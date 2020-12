Vous pouvez donc utiliser la nouvelle technologie Apple: MagSafe sur les appareils Android.

Avec l’arrivée du dernier iPhone 12, Apple a présenté son tout nouveau système de charge sans fil grâce à un système magnétisé qui remplacerait la charge traditionnelle via les ports éclair de vos appareils: le MagSafe.

Parmi beaucoup de controverse, le nouvel accessoire a disparu gagner des adeptes sur le marché, principalement en raison de sa capacité de différenciation, comme le système magnétisé qui lui permet d’être fixé dans la bonne position pour un chargement efficace.

Le fait est que de nombreux utilisateurs ont commencé à se demander si cette fonctionnalité est également compatible avec les appareils Android Et, contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, il est vraiment possible de recharger des téléphones portables autres que Manzanita, même si cela ne fonctionne pas avec n’importe qui. Voulez-vous savoir quoi et comment pouvez-vous utiliser le MagSafe sur eux? Rejoignez-nous!

MagSafe… qu’est-ce que c’est?

Avant de commencer à l’utiliser, il est important de considérer qu’est-ce que MagSafe. La première chose que vous devez savoir est que Apple a développé deux types de MagSafe. Le premier correspond au chargeur qui avait le Ordinateurs portables MacBook Pro, tandis que le second et dont nous venons parler est le nouvel iPhone 12.

Ce nouvelle version de MagSafe Il se compose d’un système de chargement et d’assemblage qui intègre les mobiles dernière entreprise, dans laquelle la bobine de charge sans fil déjà intégrée aux téléphones a été modifiée et ajoutée nouveaux composants faire un système amélioré avec prise en charge continue de la charge Qi.

L’intention de ce nouveau système est réparer un défaut très courant qui est apparu avec tout chargeurs sans fil qi dans lequel, si l’appareil n’était pas correctement aligné sur la base, le mobile se chargerait très lentement ou pas du tout.

Maintenant, quelle que soit la position dans laquelle vous le placez, à travers le magnétomètre et lecteur NFC bobine simple dans le MagSafe, il s’adapte automatiquement au téléphone, assurant une charge correcte et efficace à tout moment.

Comment avoir des anneaux magnétiques MagSafe sur Android

Si vous vous demandez comment avoir les anneaux magnétiques de l’Apple MagSafe sur votre appareil Android, nous vous disons que c’est très simple, même s’il est important de se rappeler que vous devez avoir un mobile compatible avec la technologie de charge Qi.

Matériaux nécessaires

Afin d’utiliser un Chargeur MagSafe sur votre mobile Android vous aurez besoin des éléments suivants:

UNE Chargeur MagSafe ou base de chargement générique compatible avec cette technologie et le support Qi que vous pouvez trouver dans n’importe quelle boutique en ligne de confiance. anneau magnétique iPhone 12. Que votre mobile est évidemment compatible avec les technologies de charge Qi.

Comment charger votre Android avec MagSafe

Si vous avez déjà tous ces matériaux, le processus est très simple. Tu devrais attachez l’anneau magnétique (il est auto-adhésif) à l’arrière de votre téléphone Android. Ne craignez pas que les aimants puissent entrer en conflit avec les pads Qi, car ils ne posent aucun problème.

Et voila, un peu plus. De cette façon, vous auriez un chargeur MagSafe beaucoup moins cher, fonctionnel et avec la particularité d’être capable de charger à une puissance plus élevée (jusqu’à 15W) selon le modèle de base que vous choisissez. Pour plus de détails, vérifiez la compatibilité de l’iPhone 12 MagSafe avec (certains) téléphones Android.

Maintenant, si vous possédez un Samsung Galaxy S20 ou un Google Pixel 5, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Eh bien, il a été confirmé par différents utilisateurs que ces deux mobiles sont compatibles avec le chargeur MagSafe d’Apple, l’amarrage est de forme parfaite à l’arrière du terminal.

Autres utilisations du MagSafe

Comme vous le savez, il y a d’autres Utilisations que vous pouvez donner au MagSafe et profitez de cette nouveauté. Par exemple, pour un chargeur de chariot ou même pour un portefeuille, selon les modèles d’accessoires présentés par Manzana.

En ce sens, si vous adaptez les composants que nous avons mentionnés ci-dessus à votre Android, vous pouvez les utiliser accessoires Apple. Que, bien que son prix ne soit pas le plus attractif, on sait que son qualité et performance est hors de tout doute.

Il ne vous reste plus qu’à essayer ces alternatives que nous vous avons présentées et à nous raconter votre expérience d’utilisation du système MagSafe d’Apple sur votre terminal Android. Vous osez?

