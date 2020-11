Si vous utilisez un appareil Apple, vous savez que vous pouvez communiquer avec d’autres amis possédant un iPhone via l’application Messages. La société continue avec cette application qui remonte à l’époque du premier iPhone, lorsque l’envoi d’un message instantané appartenait au BlackBerry et plus tard à WhatsApp. Mais les temps changent et les applications reçoivent de grandes améliorations comme celles dont nous allons vous parler maintenant. comment utiliser Siri pour envoyer des messages.

Tirez le meilleur parti de Siri avec cette astuce

Il y a environ quatre ans de ce boom des assistants virtuels. Tous les fabricants de smartphones voulaient le leur, rivalisant même sur leur propre téléphone avec Google dans le cas des terminaux Android. Dans le cas d’Apple, les utilisateurs ont clairement indiqué que Siri était là pour rester et peu à peu ils ont pris le contrôle de ce qu’ils avaient entre leurs mains. Non seulement il sert à vous divertir pendant un certain temps avec ses sorties spirituelles à vos questions, mais il vous aide également.

L’une de ses fonctions les plus intéressantes est celle de son aide pour que vous n’ayez pas à utiliser une touche pour envoyer un message à vos amis, tant qu’ils ont l’application Messages. La procédure est très simple et Cela vous aidera à envoyer des notes vocales instantanément, sans beaucoup d’étapes.

Comme vous pouvez l’imaginer, la première chose à faire est d’appeler Siri de la manière que vous préférez, soit par la voix, soit via vos écouteurs sans fil. Dites-lui ensuite que vous souhaitez envoyer un message vocal à l’un de vos contacts avec lequel vous avez entamé une conversation, et l’enregistrement commencera immédiatement. Bien sûr, attendez une ou deux secondes pour que l’enregistrement soit terminé et que l’enregistreur capture l’intégralité du message.

Une fois terminé, Siri affichera un aperçu du message, vous donnant la possibilité de l’écouter à nouveau au cas où vous voudriez le répéter. Ensuite, il vous suffit d’appuyer sur le bouton d’envoi si tout est correct pour que votre ami reçoive cette note vocale que vous avez faite via Siri. Mieux encore, l’application Messages enregistre le mémo vocal comme si vous l’aviez fait à partir de l’application elle-même, il sera donc prêt pour que vous trouviez si vous avez besoin de l’écouter plus tard.