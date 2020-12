Utilisez le nouveau moteur de recherche de Huawei sur n’importe quel appareil – voici ce que vous devez savoir sur Petal Search.

Écrit par Christian Collado chez Huawei

Huawei est plus que disposé à rivaliser avec Google, Bing, DuckDuckGo et le reste des moteurs de recherche disponibles aujourd’hui. Pour cela, il a mis Petal Search à la disposition de tous les utilisateurs qui souhaitent l’utiliser, qu’ils aient ou non un mobile Huawei.

Si vous voulez essayer, et qui sait, peut-être finir remplacement de la recherche Google par Petal Search sur votre mobile ou ordinateur, dans ce guide nous vous expliquons étape par étape tout ce que vous devez savoir sur Petal Searchet comment l’utiliser sur n’importe lequel de vos appareils.

Savoir plus: Huawei a déjà sa propre alternative à Google Maps: c’est Petal Maps

Qu’est-ce que Petal Search?

Comme l’entreprise l’explique elle-même sur son site Web, Recherche de pétales c’est l’un des éléments clés de ses principaux services mobiles destinés à remplacer les services Google.

Il s’agit d’un Moteur de recherche de la même manière que Google ou Bing pourraient l’être. Mais bien sûr, Huawei donne à son moteur de recherche différent fonctions uniques que nous ne trouvons pas dans d’autres alternatives.

Parmi ses fonctions, Petal Search comprend Prévisions météorologiques et faits saillants des nouvelles importantes depuis l’écran principal, le calendrier et les résultats sportifs en direct, les actualités financières et la possibilité de rechercher des vidéos, des images et de la musique.

Huawei assure également qu’il s’agit d’un moteur de recherche axé sur la protection de la vie privée, grâce à des fonctions telles que mode incognito, recherche sécurisée, protection du contenu des droits d’auteur et le fait que les données soient stockées dans la région de chaque utilisateur afin que leur traitement soit conforme aux réglementations de chaque pays.

Comment utiliser Petal Search sur mobile

Comme tous les chercheurs, Recherche de pétales il est optimisé pour être utilisé sur les appareils mobiles. Et bien que il est intégré aux terminaux Huawei, il est possible de l’utiliser dans les modèles d’autres marques.

Pour ce faire, il existe deux manières: une, accéder directement au site Web du moteur de recherche via gopetal.com et paramétrer le moteur de recherche par défaut dans notre navigateur Web; et un autre, en installant le Application officielle Petal Search.

Cette application est disponible sur le Boutique AppGellery de Huawei. Cependant, il est également possible de télécharger le fichier exécutable APK à partir de référentiels tels que APKMirror. Selon le mobile dont vous disposez, vous pouvez être intéressé par une option ou une autre.

Comment installer l’application Petal Search sur votre mobile et remplacer celle de Google

Une fois que tu as téléchargé l’APK Petal Search sur votre mobile Android, l’installer est aussi simple que exécutez le fichier que vous venez d’enregistrer dans votre stockage mobile.

Malheureusement, Android ne permet pas de modifier l’application de recherche par défaut sur Android, donc l’utilisation de l’application Petal Search comme application de recherche par défaut n’est pas possible sauf si désinstaller l’appli Google de votre mobile.

Ce que oui vous pouvez le faire, c’est changer le moteur de recherche par défaut de votre navigateur. Pour ce faire, ouvrez le navigateur Web que vous utilisez normalement sur votre mobile et accédez aux paramètres de l’application.

Une fois à l’intérieur, recherchez l’option “page principale”, ou similaire. Là, vous devez entrer dans le adresse “gopetal.com” et enregistrez les modifications. De cette façon, chaque fois que vous ouvrez le navigateur pour effectuer une recherche, vous verrez le moteur de recherche Huawei au lieu de celui de Google.

Comment utiliser Petal Search sur votre ordinateur

Si tu veux tu peux aussi utilisez le moteur de recherche Petal Search sur votre ordinateur. Bien sûr, nous devons avertir du fait que la version Web de Petal Search n’est pas optimisée pour l’ordinateur, et Huawei ne semble pas avoir l’intention d’adapter son navigateur à ces types d’appareils.

La raison de cette stratégie est due à nombre réduit d’utilisateurs qui accèdent au moteur de recherche depuis leur PC, ce qui a conduit l’entreprise à concentrer ses efforts sur développer Petal Search comme moteur de recherche pour les appareils mobiles.

Dans tous les cas, vous pouvez également accéder à gopetal.com depuis le navigateur de votre ordinateur et commencez à utiliser le moteur de recherche sur votre PC. Vous pouvez utiliser toutes les fonctions disponibles dans la version mobile, malgré le fait que son interface soit clairement adaptée aux smartphones et tablettes.