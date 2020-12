Le clavier Samsung est extrêmement complet et reste chargé de fonctions, certaines plus cachées que d’autres. Parce que saviez-vous que ledit clavier a un moyen de refaire et d’annuler des actions avec des gestes? Nous expliquons comment le configurer afin qu’il vous soit beaucoup plus facile de corriger les erreurs pendant que vous écriviez.

Quel est votre clavier préféré pour Android? En général, nous avons tous le nôtre, bien qu’il puisse aussi arriver que, simplement, Utilisons celui qui est standard sur le téléphone. Gboard, SwiftKey … Ou encore le clavier Samsung, une application qui vient par défaut sur les mobiles de ce fabricant. Ce clavier est de grande qualité et possède de nombreuses fonctionnalités. Y compris les gestes: différentes actions peuvent être réalisées en faisant glisser vos doigts sur les touches.

Balayez avec deux doigts pour refaire ou annuler des actions

Les fonctions «Annuler» et «Rétablir» typiques de tout traitement de texte et de nombreuses autres applications peuvent également être obtenues sur le clavier Samsung. C’est un geste un peu caché qui coûte un peu à attraper. Bien sûr, une fois que vous avez compris, c’est extrêmement utile: avec un simple glissement des touches, vous pouvez refaire le texte que vous avez accidentellement supprimé, par exemple.

Pour activer les gestes mentionnés ci-dessus sur le clavier Samsung, vous devez effectuer les opérations suivantes:

Ouvrez le clavier et cliquez sur l’icône d’engrenage pour accéder aux paramètres. Aller à ‘Glisser, toucher et rétroaction tactile». Entrez “Commandes des glissières du clavier” et choisissez “Contrôle du curseur».

Avec cette fonction, vous aurez activé le mouvement du curseur en faisant glisser votre doigt sur le clavier. De plus, vous aurez la possibilité de refaire et refaire des actions glisser avec deux doigts du bord de l’écran vers le centre. Alors:

Refaire une action. Faites glisser deux doigts du bord droit du clavier vers le centre.

Annuler une action. Faites glisser deux doigts du bord gauche du clavier vers le centre de l’écran.

Le geste du doigt prend un peu de temps à comprendre, mais il finit par être très utile. Il est valable pour toute application dans laquelle vous utilisez le clavier. Et cela a un inconvénient: ne prend pas en charge l’écriture de traits.

Via | Hacks de gadgets

