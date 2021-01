Depuis la dernière fois que Google Maps a repensé son interface, il y avait un onglet en bas appelé Trayectos, avec des informations sur l’itinéraire pour se rendre aux endroits marqués comme domicile et travail, et rien d’autre. En décembre, Google a annoncé que cet onglet deviendrait «Go», plus polyvalent et un endroit central pour voir tous vos itinéraires préférés.

L’onglet Aller fait le travail d’un panneau de contrôle où vous pouvez voir le trafic et l’heure à laquelle vous arriverez à tous les endroits que vous avez définis, en plus de démarrer l’itinéraire vers l’un de ces endroits en appuyant sur un bouton.

Vos itinéraires fréquents, toujours à portée de main

L’une des fonctions les plus utiles de Google Maps est les itinéraires et la navigation. Il existe de nombreuses façons de démarrer un itinéraire sur Google Maps, de demander à l’Assistant Google à appuyer sur Démarrer sur un onglet de lieu ou à saisir l’origine et la destination. L’onglet Aller en bas de l’interface sert de un endroit central pour tous vos itinéraires préférés.

De là, vous pouvez voir à quelle heure arriverez-vous sur chacun des sites que vous fréquentez le plus, de votre position habituelle. Il comprend également des informations sur le trafic, le nom de l’itinéraire et un bouton pour démarrer la navigation instantanément.

L’onglet “Aller” de Google Maps

La première fois que vous appuyez sur l’onglet «Aller», il peut apparaître vide ou avec des suggestions de configuration de sites. Si vous avez configuré votre adresse personnelle et professionnelle, voici quelques-unes des suggestions que vous pouvez épingle en appuyant sur l’icône d’épingle. Les itinéraires fréquents que vous avez précédemment consultés sur Google Maps sont également inclus.

Si vous souhaitez faire contrôler l’itinéraire pour un lieu spécifique et que cela n’apparaît pas comme une suggestion, vous devez rechercher l’itinéraire de la manière traditionnelle. Par exemple, rechercher un lieu et appuyer sur le bouton Comment arriver. Dans l’aperçu de l’itinéraire, vous devez appuyer sur le bouton Définir. Lorsque vous faites cela, vous aurez brièvement la possibilité d’appuyer sur Afficher pour accéder à l’onglet «Aller» et voir l’itinéraire que vous venez de définir.

A partir de ce moment, l’itinéraire pour se rendre à cet endroit sera inclus dans l’onglet «Aller», ayant ainsi toujours à portée de main et en un coup d’œil l’itinéraire vers cet endroit et l’état du trafic. C’est aussi un moyen très rapide de commencez à parcourir les sites que vous visitez fréquemment, sans avoir à utiliser le moteur de recherche ou à trouver la place parmi les sites enregistrés dans l’onglet ‘Enregistré’.

