Écrit par Carlos Rubio Mazas chez Xiaomi

Ce qui a changé le marché entre maintenant et il y a quelques années. Alors que les entreprises chinoises étaient auparavant craintes et rejetées par une grande partie des consommateurs en raison de produits de mauvaise qualité et d’un service après-vente lamentable, Aujourd’hui, rares sont les utilisateurs qui parient sur des marques telles que Realme ou Xiaomi lors de l’achat d’un smartphone.

Et c’est normal. Xiaomi est devenue en peu de temps l’une de ces marques qui n’est plus connue que dans son pays d’origine, être l’un des plus grands au monde, deuxième marque la plus vendue en Espagne ou qui vend 100 millions de smartphones en seulement 5 ans sur le marché indien n’est pas réalisée par n’importe qui.

Voici comment fonctionne une usine Xiaomi à l’intérieur

Cependant, tout ce qui brille n’est pas toujours or. Xiaomi a été beaucoup critiqué. Pour leurs «copies» de marques comme Apple, que leurs téléphones ne sont pas de qualité suffisante ou même déclarent que leurs usines ne respectent pas les droits des travailleurs. Quoi qu’il en soit, Xiaomi n’est pas étranger à tout cela, il a donc décidé de publier une vidéo sur sa chaîne YouTube officielle dans laquelle il montre comment certaines de ses usines fonctionnent à l’intérieur, révélant un autre détail important.

En particulier, c’est l’une des usines en Inde, un pays dans lequel la moitié des mobiles sont de Xiaomi ou Samsung. Dans cette usine, vous pouvez voir comment certains smartphones de l’entreprise sont fabriqués dans un processus véritablement automatisé qui garantit que tous les appareils de l’entreprise fonctionnent correctement et qui permet également, selon la vidéo, produire trois smartphones par seconde.

Cependant, l’un des aspects les plus surprenants est celui de ses travailleurs. Dans la vidéo, vous pouvez voir comment tous les employés de l’usine sont des femmes et ce sont elles qui réalisent toutes les étapes d’assemblage des smartphones. Nous ne savons pas si c’est réellement le cas ou si c’était destiné à la vidéo, mais nous ne devrions vraiment pas nous en soucier. Fabriqué en Chine (ou en Inde dans ce cas) ne fait plus peur.