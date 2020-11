Apple nous propose plus de modes de paiement, c’est déjà possible utiliser PayPal sur iTunes, App Store et Apple Music. La nouvelle option nous permettra d’utiliser PayPal One Touch sur les comptes Apple ID. Cette décision a été assez audacieuse de la part des deux sociétés qui ont vu leurs actions augmenter de manière significative.

Le fait qu’Apple s’associe à PayPal est un énorme avantage pour de nombreux utilisateurs qui préfèrent utiliser ce mode de paiement avant de fournir les détails de leur carte de crédit.

C’est un avantage assez important et certainement une autre initiative audacieuse de la part de PayPal qui cherche à se développer. Ce qui, ces derniers temps, est assez suivi sur toutes les lèvres. Surtout depuis l’annonce qu’il permettra d’acheter, de détenir et de vendre du Bitcoin.

Comment utiliser PayPal comme moyen de paiement

Pour pouvoir utiliser PayPal depuis notre appareil iOS, nous devons suivre ces étapes. Ils sont assez simples.

La première chose que nous devons faire est de saisir “Paramètres” sur notre appareil.

Maintenant, nous allons devoir nous connecter avec Touch ID ou Apple ID et mot de passe. Ensuite, nous allons devoir cliquer sur “Paiement et expédition”. Ici, nous pouvons voir l’option “Ajouter un mode de paiement”, puis sélectionnez “Paypal” et “Ajouter un mode de paiement”

Vous devrez suivre une série d’étapes détaillées pour vérifier votre compte. A partir de ce moment, les achats que vous effectuez seront effectués avec PayPal, avec autorisation préalable par mot de passe.

Comment utiliser PayPal depuis le Web

Depuis le site Web, nous pouvons faire de même. Pour y parvenir, nous devrons suivre ces étapes:

Nous allons sur le Web pour gérer notre identifiant Apple, nous devons nous connecter avec le nom d’utilisateur et le mot de passe. Ensuite, nous devrons ajouter la clé d’authentification en deux étapes. Nous devrons aller dans “Gérer le compte” puis aller dans “Paiement et livraison” pour cliquer sur “Ajouter un mode de paiement”. Vous verrez qu’une liste déroulante apparaîtra, oui cliquez dessus, vous verrez que nous avons la possibilité de choisir “PayPal”.

Comme vous pouvez le voir, c’est assez facile utiliser PayPal pour effectuer des paiements sur iTunes, App Store et Apple Music. Il ne s’agirait que de le configurer avant d’essayer d’acheter quelque chose, de cette façon nous pouvons utiliser notre compte PayPal pour effectuer des paiements.

