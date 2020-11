Voter parmi nous est une arme à double tranchant, découvrez tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Écrit par Hector Romero

Voter pour Among Us, sans aucun doute, est l’un des éléments les plus importants de ce jeu occasionnel amusant. À l’aide d’un système de vote, les joueurs peuvent tester leur instinct et essayer de découvrir l’imposteur pour remporter la victoire. Pour cette même raison, nous expliquerons comment voter parmi nous et tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

En plus d’avoir clair toutes les tâches de Among Us et comment les surmonter, vous devez également connaître les votes pour devenir un véritable expert. Vas-y doucement, tu découvriras comment voter chez Among US sur PC et sur votre mobile. C’est trop facile!

Pourquoi voter parmi nous?

Dans Parmi nous, vous devez voter pour découvrir l’imposteur. Parce que? Parce qu’avec ce système, les joueurs déchiffrent qui sont les tueurs du jeu. Ceux qui reçoivent le plus de votes au cours du processus seront éliminés à la fin du vote..

Si vous n’êtes pas l’imposteur et que la plupart des joueurs votent de toute façon pour vous, vous serez injustement éliminé et le meurtrier pourrait continuer à faire du mal. Pour cette raison, le vote peut devenir une épée à double tranchant dans ce jeu occasionnel intéressant.

Comment voter

Dans Parmi nous, vous pouvez voter après avoir signalé un cadavre dans le jeu ou après avoir touché le bouton rouge qui apparaît au début de chaque carte pour convoquer une réunion. Avant de voter, il y aura un moment de discussion au cours duquel les joueurs dévoilent les raisons de leur choix, puis chacun aura la possibilité de voter ou sauter le vote et voter pour personne.

Pour voter pour quelqu’un, vous devez toucher son onglet, puis cliquer sur le feu vert lorsque vous êtes sûr de voter. Si vous souhaitez ignorer le vote et ne voter pour personne, appuyez sur le bouton en bas à gauche indiquant “Ignorer le vote”.

Qu’est-ce que le vote anonyme et comment se fait-il?

Comme son nom l’indique, le vote anonyme est une nouvelle fonctionnalité de Among Us qui vous permettra de voter sans que personne ne sache que c’était vous. Si vous souhaitez activer le vote anonyme dans Among Us, vous devez activer ce paramètre dans les paramètres de la pièce. Après avoir créé une salle, allez sur l’ordinateur, appuyez sur le bouton “Utiliser”, allez dans la section de démarrage et cochez la case “Votes anonymes”. C’est simple!

Que se passe-t-il après le vote?

Lorsque le vote est terminé, le joueur avec le plus de votes est éliminé et devient un fantôme. Si cela vous arrive, vous pourrez accomplir certaines missions mais vous ne pourrez pas voter, assassiner ou signaler.

Si le vote se termine et que l’imposteur est découvert, le jeu ça se termine automatiquement et l’équipage gagne. Et s’il n’y a pas une grande majorité de voix pour éliminer un joueur, le jeu continue et l’équipage doit continuer à faire le nécessaire pour découvrir l’imposteur.

Voulez-vous devenir un véritable expert? Ensuite, consultez ce guide qui explique comment être un meilleur imposteur dans Among Us. De plus, vous devriez également jeter un œil à cet article avec les meilleurs conseils pour gagner en tant que membre d’équipage dans Among Us.