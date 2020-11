La biométrie des smartphones est l’un des domaines sur lesquels on a le plus travaillé ces dernières années. Et nous disons travailler, au lieu de s’améliorer, puisque l’innovation à ce stade laisse des lumières et des ombres. Bien que nous trouvions des méthodes sûres telles que Face ID, nous trouvons des alternatives qui ne sont pas aussi sûres que la reconnaissance faciale par photo sur Android (celle que la plupart des téléphones transportent), ou des lecteurs d’empreintes digitales sous l’écran qui, bien qu’ils fonctionnent correctement, représentent un pas en arrière en vitesse.

Indépendamment de ces méthodes, nous pouvons être un peu plus créatifs pour déverrouiller le téléphone, en utilisant, par exemple, notre voix. Grâce aux commandes vocales, nous pouvons verrouiller le téléphone et le déverrouiller (parmi d’innombrables autres options), il est donc nécessaire d’expliquer comment vous pouvez le faire, quel que soit le terminal dont vous disposez.

“Regarde maman, pas de mains”

Tout d’abord, clarifiez le point que le déverrouillage vocal du téléphone est l’une des méthodes les moins sûres. En ce qui concerne le verrou, il n’y a pas de différences à ce niveau, mais pour déverrouiller le téléphone par la voix, il est nécessaire de ne déverrouiller aucune méthode de sécurité, notre téléphone sera donc exposé. Si vous voulez toujours savoir comment faire, je ne serai pas celui qui vous cachera ces informations.

Déverrouiller le téléphone avec votre voix implique de contourner le schéma de verrouillage, le lecteur d’empreintes digitales ou la reconnaissance faciale, ce n’est donc pas une méthode très sécurisée

Pour ce tutoriel, nous utiliserons Google Assistant, l’assistant intelligent de Google. Il faut, tout d’abord, que l’écoute active vaille la redondance, active, donc nous devrons configurer le paramètre suivant.

Nous ouvrons l’application Google Plus de paramètres Voice Voice Match Accès avec Voice Match

Deuxièmement, nous avons besoin que le microphone ne soit à aucun moment désactivé, donc nous allons activer la conversation continue à partir des paramètres de l’Assistant.

Nous ouvrons l’application Google Plus de paramètres Assistant Google Conversation continue

Déverrouiller le téléphone avec votre voix

Prêt. En configurant ces deux étapes, nous nous assurons que l’assistant peut entendre les ordres que nous allons donner. Vous pouvez faire le premier test et demander au téléphone de se déverrouiller. Pour ce faire, il vous suffit de dire “OK Google, déverrouillez le téléphone”. La La réponse que l’Assistant va vous donner sera un non retentissant, en disant qu’il ne peut pas faire cela, mais que vous pouvez vérifier certaines données sur l’écran de verrouillage.

Google ne peut pas déverrouiller l’écran de verrouillage, mais il peut exécuter des applications. Profitant de cette fonctionnalité, nous pouvons déverrouiller le téléphone

Malgré le refus de l’Assistant, nous avons fait quelques tests, et nous pouvons faire cette étape. Comme nous l’avons indiqué, il est nécessaire que vous n’ayez aucune méthode de blocage active. Ceci est irrévocable pour activer le téléphone s’il est configuré, nous devons donc le supprimer. Une fois désactivée, nous allons créer une routine Google Assistant, et maintenant vous comprendrez pourquoi.

Passons aux paramètres de l’Assistant Google Routines Ajouter une routine Dans ‘Ajouter des commandes’, sélectionnez la commande vocale souhaitée Dans ‘L’assistant + Ajouter une action’ écrivez: Ouvrez l’application (entrez le nom de votre lanceur)

Cette dernière étape est l’étape la plus importante. Comme nous l’avons indiqué, Google ne permet pas de déverrouiller l’écran avec votre voix, mais il permet d’exécuter des applications même si le mobile est verrouillé. Que se passe-t-il alors lorsque nous vous disons d’ouvrir le lanceur? Ce qui nous amène au lanceuret le mobile est déverrouillé. Cela fonctionne avec n’importe quelle application, mais si nous le faisons avec le lanceur, ce sera comme déverrouiller le téléphone de manière normale.

Dans notre cas, nous avons configuré la commande ‘Open Nova Launcher application’, mais si vous en utilisez une autre, il vous suffit de mettre son nom. Si vous ne savez pas quel est le nom de votre lanceur mobileIl vous suffit d’aller dans les applications système, et vous le trouverez sous le nom de «lanceur x, bureau x, etc.».

Verrouiller le téléphone avec votre voix

Quand il s’agit de bloquer le téléphone avec votre voix, le processus est pratiquement le même. Dans ce cas, nous allons également créer une routine, mais pour ouvrir une application qui parvient à bloquer notre téléphone. Dans notre cas, nous avons utilisé un classique sur Android, Screen Off et Lock, mais vous pouvez utiliser celui que vous aimez le plus (ils font tous la même chose, quoi qu’il en soit).

Passons aux paramètres de l’Assistant Google Routines Ajouter une routine Dans ‘Ajouter des commandes’, sélectionnez la commande vocale souhaitée Dans ‘L’assistant + Ajouter une action’ écrivez: Ouvrez l’application Écran désactivé et verrouillé