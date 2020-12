Partager la connexion Internet avec le mobile en créant un point d’accès est aujourd’hui très simple. De cette façon, vous pouvez partager vos données en créant une connexion Wi-Fi, Bluetooth ou filaire, mais que faire si vous voulez partager le Wi-Fi en créant un autre Wi-Fi avec le mobile?

Bien que cela puisse sembler une redondance, utiliser le mobile comme répéteur Wi-Fi Cela peut vous sortir de divers problèmes. La bonne nouvelle est que, alors que dans le passé vous deviez disposer d’un accès root et d’un matériel spécifique, il est aujourd’hui un peu plus facile d’utiliser les applications appropriées.

Quelle est l’utilité d’utiliser le mobile comme répéteur Wi-Fi

Que le mobile se connecte à un réseau Wi-Fi et diffuse un autre Wi-Fi à première vue ne semble pas très utile: pourquoi l’autre appareil ne se connecte-t-il pas directement au même Wi-Fi que le mobile? Cependant, le partage de connexion Wi-Fi présente plusieurs avantages pour utilisations spécifiques telles que les suivantes:

Lorsque la couverture Wi-Fi est très mauvaise, utiliser un mobile comme répéteur pour l’amener à aller un peu plus loin.

Lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi qui ne vous permet qu’un seul appareil, comme dans un hôtel ou un aéroport.

Lorsque la connexion Wi-Fi disponible est de 5 GHz mais que votre appareil ne peut se connecter qu’aux réseaux 2,4 GHz.

Lorsque vous utilisez un VPN ou similaire et que vous souhaitez qu’un autre appareil l’utilise également (et que vous ne pouvez pas l’installer ou le configurer dessus pour une raison quelconque).

Quelles applications pouvez-vous utiliser

Répéteur Wi-Fi et NetShare

Android ne vous permet pas de créer un point d’accès Wi-Fi lorsque vous êtes déjà connecté à un réseau Wi-Fi (dès que vous le faites, il se déconnecte), mais heureusement, il y a applications disponibles sur Google Play avec lequel vous pouvez le faire.

Le plus ancien de l’endroit se souviendra peut-être fqrouter2, l’un des pionniers dans ce domaine du partage de connexion Wi-Fi. L’application n’est plus disponible sur Google Play, bien que vous puissiez la trouver sur UpToDown. Il n’a pas été mis à jour depuis des années, mais c’est une bonne alternative si vous avez un ancien mobile (comme avec Android 4.4) et que vous souhaitez lui donner une nouvelle vie en tant que répéteur Wi-Fi. Vous avez besoin de racine.

Pour les mobiles actuels, NetShare, qui a une version de son application pour les utilisateurs root et une autre qui n’a pas besoin de root est une bonne option, bien que ce soit une application payante. Vous pouvez l’utiliser gratuitement pendant quelques minutes, mais vous devrez ensuite effectuer un paiement unique de 8,49 euros.

NetShare fonctionne bien, mais si vous ne voulez pas payer, une excellente alternative est Répéteur Wi-Fi, qui est gratuit, vous permet de faire de même et est compatible avec les mobiles rootés et non rootés, à partir d’Android 4.2.2. C’est celui que nous utiliserons dans notre tutoriel, bien que le processus soit similaire avec d’autres applications similaires.

NetShare – pas de partage de connexion à la racine

Comment étendre le Wi-Fi avec un mobile Android

Après avoir installé le répéteur Wi-Fi, la première étape consiste à créer la connexion Wi-Fi sur le mobile qui va la partager. Pour le faire, appuyez sur l’icône du réseau Wi-Fi et acceptez que l’application ait accès à l’emplacement. Ceci est nécessaire pour le fonctionnement de l’application.

Si tout s’est bien passé, un code QR s’affiche en haut de l’application que vous pouvez utiliser pour vous connecter au Wi-Fi directement avec un autre mobile. Si votre autre appareil ne dispose pas de la fonction, vous pouvez également se connecter manuellement au réseau indiqué, y compris le mot de passe ci-dessous.

Bien sûr, il est important que vous ne vous connectiez pas simplement avec le nom d’utilisateur et le mot de passe, car il n’y aura pas de connectivité. Au lieu de cela, vous devez ajuster les paramètres avancés et changer la section Proxy en manuel. Dans le formulaire, mettez ce qui apparaît dans l’adresse IP dans le répéteur Wi-Fi dans le nom d’hôte du proxy et ce qui apparaît dans le port Http dans le port du proxy.

Si vous vous êtes connecté au réseau à l’aide du code QR, la configuration est automatique. Dans ce cas, vous devez accéder à la configuration Wi-Fi dans les paramètres mobiles et modifier le proxy par la suite. Dès que vous le faites, vous aurez une connectivité sur le mobile ou tout autre appareil que vous avez connecté.

Cette connexion créée par le mobile est relativement courte, elle est donc plus utile que tout pour les urgences ou les cas isolés, mais la vérité est qu’elle fonctionne relativement bien. Depuis le répéteur Wi-Fi, vous pouvez également voir la liste des appareils connectés à ce moment là.