conversation via Facebook ou Instagram chat et demandez à vos amis s’ils ont un compte pour la populaire application chinoise, ou fouillez simplement leur histoires et dernières nouvelles où ils ont peut-être posté une vidéo TikTok. Si tel est le cas, en haut à gauche au début de la vidéo, vous verrez reflété le utilisateur TikTok de la personne.