La édition vidéo C’est l’une des tâches déjà considérées comme essentielles dans les environnements de travail. Cette capacité, qui nous permettra de nous développer à la fois par nous-mêmes et au sein d’une entreprise, nécessite cependant que nous nous appuyions sur des programmes spécifiques qui résolvent certaines difficultés. Dans le cas de vidéos avec des problèmes de synchronisation d’image et audio, ou avec des problèmes de corruption de fichiers, l’une des meilleures alternatives auxquelles nous pouvons faire confiance est Récupération de données CAT. Et aujourd’hui, nous allons vous apprendre à l’utiliser.

La première chose que nous pouvons souligner à propos de cet outil est qu’il a été spécialement conçu pour nous aider à réparer les vidéos qui peuvent contenir des erreurs ou des défauts. Comme nous l’avons dit, allant des problèmes de synchronisation aux corruptions complexes que d’autres sont incapables de résoudre.

Le logiciel de réparation vidéo Cat fonctionne sur certains des formats vidéo les plus courants, tels que MOV, AVI, MP4 et DIVX. Par conséquent, il n’y a presque aucune limitation à laquelle nous devons prêter attention lors de son utilisation. Il vous suffit de l’installer et d’apprendre à en profiter.

Téléchargez, installez et utilisez CAT Data Recovery

En effet, si vous souhaitez réparer ou améliorer les vidéos que vous avez enregistrées avec n’importe quel smartphone ou appareil photo, la première étape sera de télécharger cette application. Suivez les étapes que nous allons vous montrer ci-dessous:

Allez sur le site officiel de l’outil Cat Data Recovery Là, en haut de la page, téléchargez la version de cet outil pour votre système d’exploitation, macOS ou Windows Lorsque le fichier d’installation a été téléchargé, double-cliquez dessus pour l’installer À ce moment-là, Vous verrez un message d’avertissement que vous devez transmettre, donnant les autorisations du programme.Après quelques secondes, CAT Data Recovery sera installé et fonctionnera sur votre Mac ou PC

Quant à l’utilisation de cette plateforme elle-même, c’est très simple. Tout ce que vous avez à faire est ceci:

Ouvrez l’application en double-cliquant dessus. Sur l’écran d’accueil, vous pouvez explorer les dossiers de votre ordinateur pour télécharger la vidéo endommagée en question. Lorsque vous l’avez fait, le programme vous demandera d’ajouter une vidéo “saine” enregistrée avec le même ordinateur

De cette façon, que vous ayez ou non réalisé l’enregistrement avec des appareils de marques telles que Canon, Nikon, GoPro, Sony, Samsung, iPhone, le système est en charge d’analyser à quoi ressemble un appareil de bonne qualité, pour en améliorer un qui présente toutes sortes d’erreurs. . Ceci est bien sûr possible grâce à la technologie avancée de réparation vidéo numérique. En fait, on pourrait dire que seul CAT Data Recovery utilise ces mécanismes.

Autres avantages de ce logiciel

Au-delà de ce qui a été mentionné précédemment, CAT Data Recovery présente des avantages inévitables. L’un des plus intéressants est la fonction Aperçu, grâce à laquelle nous pouvons vérifier le taux de réussite de chaque fichier que nous avons essayé de réparer. Si nous sommes satisfaits du processus, nous pouvons continuer à activer l’outil et enregistrer les nouveaux résultats à l’emplacement souhaité.

En revanche, si vous avez le moindre doute à ce sujet, vous pouvez toujours contacter le support technique de CAT Data Recovery, disponible et à l’écoute des utilisateurs 24h / 24.

Prise en charge des environnements Apple

Mais, probablement, le plus différentiel de ce programme par rapport aux autres, est le pouvoir de travailler indistinctement dans les environnements Apple comme sous Windows. Malheureusement, nous sommes habitués à ce qu’il y ait beaucoup plus d’options de réparation et de récupération vidéo dans le système d’exploitation de Microsoft que dans macOS. Et c’est un paradoxe, puisqu’un grand nombre d’éditeurs et de créateurs préfèrent les ordinateurs Apple.

Heureusement, CAT Data Recovery dans son édition pour macOS est capable d’effectuer ses tâches sur ces machines, sans problèmes de compatibilité avec les vidéos qui ont été enregistrées avec l’iPhone ou d’autres produits des gars de Cupertino. On parle généralement de fichiers au format MOV ou MP4. Ses problèmes les plus fréquents sont liés aux erreurs 2048 ou QuickTime 23132, etc.

Bref, un utilitaire auquel nous ne devons pas cesser de penser chaque fois que nous avons des fichiers vidéo avec certains défauts, et un autre pris avec le même appareil qui sert de base pour récupérer l’original.

