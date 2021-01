Écrit par Beatriz Alcántara sur WhatsApp

La mémoire libre est un aspect très important de votre mobile Android, ce qui dans de nombreux moments facilite la fluidité de l’appareil. Petit à petit, et sans que vous vous en rendiez compte, la mémoire cache WhatsApp prend le contrôle de cet espace, affectant le fonctionnement du téléphone. Pour résoudre ce problème, dans cet article, nous allons voir comment vider le cache WhatsApp pour libérer de l’espace sur votre Android.

C’est un processus simple et rapide qui profitera immédiatement à l’appareil. En plus de vider ce cache, vous pouvez également effacer toutes les discussions WhatsApp pour nettoyer les nombreuses informations stockées dans l’application. Sans plus tarder, nous entrons dans le processus d’effacement du cache WhatsApp pour expliquer comment le faire étape par étape.

Comment vider votre cache WhatsApp

WhatsApp est une application que nous utilisons quotidiennement et dans laquelle nous accumulons des dizaines de conversions et des milliers de photos, vidéos et d’autres types de fichiers. Par conséquent, il est nécessaire d’effacer de temps en temps toutes ces informations de l’application qui occupent une partie importante de la mémoire de votre mobile Android.

Dans ce cas, nous nous chargerons de supprimer le cache WhatsApp, qui mémoire à accès ultra-rapide où sont stockés les éléments clés du logiciel ils sont donc plus rapides d’accès en cas de besoin. Comme nous l’avons vu dans le guide sur la suppression du cache sous Android, le contenu que les applications enregistrent dans ce cache peut être régénéré à tout moment, il n’y a donc aucun problème à le supprimer lorsque vous avez besoin de libérer de l’espace.

Étant donné que la mémoire cache facilite un accès rapide aux éléments qu’une application doit ouvrir, le plus normal est de ne pas les supprimer pour accéder rapidement aux applications. Cependant, Si vous avez besoin d’espace sur votre mobile Android, vider le cache est une méthode efficace et surtout très rapide, pour le gagner. La mémoire cache stockée par WhatsApp est généralement volumineuse, donc sa suppression peut être très utile pour récupérer de l’espace. Pour ce faire, vous devez suivre les étapes suivantes:

Ouvrez l’appli Réglages sur votre mobile Android, recherchez la section Applications et cliquez pour y accéder. WhatsApp pour accéder aux informations de l’application.Accédez à la section Espace de rangementCliquez sur le bouton Vider le cache afin que cette mémoire de l’application soit éliminée, vous aidant à gagner l’espace dont vous aviez besoin.

Facile et rapide, vous avez déjà vérifié comment se déroule le processus pour vider le cache WhatsApp sur votre mobile Android. Chaque fois que vous avez besoin d’espace, cela peut être un moyen utile de le gagner. Si vous avez encore plus de temps pour nettoyer vos données, vous pouvez l’investir dans d’autres procédures pour libérer de l’espace WhatsApp.

Cela peut vous intéresser: Les astuces essentielles sur WhatsApp que chaque utilisateur devrait connaître