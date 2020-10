Perdre son mobile équivaut à une situation de pure panique aujourd’hui. Et ce n’est pas étonnant, car au fond, nous avons tout confié à cet appareil: photos de famille, agendas de contact, conversations WhatsApp, informations bancaires, etc. Pour cette raison, de nombreuses entreprises proposent des services et des outils pour localiser un smartphone en cas de Être perdu, comme l’application Find my Mobile de Samsung.

Trouvez le mobile même hors ou sans Internet

Trouver mon portable, traduit par Find my Mobile, est un service que Samsung fournit à ses smartphones. Avec ‘Find my Mobile’, vous pouvez localiser votre mobile en cas de perte, sauvegarder les données stocké sur l’appareil dans Samsung Cloud, écran verrouillé et même bloquer l’accès à Samsung Pay, le tout à distance. Vous pouvez également supprimer toutes les données stockées sur l’appareil.

Depuis l’été dernier, Samsung a mis à jour son application pour être encore plus puissante, permettant localiser le mobile même s’il n’est pas en ligne en même temps via le plan de données ou connecté à un WiFi. En fait, vous pouvez même le trouver même s’il est éteint.

Comment cela marche-t-il? Selon Samsung, d’autres appareils Galaxy proches du mobile perdu qui ont la même fonction activée peuvent scannez-le pour découvrir et signaler le dernier emplacement du smartphone.



Trouver mon mobile Samsung

Disponible uniquement aux États-Unis et en Corée du Sud, il a enfin été déployé dans le reste des pays, car selon le portail Web spécialisé XDA Developers, la fonction est disponible sur tous les smartphones Samsung Galaxy qui a un système d’exploitation Android 10 ou supérieur,

Pour avoir cette fonction, vous devez version 7.2.07.19 de l’application et vous devez l’activer manuellement de cette manière:

1- Ouvrir ‘Réglage’ sur le mobile

2- Trouvez la section ‘ Biométrie et sécurité ”

3- Choisissez ‘Trouver mon portable ‘ et actif «Rechercher hors ligne».