Windows 95 a eu 25 ans en août dernier. Son lancement a marqué le décollage définitif de Microsoft en tant que «géant mondial du logiciel» et a révolutionné le monde des ordinateurs personnels. Un élément clé dans l’évolution et le développement ultérieur de l’informatique grand public et pour la firme de Redmond le début d’un monopole sur les systèmes d’exploitation de bureau qui se poursuit à ce jour.

Windows 95 a été un énorme bond en avant par rapport à MS-DOS et Windows 3.x en publiant un véritable interface utilisateur graphique et de nouveaux composants qui ont fini par atteindre nos jours tels que le menu Démarrer ou la barre des tâches. En plus des nouveautés dans la section graphique, Windows 95 s’est démarqué pour être un hybride 16 et 32 ​​bits, incluant le support Plug & Play, le multitâche et la possibilité d’utiliser des noms de fichiers longs.

Il disposait de cinq service packs tout au long de sa vie (de 1995 à 2001) pour améliorer la prise en charge du système de fichiers FAT-32, du port de connexion périphérique USB, du bus de transfert de données UDMA ou du port USB. Graphiques AGP. Il incluait également le navigateur Web Internet Explorer par défaut des versions 1.0 à 4.0.

Au-delà des avancées techniques, le succès du système d’exploitation le plus rentable de l’histoire a été “ blâmé ” pour une campagne marketing dans laquelle Microsoft a investi énormément 300 millions de dollars du temps, dont 14 millions de dollars pour payer des redevances aux Rolling Stones pour l’utilisation de leur chanson «Start Me Up» dans une campagne publicitaire comme celles qui ne se font plus.

Comment utiliser Windows 95 sur les PC modernes

Windows 95 est aujourd’hui une pièce historique Et il a été porté sur un grand nombre d’appareils, d’une Apple Watch à une console Xbox, en passant par des smartphones ou des tablettes avec Android ou iOS. Il peut également être exécuté dans un navigateur Web.

De toute évidence, le PC est son élément naturel. Le développeur Slack Felix Rieseberg a lancé il y a quelques années une application qui permettait revivez l’expérience Windows 95 sur les ordinateurs modernes avec Linux, macOS et Windows actuel. Peu de temps après, il l’a mis à jour pour permettre d’exécuter des jeux classiques comme Doom et a continué à le supporter avec de nouvelles versions.

Le développement est basé sur le framework Electron, un framework open source qui permet le développement d’applications de bureau graphiques utilisant des composants client-serveur pour les applications Web et avec Chromium comme interface. Il est utilisé dans de nombreuses applications modernes telles que Skype, WhatsApp, Twitch ou dans Slack lui-même.

Il est entièrement écrit en JavaScript, donc il ne fonctionne pas aussi bien que s’il s’agissait d’une application native, mais il suffit de le tester de la même manière que ce que nous ferions exécuter une machine virtuelle fonctionnant dans les systèmes d’exploitation pris en charge, Windows, Mac et Linux.

Téléchargez et installez Windows 95 pour PC

Rieseberg a récemment mis à jour l’application vers le version 2.3.0. Son utilisation ne peut pas être plus simple. Téléchargez simplement l’une des versions disponibles et installez:

La version a pris de l’ampleur au fur et à mesure que des jeux, des applications et des améliorations classiques ont été ajoutés, et est actuellement d’environ 300 Moctets. Plus loin, l’utilisateur peut installer son propre logiciel car il reste beaucoup d’espace libre dans l’image du disque virtuel.

Le code source de ce Windows 95 pour PC est également disponible, une évolution intéressante pour ceux qui à l’époque n’utilisaient pas le système d’exploitation et souhaitaient le connaître ou revivre cette expérience.