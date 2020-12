Chaque année, Apple nous surprend avec deux produits qui vont de pair. Nous parlons des nouvelles versions d’iOS et d’iPhone, qui atteignent le public en même temps. Mais avec l’incorporation d’un nouveau système d’exploitation, il y a toujours des changements et vous devez les faire, y compris ceux qui influencent la sécurité. Et c’est là que nous voulons souligner avec l’astuce d’aujourd’hui dans laquelle nous expliquons comment utilisez le mode de récupération sur votre iPhone 12.

Pourquoi avez-vous besoin d’utiliser le mode de récupération sur iPhone?

Maintenant que vous savez comment activer le mode de récupération de votre smartphone Apple, vous vous demandez peut-être à quoi sert cette fonctionnalité. La réponse est que c’est ainsi que vous pouvez enregistrer votre iPhone si tout le reste échoue. Une mise à jour mal installée, une fonction corrompue dans la bêta ou une erreur dans une application demandent à provoquer ces terribles pannes et à utiliser à nouveau votre mobile vous avez besoin du mode de récupération.

Voici comment le mode de récupération est activé sur votre iPhone 12

Déverrouillez votre terminal. Sinon, passez au point suivant Branchez l’iPhone sur le PC Ouvrez iTunes ou le Finder si vous avez un Mac Utilisez la combinaison sur votre mobile: appuyez sur Volume +, Volume – et maintenez la touche Alimentation

Nous arrivons à ce moment où votre iPhone 12 ne fonctionne pas et vous devez utiliser le mode de récupération. Pour l’activer, vous aurez besoin du terminal et d’un ordinateur, Mac ou Windows avec iTunes. Si vous avez tout, connectez votre mobile à votre ordinateur et suivez ces étapes:

Vous devez faire le reste des étapes à partir de votre ordinateur, où vous devez choisir l’option de mettre à jour le terminal directement ou de le restaurer automatiquement. Vous n’aurez qu’à attendre quelques minutes, puis votre appareil fonctionnera à nouveau. Il est important de garder une chose à l’esprit: L’option de mise à jour vous permet de récupérer le terminal tout en conservant les données, tandis que la restauration efface directement tout le contenu du mobile pour faire une installation propre. Nous espérons que rien ne vous arrivera jamais qui l’exige, mais si c’est le cas, vous pouvez toujours vous tourner vers cet article ou le recommander.