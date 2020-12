Voulez-vous donner un coup de pouce à votre entreprise? Découvrez comment vendre vos produits sur WhatsApp et ainsi vous rapprocher de millions d’acheteurs potentiels.

Écrit par Beatriz Alcántara sur WhatsApp

WhatsApp continue de se réinventer pour offrir à ses utilisateursQuelque chose de plus qu’une plateforme de messagerie, en introduisant de nouvelles fonctions telles que l’envoi et la réception d’argent ou le panier, un outil avec lequel vous pouvez acheter directement sur WhatsApp.

Comme tu peux acheter, dans WhatsApp, vous pouvez également vendre les produits de votre magasin.

Plus de 2 000 millions d’utilisateurs utilisent régulièrement ce réseau de messagerie, un chiffre qui met en évidence belle opportunité pour votre entreprise la vente via WhatsApp.

Si vous n’avez pas encore rejoint cette initiative, dans ce guide, vous pouvez savoir de quoi avez-vous besoin pour vendre sur WhatsApp, quelles étapes devez-vous suivre pour le faire et les avantages qu’il peut vous apporter, ainsi que quelques conseils sur le processus de vente en ligne.

De quoi ai-je besoin pour vendre sur WhatsApp?

Acheter sur WhatsApp est une option qui rapproche encore plus les magasins des utilisateurs qui n’ont même pas à quitter l’application pour acheter des produits, mais qui est de l’autre côté du processus?

bien Vous pouvez jouer le rôle du vendeur si vous êtes propriétaire d’une entreprise et que vous souhaitez améliorer vos ventes. Tout d’abord, pour vendre sur WhatsApp, vous avez besoin créer un profil d’entreprise sur WhatsApp Business, la version du service de messagerie destinée aux entreprises.

Dans ce compte, vous pouvez ajouter une description de l’entreprise, les heures d’ouverture, l’adresse, le site Web et l’e-mail afin que les acheteurs potentiels puissent accéder rapidement à ces informations.

Bien entendu, vous devez également saisir le numéro de téléphone professionnel, que nous vous recommandons d’être privé qui n’interfère pas avec votre numéro de téléphone personnel. Lorsqu’ils souhaitent vous contacter, les utilisateurs verront dans le chat qu’il s’agit d’un profil d’entreprise.

Une autre exigence à respecter pour vendre sur WhatsApp Business est télécharger un catalogue avec tous les produits sur la plateforme de votre magasin et de leurs informations. Ainsi, en cliquant sur le panier, l’utilisateur peut voir le catalogue et décider quoi acheter. Plus tard, vous recevrez un message avec tous les détails de votre commande.

En bref, ce que vous devez vendre sur WhatsApp est de télécharger WhatsApp Business, de créer un profil d’entreprise pour votre entreprise et ajouter toutes les informations de même pour que les utilisateurs sachent ce que vous leur proposez, quelles sont les heures d’ouverture ou accèdent au site Web pour obtenir plus d’informations.

Quels sont les avantages de vendre sur WhatsApp?

Tout d’abord, et comme nous l’avons mentionné au début, vendre sur WhatsApp est une opportunité incroyable de booster votre activité grâce aux milliards d’utilisateurs qui utilisent la plateforme. WhatsApp vous rapproche rapidement et facilement des acheteurs potentiels, il leur suffit d’ajouter le numéro de téléphone de votre entreprise pour démarrer le processus d’achat.

Un autre avantage de la vente sur WhatsApp est que vous pouvez discuter tranquillement avec l’acheteur pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin sur les produits avant d’acheter. Ainsi, une relation sera créée entre vous qui facilitera la confiance de l’utilisateur dans votre boutique.

Nous ne pouvons pas ignorer les différentes fonctionnalités que WhatsApp Business vous offre, comme la possibilité de configurer les messages de bienvenue Avec lequel vous pouvez capter l’attention du client avec une bonne première impression.

Il est toujours positif d’offrir de nouvelles méthodes d’achat aux utilisateurs, et WhatsApp est l’un des meilleurs vers lesquels vous pouvez vous tourner aujourd’hui. En outre, c’est un outil gratuit, vous n’avez rien à investir pour utiliser leurs services pour y vendre les produits de votre magasin.

Que dois-je faire pour vendre mon entreprise sur WhatsApp?

Étape par étape, nous allons voir quel est le processus à suivre dans WhatsApp Business pour créer un profil d’entreprise et vendre avec votre entreprise. C’est un processus simple, même si vous devez payer attention à ne pas se perdre dans aucune de ses phases. Nous avons commencé!

