Vous pouvez facilement consulter vos points de permis de conduire depuis votre mobile à l’aide d’une application. On le fait comme ça.

Depuis quelque temps déjà, en Espagne, il est possible d’avoir un permis de conduire sur son mobile avec l’application My DGT.

Et le meilleur de tous, cette carte virtuelle remplace complètement la carte physique, vous n’avez donc pas besoin emportez la vraie carte avec vous tant que vous l’avez dans l’application.

Mais il y a plus: avec la même application, vous pouvez aussi vérifier les points restants du permis de conduire.

Et c’est qu’au-delà de pouvoir consulter le permis de conduire, l’application officielle de la DGT offre la possibilité de voir les points restants sur le mobile, soit Android ou iOS.

Comment connaître vos points de carte avec l’application my DGT

Avant d’entrer voir comment vérifier les points du permis de conduire en restant sur le mobile, sachez que pour pouvoir utiliser l’application, vous devez d’abord disposer d’un Cl @ ve PIN ou Cl @ ve permanent.

Le système Cl @ ve PIN est une méthode d’identification destinée à effectuer des démarches sur Internet, qui propose un code PIN à validité limitée dans le temps, qui peut être renouvelé à chaque fois que cela est nécessaire, par exemple via l’application Android. ou par SMS.

Si vous n’avez toujours pas accès au système Cl @ ve, vous aurez besoin d’une lettre d’inscription qui comprend la procédure à suivre pour pouvoir profiter de l’accès audit système.

L’envoi de la lettre est gratuit et devrait prendre entre deux ou trois jours. Cependant, toutes les informations à ce sujet sont disponibles sur le site Internet de la plateforme.

Une fois que vous avez votre lettre et que vous avez terminé le processus d’inscription, vous pouvez maintenant obtenir votre code PIN temporaire pour accéder au brouillon, Via l’application Cl @ ve PIN pour Android ou via un SMS qui sera envoyé au numéro de téléphone avec lequel vous vous êtes enregistré.

Maintenant, tout ce que tu as à faire c’est accéder à l’application My DGT. Une fois à l’intérieur, vous verrez toutes les informations que la Direction générale de la circulation a sur vous, ainsi qu’un grand cercle avec un nombre à l’intérieur.

Ce nombre représente le points restants sur votre permis de conduire.

Combien de points de la carte vous retirent-ils pour parler sur votre mobile?

Si vous êtes arrivé jusque-là, nous espérons que la raison en est de ne pas avoir subi de retrait de points pour utiliser le mobile au volant.

Et est-ce que l’utilisation d’appareils mobiles en conduisant n’est pas seulement l’un des infractions principales fait par les conducteurs.

Plus important encore, c’est l’un des principales causes d’accidents sur les routes en raison des distractions que cela implique.

Dans tous les cas, vous devez savoir que utiliser le smartphone ou parler sur le mobile est considéré comme un Délit grave, ce qui implique le retrait en trois points du permis de conduireainsi qu’un amende de 200 euros.

Bien entendu, cette sanction est également valable dans d’autres situations comme le fait de utiliser WhatsApp en conduisant ou regardez une vidéo YouTube.

En outre, la Direction générale du trafic semble avoir l’intention de augmenter la peine dans les mois à venir, soit en retirant un plus grand nombre de points, soit en augmentant le montant de l’amende.

Quoi qu’il en soit, si tu veux gardez vos points intacts, la meilleure chose sera que évitez d’utiliser votre mobile dans la voiture.

Après tout, avec des systèmes comme Android Auto et les systèmes mains libres, il devient de plus en plus facile d’obtenir l’aide qu’un smartphone peut offrir pendant la conduite, sans détourner notre attention de la route.