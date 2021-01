De nouvelles règles pour tenter d’éradiquer l’usage du téléphone portable au volant d’ici 2021 … Si vous ne les connaissiez pas, lisez bien et soyez prudent!

Écrit par Damián García dans Mobile

Evidemment toujours il est dangereux d’utiliser votre mobile en conduisant, parce que cette mauvaise habitude réduit non seulement notre attention sur la route, mais peut conduire à conséquences tragiques sous forme de run-ups ou d’accidents que, évidemment aussi, nous savons que personne ne veut l’avoir malgré tout.

Quoi qu’il en soit, de nombreuses personnes continuent d’utiliser le téléphone au volant pour appeler, rechercher des destinations dans le navigateur, changer de musique ou même répondre à des messages en conduisant, quelque chose que la DGT poursuit depuis longtemps pour l’éradiquer de nos routes et éviter la plupart des distractions de la fin.

Et donc, le cours 2021 apportera de nouvelles réglementations de la direction générale de la circulation qu’Europa Press nous a dit il y a quelques jours, afin que ce mélange de voitures, de vélos et d’autres véhicules de mobilité personnelle avec des appareils mobiles, Cela n’entraîne pas plus de distractions ni d’accidents causés par l’utilisation du mobile au volant.

Savoir plus: Toutes les applications que vous pouvez utiliser dans Android Auto: guide complet

2021 durcira les sanctions pour l’utilisation d’appareils mobiles, mais cela ne sera pas considéré comme une conduite imprudente

La première chose que vous devez garder à l’esprit est qu’être effectivement chassé avec votre mobile en main pendant que vous conduisez sera désormais bien pire en termes de pénalités, mais Cela ne se fera pas en assimilant l’utilisation inappropriée du téléphone portable à une conduite imprudente car ce sont des «délits différents» pour Pere Navarro, directeur général de la circulation et chargé de présenter le nouveau projet de loi.

A ce jour, cette sanction comprenait la perte de 4 points en plus des 200 euros de rigueur, augmenter cette déduction de points en 2021 de nos permis de conduire jusqu’à 6 points aucun changement a priori du montant d’argent. La sanction pour conduite imprudente restera considérée comme très grave, maintenant les sanctions à 500 euros et la soustraction de 6 points.

Il est également détaillé par la DGT que si le smartphone est placé sur le tableau de bord, dans un dispositif de maintien homologué, Il n’entraînera pas de pénalité tant qu’il n’est pas manipulé en conduisant, bien qu’ils continuent à conseiller que pour l’utiliser en cas de besoin extrême, nous arrêtons la voiture dans un endroit sûr au préalable.

Assurance obligatoire pour les scooters et les véhicules de mobilité personnelle, oui ou non?

Parler de scooters électriques, vélos électriques et toutes sortes de véhicules de mobilité personnelle envahissant les villes à un rythme vertigineux, de la DGT ils précisent qu’une première réglementation de ces véhicules est déjà à l’étude, et qu’une débat avec les conseils municipaux pour avancer vers une réglementation plus homogène et bien détaillé qui couvrent toutes les hypothèses.

Des détails tels que le besoin ou non d’une assurance obligatoire, quelque chose qui reste à clarifier même si cela ne s’inquiète pas pour l’instant, car de nombreuses assurances habitation commencent à inclure des clauses pour ce type de réclamations dans les véhicules personnels parmi ses conditions. Pere Navarro dit que “le Consortium d’indemnisation des assurances pourrait prendre le relais si les faits sont correctement crédités” et que la personne responsable s’est enfuie ou n’avait pas de politiques contre lesquelles ouvrir le litige.

De plus, le besoin de suivre un cours de sécurité routière et de sensibilisation comme celles enseignées dans des pays comme l’Allemagne, bien que dans ce cas la DGT exigerait la collaboration des municipalités pour l’articuler. Même ces cours pourraient être inclus dans les programmes scolaires des matières telles que l’éducation physique comme au Portugal.

Tous les types de détecteurs de radar sont interdits, ainsi que les écouteurs dans tous les types de véhicules

Poursuivant les nouvelles normes liées à la technologie, le directeur du trafic nous dit que tous les types de détecteurs de radar continueront d’être interdits qui sont utilisés pour éviter d’être signalés, bien différencier ce qu’est un avertissement -un dispositif que de nombreuses voitures intègrent et qui indiquent au moyen d’alarmes sonores la position d’un radar- qu’est-ce qu’un détecteur, qui n’est rien de plus qu’un appareil qui pourrait permettre d’échapper à la plainte pour excès de vitesse.

L’utilisation de ces derniers appareils, qui peuvent détecter et même inhiber les ondes émises par un cinémomètre, elle continuera à être considérée comme une sanction très grave, qui emporte Soustraction en 6 points et pénalité pouvant aller jusqu’à 6000 euros selon le type d’appareil installé.

En outre, il est également question de l’extension utilisation d’écouteurs sur la route lorsque nous utilisons des véhicules de mobilité personnelle, quelque chose qui est expressément interdit par le code de la route et qu’elle étendra ladite interdiction non seulement aux motocyclettes et aux vélos, mais également aux scooters électriques et à tout autre type de véhicule.

Sur l’autoroute aucun type d’écouteurs ne peut être utilisé dans tout type de véhicule, bien que la Direction générale de la circulation confirme qu’elle étudie l’une des demandes les plus amères des automobilistes, qui demandent l’homologation des une sorte d’interphone interne sur les casques pour pouvoir communiquer en toute sécurité.

Selon la DGT, c’est déjà sur la table et pourrait être approuvé avant la fin de cette année, 2021, sans préciser de dates plus précises … Nous serons en tout cas attentifs à l’évolution du code de la route, car nous aurons sûrement plus d’actualité dans les semaines ou les mois à venir!

Savoir plus: L’utilisation sans fil d’Android Auto dans n’importe quelle voiture est possible grâce à ce petit appareil