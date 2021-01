L’espace de stockage du mobile finit par se remplir tôt ou tard. Vient ensuite le moment de désinstaller les applications et de nettoyer le mobile, mais Comment savoir quels dossiers et applications consomment le plus d’espace?

Bien que vous puissiez voir les applications qui occupent le plus d’espace dans les paramètres Android, trouver les dossiers qui occupent de l’espace est plus compliqué. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une application comme DiskUsage, qui analyse le stockage mobile pour vous montrer visuellement l’espace occupé.

Tout d’abord, la configuration

DiskUsage n’est en aucun cas une nouvelle application. C’est plus, est une ancienne application, mais parfois c’est exactement ce dont nous avons besoin, car ces anciennes applications peuvent faire des choses qui, pour le meilleur ou pour le pire, ne sont plus autorisées dans les applications plus modernes. Si vous avez déjà utilisé Space Sniffer sous Windows, c’est pareil, mais sur mobile.

Étant une ancienne application et dont la dernière mise à jour remonte à plus de trois ans, si vous l’utilisez dans une version moderne d’Android, vous recevrez un avis indiquant qu’elle a été créée pour une version précédente d’Android, que vous devez accepter. Vous devez également donner la permission à accès au stockage à l’avancecar il n’utilise pas les autorisations d’exécution Marshmallow.

La première fois que vous l’ouvrez, il vous demandera également d’accéder aux données de utilisation des applications, ce qui est nécessaire pour que l’application puisse collecter les applications installées et l’utilisation de stockage que chacun fait.

Espace occupé, visuellement

Après avoir accordé toutes les autorisations, l’analyse de l’espace occupé commencera ce qui, en fonction de la puissance et de la quantité de mémoire dont dispose votre mobile, prendra plus ou moins de temps. Lorsque l’analyse se termine, vous obtenez une visualisation à l’aide de cases qui symbolisent les dossiers mobiles et l’espace qu’ils occupent.

Vous pouvez vous déplacer dans le graphique glissement et zoom, en plus de taper sur un dossier pour qu’il se développe et vous permette de voir plus facilement ce qu’il contient. Chaque dossier affiche les sous-dossiers qu’il trouve directement à sa droite, également mis à l’échelle en fonction de la taille qu’ils occupent.

De cette façon, il vous sera facile de localiser les dossiers qui occupent la majeure partie de l’espace, ainsi que ce fichier de 500 Mo que vous y aviez perdu et que vous aviez oublié. L’application couvre la fonction de vous aider analyser et trouver où va votre espace, bien que ce ne soit pas un gestionnaire de fichiers ou une application de nettoyage.

La seule chose que vous pouvez faire est de visualiser le fichier que vous avez sélectionné avec une application compatible que vous avez installée ou supprimer le fichier, à l’aide du menu Supprimer. Cependant, il est probablement plus utile pour vous d’utiliser cette application pour savoir quoi supprimer et un gestionnaire de fichiers pour faire votre sale boulot.

Utilisation du disque