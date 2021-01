Écrit par Beatriz Alcántara dans Technologie

Faire des procédures liées aux administrations publiques, c’est beaucoup plus confortable et simple depuis le lancement du DNI électronique en 2006. Grâce à la puce qui intègre la carte, que vous pouvez demander à n’importe quel bureau émetteur DNI, vous pouvez vous identifier au siège électronique des organismes publics à l’aide de votre code PIN personnel.

Tout s’est amélioré en 2015 avec l’arrivée de DNI 3.0, un document que vous pouvez lire directement depuis votre mobile, pas besoin de lecteur USB. Le processus peut être un peu lourd, nous allons donc vous expliquer comment vous pouvez utiliser votre mobile en tant que lecteur du DNI 3.0.

Différences entre DNI électronique et DNI 3.0

Avant d’entrer pleinement dans le processus, parlons des principales différences entre le DNI électronique précédent et le DNI 3.0 actuel, avec lequel Vous compterez déjà si vous avez renouvelé le document à partir de 2015. Comme l’explique le site Web de la Police nationale, les changements technologiques dans la société nécessitent une mise à jour constante du DNI.

Et oui, certaines modifications ont été nécessaires pour faciliter l’utilisation du système, en plus d’améliorer sa sécurité. Ainsi est venu le DNI 3.0, qui intègre une puce avec une double interface qui lui permet d’être utilisé non seulement via le matériel, mais aussi également sans fil Avec la technologie NFC, que vous devez exiger oui ou oui sur votre smartphone.

De cette manière, l’utilisateur évite d’avoir à disposer d’un périphérique matériel, tel qu’un lecteur USB, ainsi que de télécharger des certificats ou d’installer des pilotes sur son ordinateur. En bref, l’utilisation du DNI 3.0 est beaucoup plus confortable, car Vous n’avez besoin que de votre identifiant, de votre mobile et de votre ordinateur.

Comment lire votre DNI électronique (DNI 3.0) avec votre mobile

Pour utiliser votre mobile comme lecteur DNI 3.0, la première chose à faire est de confirmer qu’il dispose de la technologie NFC. Après cette étape, vous devez télécharger l’application sur le téléphone “Lecteur DNIe pour PC, utilisant le mobile” et sur l’ordinateur le programme DNIeRemote. Vous trouverez ci-dessous les liens de téléchargement pour les deux.

Une fois que les outils nécessaires ont été téléchargés et installés sur le mobile et l’ordinateur, vous devez activer la technologie NFC dans Paramètres> Connexions> NFC et paiement. Ensuite, ouvrez l’application sur le mobile et sélectionnez l’option Se connecter avec WIFI, ouvrez le programme sur l’ordinateur et choisissez l’option WIFI en mode d’appairage.

Pour démarrer la connexion entre les deux appareils, vous devez capturer le code QR avec la caméra mobile s’affiche sur l’écran du PC. De plus, vous devez saisir les 6 chiffres qui composent le CAN de votre DNI, c’est-à-dire les numéros qui apparaissent dans le coin inférieur droit.

Après avoir terminé cette étape, vous devriez rapprochez la pièce d’identité de l’arrière du téléphone portable pour qu’il lise la puce NFC. Avec une légère vibration, le terminal vous informera que la lecture est correcte. Enfin, pour terminer le lien, vous devez saisir le code PIN de votre DNI électronique, un code que vous seul devez connaître.

En reliant définitivement le DNI 3.0, votre mobile deviendra le lecteur du même, vous pourrez donc vous passer de l’ancien lecteur USB. Aux prochaines occasions où vous voudrez l’utiliser, il suffira de rapprocher la pièce d’identité du terminal pour cela pour l’identifier.

Également aussi nous vous recommandons d’utiliser le widget de l’application “Lecteur DNI pour PC, utilisant le téléphone mobile” en le plaçant sur l’écran d’accueil du téléphone, car il vous permettra d’accéder plus rapidement à ses fonctions, économisant ainsi du temps lors de l’identification lors des démarches d’administration publique .

Image: Chaîne SER