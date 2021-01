Écrit par Carlos Rubio Mazas sur WhatsApp

Si nous devions choisir l’application que nous utilisons le plus chaque jour, ce serait sans aucun doute WhatsApp. Même si ce n’est pas notre application de messagerie préférée, WhatsApp est sans aucun doute l’application la plus populaire et le nier signifie seulement ne pas pouvoir communiquer avec la plupart des gens autour de nous.

Tout au long de la journée, nous envoyons des centaines de messages, à la famille, au couple ou à notre groupe d’amis. De l’écriture d’un simple «Bonjour» au partage de cette vidéo virale qui circule sur Internet, WhatsApp est un phénomène social et comme tout phénomène social, il a aussi ses dangers.

Parce que l’envoi d’un WhatsApp peut coûter très cher

Parce que tout n’est pas en ligne. Si utiliser Twitter pour nous insulter sous l’anonymat que nous offre un «alias» et un écran d’ordinateur n’est pas la meilleure des idées, utiliser une application comme WhatsApp pour menacer quelqu’un n’est pas tout à fait conseillé – ni intelligent – non plus. Cependant, soit parce que nous pensons être intouchables, soit parce que nous ne sommes tout simplement pas conscients des répercussions que nos actions peuvent avoir lors de l’utilisation des nouvelles technologies, La vérité est que de temps en temps, des histoires comme celles-ci surgissent.

Comme le journal juridique Confilegal nous informe, une femme a été arrêtée pour avoir envoyé un simple message WhatsApp à son ancien patron. Et non, il ne demandait pas d’augmentation.

Dans le message, la femme a exigé que son ancien patron dépose immédiatement 2000 euros sur son compte bancaire si elle ne voulait pas qu’il appelle tous les clients de l’entreprise pour filtrer les données et les informations à ce sujet. De toute évidence, le propriétaire de l’entreprise n’a pas accepté le «chantage», a-t-il rapporté aux autorités et après une enquête la femme a été arrêtée et plongée dans une procédure pénale qui se terminera par une fin – vraisemblablement – pas très heureuse pour elle.

Ce fait a fait que les autorités espagnoles ont commencé à mettre en garde contre les dangers de la technologie. La police espagnole rapporte que les dangers de l’utilisation d’Internet vont bien au-delà d’éventuels virus ou messages de phishing qui ont l’intention de voler nos données personnelles, sinon aussi un simple message sur Twitter ou l’envoi d’un WhatsApp peut générer pas mal de problèmes désagréables.

Donc, il est temps de commencer à utiliser de manière responsable les nouvelles technologies. Si aucun de nous ne songeait à répondre à la Nigériane qui nous envoie un message pour nous féliciter pour l’héritage millionnaire que nous venons de remporter, pourquoi utilisons-nous des applications populaires telles que Twitter ou WhatsApp de telle manière que nous pourrions commettre un crime?

Le protagoniste de la nouvelle n’a sûrement pas suffisamment réfléchi en essayant de contraindre son ancien patron via WhatsApp, mais la vérité est qu’un simple SMS pourrait ruiner sa vie et tout cela en quelques secondes qu’il en coûte pour écrire le message et le donner à envoyer. Apprenons de cela s’il vous plaît.