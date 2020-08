Source: iMore

Depuis mars 2019, tous les modèles d’iPad actuels prennent en charge l’Apple Pencil avec la première ou la deuxième génération. Que vous commenciez avec un iPad d’entrée de gamme, que vous emportiez votre iPad Air partout où vous allez, que vous exécutiez des programmes professionnels sur un iPad Pro ou que vous parcouriez Apple News + sur un iPad mini, vous pouvez utiliser l’une des deux générations d’Apple Pencil. Il a une sensibilité à la pression totale pour l’épaisseur de ligne dynamique, un contrôle de l’inclinaison pour l’ombrage, un rejet de la paume pour un dessin complet et fonctionne comme un simple stylet si vous ne voulez pas toucher votre écran.

Pour profiter pleinement de tout ce que vous pouvez faire avec l’Apple Pencil, vous devez savoir comment utiliser certains des petits extras amusants. Voici notre guide complet sur l’Apple Pencil, que vous soyez un artiste, un preneur de notes ou un éditeur graphique professionnel.

Découvrez l’Apple Pencil

Si vous avez déjà utilisé un stylet sur l’iPad ou d’autres tablettes graphiques, vous trouverez certains aspects de l’Apple Pencil familiers – et d’autres très différents. Voici un cours intensif sur tout ce qui concerne l’Apple Pencil pour vous!

Il existe deux versions différentes de l’Apple Pencil: l’Apple Pencil (1re génération) et l’Apple Pencil (2e génération). Si vous pensez que leurs noms sont trop similaires, considérez qu’ils sont tous les deux blancs et ont presque les mêmes dimensions. Il est important, cependant, de connaître la différence entre les deux générations, car aucune n’est prise en charge sur tous les appareils iPad. Le crayon Apple de deuxième génération ne fonctionne que sur certains modèles d’iPad Pro (et l’Apple Pencil de première génération ne fonctionne pas sur les nouveaux modèles d’iPad Pro).

L’Apple Pencil (1ère génération) fonctionne avec:

iPad Air (3e génération)

iPad mini (5e génération)

iPad (6e génération)

IPad 10,2 pouces (7e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (1re génération)

iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 9,7 pouces

L’Apple Pencil (2e génération) fonctionne avec:

iPad Pro 12,9 pouces (3e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (4e génération)

iPad Pro 11 pouces (1re génération)

iPad Pro 11 pouces (2e génération)

Si vous vous demandez si vous sélectionnez l’Apple Pencil de bonne génération, la différence la plus distinctive est que l’Apple Pencil de 1ère génération a une bande argentée sur le dessus. L’Apple Pencil (2e génération) ne le fait pas.

Il existe des caractéristiques distinctives supplémentaires qui ne sont pas aussi faciles à identifier sur les images, mais qui sont plus évidentes dans la vraie vie. L’Apple Pencil (2e génération) a une finition mate et un côté plat. L’Apple Pencil (1ère génération) a une finition lisse et brillante et est complètement rond. L’Apple Pencil de deuxième génération a le mot «Apple Pencil» écrit sur son côté plat. L’Apple Pencil de première génération a une bande argentée. L’Apple Pencil de première génération a un capuchon amovible qui expose un connecteur Lightning, qui est utilisé pour coupler et charger le crayon. L’Apple Pencil de deuxième génération se couple et se charge magnétiquement, et n’utilise donc pas de connecteur Lightning (il est également plus court d’un demi-pouce à cause de cela).

Avant de commencer, assurez-vous de connaître la génération d’Apple Pencil dont vous disposez. Là où il y a des différences entre les deux (comme l’appariement et la charge), nous avons inclus des sections pour chaque génération séparément.

Comment coupler votre Apple Pencil avec votre iPad

Avant de pouvoir commencer à utiliser votre Apple Pencil, vous devez le coupler à votre iPad ou iPad Pro. Les iPad Pro de première et de deuxième génération se couplent différemment, alors assurez-vous de connaître votre génération avant de commencer.

Comment coupler l’Apple Pencil de première génération

Assurez-vous que l’iPad que vous souhaitez utiliser est allumé et déverrouillé, puis déboucher ton crayon.

Brancher votre crayon sur le nouvel iPad.

Lorsque la demande de couplage Bluetooth apparaît, appuyez sur Paire.

Comment coupler l’Apple Pencil de deuxième génération à l’iPad Pro

Assurez-vous que l’iPad que vous souhaitez utiliser est allumé et déverrouillé.

Placez l’Apple Pencil sur le côté large de l’iPad Pro avec la bande magnétique.

Robinet Paire lorsque la demande de couplage Bluetooth apparaît.