Téléchargez WhatsApp Business sur votre mobile

La première chose à faire est téléchargez l’application WhatsApp Business sur votre mobile, cet outil axé sur l’entreprise dont nous avons parlé tout au long de l’article.

Nous avons déjà vu que c’est dans WhatsApp Business que vous devez gérer tout ce qui concerne votre entreprise, alors téléchargez le application gratuite pour Android avant de poursuivre le processus de vente sur WhatsApp. À titre de clarification, les utilisateurs n’ont pas besoin d’avoir cette version pour acheter.

Créez un profil d’entreprise et ajoutez les informations

Lorsque vous ouvrez WhatsApp Business pour la première fois, l’application vous demandera un numéro de téléphone avec lequel vous enregistrerez votre profil d’entreprise. Nous avons déjà discuté qu’il est conseillé d’avoir un numéro particulier pour l’entreprise, c’est celui que vous devez utiliser lors de la création de votre compte.

Ensuite, vous devez sélectionnez une catégorie pour votre entreprise: hôtel, vêtements et accessoires, beauté, cosmétiques et soins personnels … Si vous ne trouvez pas la catégorie de votre magasin, vous pouvez utiliser le moteur de recherche supérieur.

Après avoir cliqué sur “Suivant”, il sera temps d’entrer dans le le nom de votre entreprise, une description de celle-ci et l’adresse. De plus, si vous cliquez sur le cercle supérieur, vous pouvez également ajouter une image de profil. Tous ces détails sont importants pour fournir des informations sur votre entreprise aux clients.

Vous aurez donc déjà créé un profil pour votre entreprise sur WhatsApp Business, bien qu’il reste encore des choses à faire si vous souhaitez vendre correctement sur WhatsApp.

Profitez de toutes les fonctionnalités de WhatsApp Business

Après avoir créé votre profil d’entreprise, WhatsApp Business vous invitera à explorer ces outils axés sur l’amélioration de votre relation avec les clients. Vous pouvez également gérer ces paramètres depuis la section “Des outils pour l’entreprise” dans les paramètres de votre compte.

Certaines de ces fonctions sont la configuration d’un message absent, message de bienvenue, des réponses rapides, des étiquettes pour organiser les chats et les clients et l’édition de votre profil d’entreprise, que vous avez toujours la possibilité de modifier.

Entrez “Outils pour l’entreprise” et découvrez une par une les fonctions intéressantes de WhatsApp Business, toutes axées sur l’amélioration de votre profil.

Ajouter un catalogue de produits

L’un des outils de la version commerciale de la plateforme de messagerie est “Catalogue”, qui, comme nous l’avons vu, est essentiel pour vendre vos produits sur WhatsApp.

Dans «Outils pour l’entreprise», cliquez sur «Catalogue». Dans cette section, vous devez ajoutez vos produits avec le bouton “Ajouter un article”. Dans chacun d’eux, vous pouvez ajouter des images, entrer leur nom et, éventuellement, spécifier leur prix.

Cela peut être un travail coûteux d’ajouter tous les produits que vous vendez dans votre entreprise, mais avoir un bon catalogue est essentiel pour les clients connaître les articles que vous vendez, leur apparence et leur prix.

Parlez aux acheteurs et commencez à vendre

Vous avez déjà configuré votre profil d’entreprise dans WhatsApp Business, il est temps de commencer à vendre via le service. Nous vous rappelons que vous pouvez non seulement le faire via l’application mobile, vous pouvez toujours utiliser WhatsApp Web pour discuter avec les acheteurs depuis votre PC.

3 conseils pour vendre sur WhatsApp

La partie technique est déjà résolue, maintenant c’est vous qui devez bien gérer le profil de votre entreprise pour atteindre le maximum de clients possible. Tout d’abord, nous vous conseillons diffuser votre numéro de téléphone professionnel, car ce sera celui qui permettra aux acheteurs de vous contacter pour acheter chez vous via WhatsApp.

Deuxièmement, vous devez bien gérer vos conversations avec les clients, les traiter poliment et répondez toujours à tous les doutes qu’ils peuvent avoir sur vos services et produits. Si vous le faites, l’acheteur vous fera confiance pour ses futurs achats.

Enfin, nous recommandons garder votre catalogue d’entreprise à jour afin que les clients voient toujours les produits réellement disponibles. Il ne serait pas positif pour un acheteur de vous demander un article et vous devez le refuser car vous ne l’avez pas vendu depuis des mois.

En résumé, tout consiste à maintenir un profil d’entreprise à jour, qui montre toutes les informations dont l’acheteur a besoin et, bien sûr, à offrir le meilleur traitement possible au client via WhatsApp, car évidemment nous voulons que vous retourniez à nos activités à l’avenir.