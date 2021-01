WhatsApp est la première application de messagerie instantanée au monde. Des millions d’utilisateurs l’utilisent chaque jour pour communiquer avec leurs amis, leur famille, leurs collègues de bureau et même des inconnus. Cependant, l’expérience de chat peut parfois être trop ennuyeuse. Heureusement, et bien que beaucoup ne le sachent pas, il y a la possibilité de utiliser des fonds d’écran personnalisés dans WhatsApp. Voyons comment.

Pourquoi ce genre de truc est-il intéressant? Fondamentalement, parce que, pour le moment, vous ne pouvez pas exécuter plus d’un compte WhatsApp sur un téléphone, car chacun est lié à un numéro de téléphone. En conséquence, les sensations d’une conversation formelle ou informelle sont similaires. Ils diffèrent à peine.

Ce que font certains utilisateurs, c’est d’utiliser des fonds d’écran personnalisés dans WhatsApp en fonction du type de chat dont nous parlons. De cette façon, vous pouvez profiter des différents fonds d’écran en tant qu’indicateurs virtuels qui révéleront, d’un coup d’œil, dans quel type d’échange vous vous trouvez.

Fonds d’écran personnalisés pour le chat, la solution

Comme nous l’avons dit, WhatsApp a toujours permis aux utilisateurs de modifier l’arrière-plan du chat, c’est-à-dire le fond d’écran du chat. Le problème est que, dans un premier temps, cette modification s’est produite de manière uniforme. Cela a affecté toutes les conversations de la même manière. Maintenant, sur iOS et Android, cela ne se produit pas.

Comment changer le fond d’écran d’un chat individuellement?

Ouvrez l’application WhatsApp comme vous le faites normalement Sélectionnez le chat pour lequel vous souhaitez modifier le fond d’écran Appuyez sur le nom du contact ou du groupe en haut, en accédant à ses paramètres Dans celui-ci, choisissez Choisir un nouveau fond d’écran Sélectionnez une image dans le stockage de l’appareil Utilisez le curseur pour rendre cet arrière-plan plus clair ou plus sombre Enfin, laissez-le défini comme fond d’écran

Comment changer le fond d’écran du chat individuellement?

Si vous souhaitez modifier le fond d’écran par défaut pour toutes les discussions sur WhatsApp, vous pouvez toujours le faire:

Ouvrez l’application WhatsApp comme d’habitude Allez dans l’onglet Paramètres Appuyez sur Chats Sélectionnez le fond d’écran du chat Il indique un fond d’écran pour le mode clair et sombre, ou le seul dont vous disposez Sélectionnez un fond d’écran, qui s’appliquera à tous, sauf ceux qui en ont un personnalisé

Conclusions

Comme il est clair, WhatsApp permet aux utilisateurs de définir un fond d’écran différent en fonction de chaque occasion. Vous n’avez qu’à changer celui qui est préconfiguré, en le modifiant pour un autre que vous aimez. Et, en plus, vous pouvez effectuer cette procédure à la fois individuellement, conversation par conversation, ou définitivement.

Comme si cela ne suffisait pas, il est également possible pendant un certain temps de déterminer un fond d’écran pour le thème sombre de votre mobile, et un autre pour le thème clair. Il ne vous reste plus qu’à passer d’un thème à l’autre, manuellement ou automatiquement, après avoir indiqué quel est l’arrière-plan correspondant à chacun d’entre eux.

Si vous êtes un fan de la personnalisation du chat, vous voudrez connaître les meilleurs MODs WhatsApp pour Android.

Partage-le avec tes amis!