Vous pouvez désormais utiliser votre Apple Pencil avec votre iPad ou iPad Pro! Si vous souhaitez déplacer votre crayon vers un autre iPad, suivez les mêmes étapes ci-dessus avec le nouveau.

Comment vérifier le niveau de la batterie sur l’Apple Pencil

L’Apple Pencil n’a pas d’indicateur de charge physique ou de lumière LED sur son corps cylindrique; à la place, vous pouvez vérifier l’autonomie actuelle de la batterie sur votre iPad ou iPad Pro actuellement couplé.

Comment vérifier le niveau de batterie de l’Apple Pencil de première génération

Faites glisser votre doigt depuis le cadre supérieur de l’iPad pour appeler Centre de notification (ou allumez l’iPad pour afficher l’écran de verrouillage).

Balayez vers la droite pour voir l’écran Widgets.

Voir la Batteries section.

Si vous ne voyez pas le Batteries section, vous devrez peut-être d’abord appuyer sur Éditer en bas de la zone Widgets et appuyez sur le vert Plus bouton à côté de Batteries pour l’ajouter en tant que widget actif.

Comment vérifier le niveau de la batterie de l’Apple Pencil de deuxième génération

L’Apple Pencil de deuxième génération est encore plus facile à vérifier. Vous pouvez suivre les étapes ci-dessus pour l’Apple Pencil de première génération, ou vous pouvez simplement le placer sur la bande de charge magnétique de l’iPad Pro (ou le retirer puis le replacer s’il est actuellement connecté à la bande de charge magnétique). Une notification apparaîtra, vous indiquant votre pourcentage actuel de batterie.

Comment charger l’Apple Pencil

Lorsque votre Apple Pencil atteint respectivement 20%, 10% et 5%, il vous avertit de charge. (Vous pouvez également vérifier l’état actuel de votre batterie à tout moment en ouvrant le Centre de notifications.)

Les Apple Pencil de première et de deuxième génération se chargent différemment, alors assurez-vous de connaître votre génération avant de poursuivre la lecture.

Comment charger l’Apple Pencil de première génération à l’aide de votre iPad Pro

Retirer le casquette de ton Crayon Apple. (Si vous craignez de perdre le capuchon pendant le processus de charge, vous pouvez le fixer magnétiquement à l’iPad à côté du bouton d’accueil.)

Insérez votre Apple Pencil Connecteur Lightning dans votre iPad ou iPad Pro Port de foudre.

Comment charger l’Apple Pencil de première génération à l’aide de l’adaptateur Lightning

Retirer le casquette de l’arrière de votre Crayon Apple.

Insérez votre Apple Pencil Connecteur Lightning dans le Adaptateur Lightning.

Branchez le Adaptateur Lightning Dans votre Câble Lightning.

Comment charger l’Apple Pencil de deuxième génération

Pour l’Apple Pencil de deuxième génération, Apple a rendu le chargement beaucoup plus facile. Il n’y a qu’un seul moyen.

Placez simplement l’Apple Pencil sur le côté large de l’iPad Pro avec la bande magnétique.

La technologie de charge rapide de l’Apple Pencil offre aux utilisateurs jusqu’à 30 minutes d’utilisation après une charge de 15 secondes, mais nous recommandons généralement de charger votre crayon pendant au moins 5 à 10 minutes – surtout s’il est inférieur à 20% – pour éviter d’avoir à recharger constamment .

Comment dissocier votre Apple Pencil de votre iPad

Votre Apple Pencil se dissociera automatiquement de votre iPad ou iPad Pro si vous le jumelez avec un autre iPad ou si vous jumelez un autre Apple Pencil avec votre iPad. Vous pouvez également désappairer manuellement si le besoin s’en fait sentir.

Lancez le Paramètres depuis l’écran d’accueil de votre iPad.

Robinet Bluetooth.

Appuyez sur le Info bouton à droite de Crayon Apple sous Mes appareils.

Appuyez sur Oublier.

Pour réassocier l’Apple Pencil de première génération, il vous suffit de le rebrancher sur le port Lightning de votre iPad ou iPad Pro.

Pour réassocier l’Apple Pencil de deuxième génération, placez-le simplement à nouveau sur la bande de chargement magnétique de votre iPad Pro (2018).

Comment utiliser l’Apple Pencil avec votre iPad ou iPad Pro

Vous n’avez pas besoin d’engager un menu spécial ou un processus de couplage par application compliqué pour utiliser l’Apple Pencil: une fois que vous l’avez associé à votre iPad ou iPad Pro, vous êtes prêt à dessiner, écrire, esquisser ou naviguer dans n’importe quel l’application que vous choisissez – il suffit de placer la pointe du stylet du crayon sur l’écran en verre de l’iPad et d’y accéder!

