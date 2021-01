Vous souhaitez agrandir la zone de travail de votre ordinateur en profitant du panneau de votre mobile? Eh bien, c’est possible: vous pouvez utiliser votre smartphone Android comme deuxième écran. Pour le multitâche, pour regarder des vidéos en naviguant depuis l’ordinateur … C’est un moyen très pratique de profiter des deux appareils.

Que les écrans des téléphones portables d’aujourd’hui soient énormes ne surprend plus personne: ce qui aurait pu être il y a quelques années de petites tablettes le sont maintenant téléphones plus ou moins normaux. Cela peut poser un problème de taille ou de poids, mais grâce à cet énorme panneau, ils sont en mesure d’offrir une expérience multimédia agréable en lisant des films et des séries. De plus, ils peuvent fonctionner comme un deuxième écran pour l’ordinateur si vous avez la bonne application. Voyons ce que sont ces applications.

Splashtop Wired XDisplay

La première application que nous recommandons est l’une des plus populaires sur Android, également l’une de celles qui offre la meilleure compatibilité entre les mobiles et les ordinateurs. Il convient à Android 4 et supérieur; avec les versions Mac et Windows de votre client. Il est facile à utiliser car il suffit de télécharger le client pour les ordinateurs, d’activer le débogage USB sur le mobile à partir des paramètres du développeur et de connecter les deux appareils avec un câble USB. A partir de ce moment, et tant qu’il n’y a pas d’incompatibilités, vous aurez l’écran d’ordinateur étendu sur le panneau de votre smartphone.

Splashtop Wired XDisplay Il a une version gratuite avec des sessions de 10 minutes afin que vous puissiez vérifier si cela fonctionne sur vos ordinateurs. Une fois que vous vous êtes assuré, vous pouvez acheter la version payante pour 7,49 euros.

Splashtop Wired XDisplay

Splashtop Wired XDisplay

Affichage en duo

Application très populaire sur iOS qui a sa version pour Android. Avec lui, vous pouvez connecter le mobile à l’ordinateur ou utiliser le téléphone comme deuxième écran, à la fois pour le dupliquer et pour ajouter de la continuité au panneau PC ou Mac. Il est compatible avec Windows (10) et Mac (Mojave et supérieur), cela fonctionne raisonnablement bien, Vous permet d’utiliser l’écran tactile Android et son utilisation est très simple. C’est l’une des applications les plus recommandées pour la tâche que nous nous sommes confiée.

Duet Display n’a pas de version d’essai, vous devrez donc prendre un risque et, dans le cas où cela ne fonctionne pas pour vous, renvoyez l’application à Google pour un remboursement. Pour utiliser le double écran, vous avez besoin de l’application Android et du client pour votre ordinateur.

Affichage en duo

Spacedesk

Notre troisième recommandation est une application qui vous permet également d’étendre le bureau de votre ordinateur ou de le dupliquer sur l’écran du mobile, mais uniquement sur les PC: Spacedesk n’est pas compatible avec les ordinateurs Mac. L’application active la connexion en WiFi par défaut, il y a donc un certain risque de retard dans les opérations (il est recommandé d’utiliser le partage de connexion USB, WiFi Direct ou un câble réseau). C’est une très bonne application, bien qu’un peu plus instable que les précédentes. Cependant, il est préférable de l’essayer pour savoir si cela fonctionne pour vous.

Spacesdesk est une application gratuite sans publicité. Il vous suffit d’installer l’application sur votre Android et de télécharger le client pour Windows à partir du site Web de l’entreprise. Associez les deux appareils et vous profiterez du deuxième écran sur votre smartphone ou tablette.

Spacedesk

