On parle d’iOS depuis 14 mois, non seulement de l’arrivée du système d’exploitation, mais aussi de toutes les nouveautés qu’il contient. Et c’est que le système d’exploitation d’Apple a apporté de bonnes nouvelles dans cette version, ainsi que toutes celles qui seront à venir avec les mises à jour ultérieures. Une des fonctionnalités déjà en service arrive de la main des moteurs de recherche iOS 14 qui sont très utiles.

Les nouveaux moteurs de recherche internes dans iOS 14

Il est le plus courant de rechercher ce dont vous avez besoin ou ce que vous voulez savoir. Internet est pour cela, offrant la possibilité de trouver des applications, des articles ou des sites Web qui ont ce que vous recherchez. Mais parfois, ce que vous devez rechercher se trouve dans vos appareils, comme une application sur votre smartphone ou une photo ou un fichier que vous avez stocké.

Pour cela, vous avez également besoin d’une application, ou plutôt d’un assistant pour résoudre ce désordre. Android a déjà cette fonctionnalité, même de nombreuses entreprises qui mettent leur propre couche de personnalisation au système d’exploitation Mountain View. Et c’est là qu’Apple s’est réinventé avec les nouveaux moteurs de recherche internes iOS 14. que ceux de Cupertino ont agi en la matière et finalement vous ne dépendrez pas de l’assistant virtuel du terminal pour les trouver (bien que vous puissiez continuer avec cette tendance).

La bonne chose à propos de cette fonction pour le smartphone Apple est qu’elle est très facile à trouver, à tel point que vous n’aurez qu’à glisser légèrement votre doigt vers le bas sur l’écran à tout moment du bureau. C’est la fameuse fonction appel en vedette et il mettra à votre disposition la possibilité de trouver des applications et tous les fichiers qui y sont stockés. Il vous suffit d’écrire ce que vous voulez trouver et dans quelques instants vous aurez accès à toutes ces données liées à vos recherches.

L’autre moteur de recherche où vous en avez le plus besoin

Cela peut vous sembler une énigme, mais la vérité est que vous saurez où trouver le nouveau Finder iOS 14 lorsque vous en avez le plus besoin. Et nous vous avons expliqué certains des détails de cette fonction, qui se trouve non seulement dans la partie de l’écran principal, mais également dans l’écran des paramètres. De là, vous aurez à votre disposition toutes les options du téléphone dans sa configuration.