L’Apple Pencil n’a pas de gomme, mais il est entièrement sensible à la pression et à l’inclinaison

Contrairement aux stylets brevetés de Wacom, l’Apple Pencil n’offre pas de pointe de gomme: toutes vos interactions principales avec l’écran de l’iPad se produisent via la pointe blanche du crayon sur l’Apple Pencil de première génération et avec la pointe blanche ou un double-tap sur le plat côté de l’Apple Pencil de deuxième génération.

Cela ne veut pas dire que le crayon n’a pas quelques astuces dans sa manche, cependant: il est entièrement sensible à la pression et à l’inclinaison, ce qui signifie que vous pouvez appuyer plus fort contre l’écran pour obtenir une ligne plus épaisse, ou incliner votre crayon contre l’écran pour « ombrage » virtuellement dans un dessin ou dessiner des lettres calligraphiques.

Certaines applications, comme Astropad Studio, offrent même une combinaison spéciale de gestes crayon et tactile qui ont les mêmes utilisations que les boutons de fonction.

Comment changer les fonctions de l’Apple Pencil de deuxième génération

L’Apple Pencil de deuxième génération présente l’avantage supplémentaire d’une fonction supplémentaire, accessible en appuyant deux fois sur le côté plat de l’Apple Pencil près de la pointe. Dans la plupart des cas, cela déclenchera la fonction de gomme d’une application.

Les développeurs d’applications peuvent attribuer une action différente au double-tap, comme sélectionner un outil d’artiste différent, mais jusqu’à présent, nous n’avons vu qu’il était utilisé pour déclencher la gomme dans la plupart des applications autres que l’application Notes.

Dans l’application Notes, vous pouvez modifier la fonction de double-pression pour déclencher le basculement entre l’outil actuel et le dernier outil utilisé affichant la palette de couleurs, basculer entre l’outil actuel et la gomme et désactiver l’Apple Pencil 2.

Voici comment activer la fonction de double pression sur l’Apple Pencil 2

Vous pouvez utiliser l’Apple Pencil pour naviguer sur votre iPad ou iPad Pro

Que vous ayez des problèmes de RSI ou que vous souhaitiez simplement pouvoir utiliser un stylet sur votre tablette entre des sessions de dessin ou d’écriture, l’Apple Pencil prend en charge le tapotement et le balayage de navigation de base dans iOS. Étant donné que les gestes multitouch et le crayon sont reconnus séparément par le système d’exploitation de l’iPad, il peut ne pas être pris en charge pour la navigation gestuelle avancée (comme les opérations à plusieurs doigts) dans des applications distinctes.

Il y a cependant un avantage à cela: dans certaines applications (comme dans Astropad Studio susmentionné), vous pouvez même utiliser vos doigts et Apple Pencil simultanément. Notes en est également un excellent exemple: appuyez deux doigts vers le bas lorsque vous dessinez dans Notes, et vous obtiendrez une règle que vous pourrez utiliser pour dessiner des lignes droites avec l’Apple Pencil.

L’Apple Pencil peut être utilisé pour à peu près tout

Même si vous êtes à peine familiarisé avec les croquis, l’écriture manuscrite ou la calligraphie, vous pouvez faire beaucoup avec le crayon et votre iPad. Voici quelques-unes des choses géniales que vous pouvez faire:

Quelques conseils et astuces supplémentaires sur l’utilisation de l’Apple Pencil

Vous avez appris les bases, découvrez maintenant quelques conseils et astuces supplémentaires pour tirer le meilleur parti de votre Apple Pencil (première et deuxième génération).

Meilleurs accessoires Apple Pencil

L’Apple Pencil devient rapidement un compagnon indispensable pour les utilisateurs d’iPad, mais souvent perdu. Entre son corps blanc cylindrique fin et son capuchon magnétique amovible, il n’est pas difficile de perdre l’un ou l’autre au profit des coussins de canapé ou des esprits oublieux. Du côté positif, il existe des dizaines d’excellents accessoires Apple Pencil pour vous aider à garder votre crayon (et votre capuchon) en sécurité, en sécurité et prêt à dessiner. Voici quelques un de mes préférés!

L’Apple Pencil ne fonctionne pas? Voici la solution!

Le plus souvent, l’Apple Pencil fonctionne tout simplement. Mais si vous rencontrez un problème avec le stylet d’Apple qui ne répond pas dans les applications, disparaît du menu de la batterie du centre de notifications ou refuse de s’allumer, nous avons quelques conseils simples pour vous aider à le dépanner.

Dépannage de l’Apple Pencil

D’autres questions sur l’Apple Pencil?

Faites-moi savoir ci-dessous!

