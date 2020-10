Le nouveau système d’exploitation d’Apple fonctionne depuis des mois, mais il devient plus spécial avec l’arrivée de l’iPhone 12. Quel que soit l’appareil que vous possédez de la pomme mordue, si vous avez mis à jour le système d’exploitation, vous connaîtrez les avantages qu’il apporte et si votre maison a caméras, vous pouvez utiliser l’une de ses nouvelles fonctions pour en tirer le meilleur parti. Ce sont les zones d’activité, que vous pouvez configurer pour recevoir des alertes que vous soyez chez vous ou non.

Que sont les zones de sécurité iOS 14

Si vous vivez dans une maison avec un jardin et une clôture qui limite la zone, vous avez probablement un système de sécurité. Aujourd’hui, il est très facile d’avoir accès à ce type d’appareil, que vous pouvez configurer depuis une application dédiée sur votre smartphone. Mais dans la pomme mordue, ils ont une proposition de valeur pour tirer le meilleur parti de ces appareils interconnectés.

C’est là que ça entre en jeu la nouvelle fonctionnalité de zones de sécurité iOS 14. Cette fonction vous permet de sélectionner une zone d’intérêt dans le champ de vision d’une caméra. Le but est d’avertir l’utilisateur qui l’a activé de tout mouvement détecté dans cette zone.

Comment configurer les zones de sécurité iOS 14

La première chose que vous devez savoir avant de configurer vos caméras avec Zones d’activité iOS 14 est que vous avez besoin d’un appareil compatible avec cette fonction. Et nous ne parlons pas de votre iPhone, mais d’un appareil qui agit comme un hub tel que C’est le cas d’un Apple TV, d’un HomePod ou d’un iPad que vous avez préparé comme hub d’accessoires et qui est également compatible avec les accessoires HomeKit.

Si vous possédez un appareil qui répond à ces exigences, il vous suffit d’accéder à l’application HomeKit. De là, vous devez sélectionnez la caméra que vous souhaitez utiliser pour définir les zones de sécurité et trouvez cette option en bas de son menu dédié. Une fois à l’intérieur, il vous donnera le champ de vision que la caméra a dans sa portée et dessinez ici la zone que vous souhaitez sécuriser.

Ensuite, c’est à vous de décider quand vous souhaitez recevoir les notifications dans sa section correspondante. Celles-ci varient également selon que vous êtes ou non chez vous, que des animaux, des personnes ou des voitures passent ou non et la tolérance de ce mouvement. Autrement dit, vous pouvez sélectionner si un type de mouvement est détecté ou simplement quelque chose de proéminent.