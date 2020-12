Gérez tous vos comptes de messagerie, y compris Outlook, à partir de Gmail. Alors vous pouvez le faire.

Écrit par Beatriz Alcántara

Gmail est le gestionnaire de messagerie le plus utilisé au monde et, comme nous le savons tous, c’est le travail de Google.

La chose habituelle est d’avoir plus d’un compte Gmail, par exemple, un pour les performances personnelles et un autre pour la section travail. Vous pouvez également avoir des comptes sur d’autres plates-formes telles que Outlook ou Yahoo, ce qui rend difficile la gestion de tous les e-mails reçus des différentes applications et sites Web de ces services.

Pour vous aider, dans cet article nous allons vous dire comment vous pouvez afficher les e-mails d’autres comptes de Gmail, à la fois nouveau et ancien. Ainsi, vous pouvez gérer tous vos comptes depuis la même plateforme, qu’il s’agisse de Gmail, Outlook ou d’autres services.

Nous avons déjà vu comment vous pouvez utiliser plusieurs comptes dans Gmail pour Android, donc cette fois nous allons nous concentrer sur comment le faire sur votre pc.

Comment importer tous les e-mails dans Gmail

Pour importer tous les e-mails de vos comptes vers Gmail, anciens et nouveaux, vous devez effectuer une série de modifications des paramètres du compte que vous allez importer et dans celui de Gmail.

Comme Google le précise, vous ne pouvez déplacer les messages que de l’autre compte, pas les dossiers ou les étiquettes. La procédure pour obtenir tous les messages d’un autre compte dans Gmail sur votre ordinateur comprend les étapes suivantes.

Activer l’accès POP sur l’autre compte

La première chose que vous devez faire pour importer les nouveaux et anciens messages d’un compte est de vous assurer qu’il a accès POP activé. Pour notre exemple, nous avons choisi un compte Outlook, nous allons donc vous expliquer comment l’activer dans ce service.

Accédez à votre compte Outlook et entrez “Paramètres” en utilisant le bouton d’engrenage dans le coin supérieur droit. Ensuite, cliquez sur l’option “Voir tous les paramètres Outlook”, dans la partie inférieure de la fenêtre qui a été affichée à droite.

De cette façon, vous accéderez à la configuration complète de votre compte. Les étapes à suivre à partir de maintenant sont très simples. Cliquez sur Mail> Synchroniser l’email et cochez la case “Oui” dans la section “Autoriser les appareils et les applications à utiliser POP”.

Ajouter le compte à Gmail

Une fois que l’accès POP est activé dans le compte que vous souhaitez ajouter à Gmail, il est temps d’ouvrir la plate-forme de messagerie Google pour y suivre le processus.

Une fois dans Gmail, cliquez sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit, puis sur “Voir tous les paramètres”. Sur la nouvelle page, cliquez sur la section “Comptes et importation” puis en option “Ajouter un compte de messagerie”.

Cela ouvrira une nouvelle fenêtre dans le navigateur dans laquelle vous devez entrez l’adresse e-mail que vous souhaitez ajouter. Cliquez sur “Suivant” et choisissez si vous souhaitez importer les e-mails de l’autre compte dans votre boîte de réception Gmail ou simplement lier les deux comptes avec Gmailify – vous conservez les deux adresses et vous pouvez gérer les messages des deux dans la boîte de réception Gmail .

Après cette sélection, cliquez sur «Suivant» et entrez le mot de passe de votre compte. Pour terminer le processus, cliquez sur “Ajouter un compte” et tous les e-mails de cet autre compte apparaîtront dans Gmail.

Savoir plus: L’astuce Gmail qui vous permettra de vous libérer du spam pour toujours

Comment importer uniquement les anciens e-mails

Si vous avez créé un nouveau compte Gmail et que vous n’allez plus utiliser l’ancien compte, vous pouvez souhaiter voir dans le nouveau les messages du compte précédent.

Pour importer uniquement les anciens e-mails, Suivez ces étapes.

Entrez les paramètres de Gmail

Comme nous l’avons fait dans la procédure précédente, vous devez également accéder à la section Paramètres. Vous savez, dans Gmail, cliquez sur le bouton d’engrenage dans le coin supérieur droit. Dans la fenêtre qui apparaît à droite, cliquez sur “Voir tous les paramètres”.

Effectuer l’importation

Une fois à l’intérieur de la page de configuration, cliquez sur la section “Comptes et importation”. Dans ce cas, vous devez cliquer sur l’option “Importer des e-mails et des contacts”.

Cela ouvrira une nouvelle fenêtre de navigateur dans laquelle vous devez d’abord entrer l’adresse e-mail à partir de laquelle vous souhaitez importer les anciens messages. Après quelques secondes de vérification du compte, vous devrez confirmer l’importation des emails connexion à l’autre compte.

Cliquez sur “Continuer” et une nouvelle fenêtre s’ouvrira dans laquelle vous devrez donne ton consentement pour que l’outil d’importation Gmail accède aux informations.

Faites défiler vers le bas, cliquez sur “Oui” et vous arriverez à la dernière étape du processus, une fenêtre dans laquelle vous devrez sélectionner le contenu que vous souhaitez importer: contacts, e-mails et nouveaux e-mails pour les 30 prochains jours -pour recevoir les e-mails qui arrivent sur l’autre compte pendant que vous changez. Lorsque vous avez décidé, cliquez sur “Démarrer l’importation” et les anciens e-mails de l’autre compte seront envoyés à Gmail.

Si, à tout moment, vous n’avez plus besoin de voir les e-mails d’autres comptes dans Gmail, supprimez-le simplement pour ne plus recevoir de nouveaux messages.

Pour ce faire, ouvrez Gmail et accédez à Paramètres> Voir tous les paramètres> Comptes. Recherchez la section “Vérifier les e-mails d’autres comptes” et cliquez sur le bouton “Supprimer” à côté du compte dont vous ne souhaitez plus recevoir de messages.

Ceux expliqués jusqu’à présent sont des processus simples, mais ils peuvent vous aider énormément en ce qui concerne gérer les différentes adresses email que vous utilisez au quotidien. Vous voyez, vous n’avez pas à quitter Gmail pour voir les e-mails de tous vos comptes, même Outlook.

Savoir plus: Rédigez des e-mails plus rapidement avec cette nouvelle astuce Gmail pour Android