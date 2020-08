Dans cet article, vous apprendrez à utiliser les boucles en Python.

Les boucles sont une structure couramment utilisée en programmation qui vous permet de répéter un bloc de code un certain nombre de fois ou jusqu’à ce que vous remplissiez une condition particulière.

Ceci est utile pour de nombreuses raisons. Par exemple, si vous créez un jeu, vous voudrez peut-être que la majeure partie de votre code «boucle» en continu pendant que vous mettez à jour la position des ennemis et vérifiez les entrées des joueurs. Si vous construisez un jeu dans Pygame, alors la «boucle de jeu» sera l’un des aspects les plus importants de ce code.

Le plus souvent, les programmeurs doivent apprendre à utiliser les boucles en Python pour pouvoir effectuer des tâches itératives. Par exemple, ils peuvent vouloir vérifier individuellement tous les fichiers dans une liste, ou ils peuvent vouloir rechercher quelque chose dans une base de données.

Maintenant que vous savez ce qu’est une boucle, la question suivante est de savoir comment utiliser les boucles en Python!

Comment utiliser les boucles «for» en Python

Il existe deux principaux types de boucle dans la programmation. Ce sont des boucles «for» et des boucles «while». Les boucles For sont utilisées pour parcourir une plage – par exemple tous les éléments d’une liste.

Pour ce faire, définissez la «plage» entre crochets.

Par exemple:

pour x dans la plage (5):

imprimer (x)

Cela imprimera les nombres 1-5. Si vous aviez une liste, vous pouvez également l’utiliser pour parcourir la liste et imprimer chaque élément:

fruit = [« apple », « orange », « pear », « banana », « pineapple », « grape »]

pour x dans la plage (5):

imprimer (fruit[x])

Cela nous montrera les cinq premiers éléments de notre liste!

Nous pouvons également utiliser une boucle for pour afficher une section d’éléments en utilisant deux nombres dans notre plage: un numéro de départ et un numéro de fin.

fruit = [« apple », « orange », « pear », « banana », « pineapple », « grape »]

pour x dans la plage (2, 5):

imprimer (fruit[x])

Cela montrera les entrées de deux à cinq! Mais rappelez-vous que le premier élément d’une liste a l’index «zéro».

Enfin, nous pouvons en fait modifier l’itérateur – le nombre de pas effectués sur chaque boucle.

pour x dans la plage (2, 20, 3):

Cela ira de la deuxième (troisième) entrée à la 20e, sautant de trois places à chaque fois.

Comment utiliser les boucles «while» en Python

La grande chose à propos de Python est que beaucoup de ses déclarations sonnent comme un anglais simple, ce qui signifie que vous pouvez deviner ce qu’elles font avant même d’apprendre!

Une «boucle while» s’exécute «pendant que» quelque chose est vrai.

Ici, vous écrivez «while» suivi d’une instruction de test, d’un signe deux-points et d’un bloc de code. Le bloc de code s’exécute à plusieurs reprises jusqu’à ce que l’instruction de test ne soit plus vraie:

n = 0

tandis que n Cela fonctionnera jusqu’à n = 10. Rappelez-vous que «

Oh, et vous pouvez également arrêter le code à tout moment en utilisant « break » ou tronquer votre code (retournez à l’instruction for ou while à mi-chemin du bloc de code) en utilisant « continue ».

Voilà donc comment utiliser les boucles en Python! C’est assez simple, mais si vous combinez cela avec des instructions if, vous pouvez accomplir toutes sortes de choses incroyables! Découvrez comment faire cela en lisant notre guide complet et complet du langage ici: Guide du débutant Python – Tout ce que vous devez savoir pour commencer!

