Il est normal d’utiliser des applications de messagerie pour parler à d’autres personnes, mais il n’y a pas de règles strictes et rapides qui vous empêchent de les utiliser d’une autre manière. Par exemple, rien ne vous empêche utilisez WhatsApp pour vous parler, ce qui semble fou mais est beaucoup plus utile qu’il n’y paraît à première vue.

Avoir une discussion là où vous êtes seul peut être utilisé pour de nombreuses choses, telles que l’enregistrement de notes, l’envoi de photos ou de fichiers. Si jamais tu as voulu ouvrez un chat WhatsApp avec vous-même, ici nous vous indiquerons trois méthodes pour y parvenir.

À quoi sert de se parler sur WhatsApp

Un chat pour écrire des recettes de poulet, pourquoi pas?

WhatsApp est une application de messagerie et sa fonction principale est donc d’envoyer des messages. Idéalement, à d’autres personnes, bien que vous souhaitiez également vous envoyer un message. Cela semble fou, mais c’est quelque chose que nous faisons fréquemment. en prenant des notes. L’avantage de le faire dans WhatsApp est que c’est une application que nous pouvons ouvrir plusieurs fois au cours de la journée et donc ce que nous y écrivons est relativement proche.

Ce n’est pas la seule raison, et c’est que vous pouvez également utiliser votre propre chat pour envoyer des choses du mobile au PC et vice-versa en utilisant WhatsApp Web ou la version PC, en plus d’effectuer les éventuels tests que vous souhaitez faire sur WhatsApp sans avoir à perturber vos contacts. Voici quelques-unes des utilisations possibles de la conversation avec vous-même sur WhatsApp:

Enregistrer des notes Enregistrer et avoir des clips vocaux à portée de main Enregistrer des emplacements Transférer des photos, des vidéos, des textes, des adresses Web du PC vers le mobile et vice versa Avoir des documents à portée de main (par exemple, carte d’embarquement) Testez des choses sur WhatsApp sans avoir besoin de la collaboration d’un autre la personne

Comment se parler sur WhatsApp

Ouvrir une discussion avec vous-même sur WhatsApp est relativement facile, malgré le fait que l’application ne dispose pas de la fonction. WhatsApp ne facilite pas les choses, mais cela ne vous gêne pas si vous découvrez comment le faire. Et il y a au moins trois méthodes pour le faire et qui sont valables à la fois dans WhatsApp pour Android et WhatsApp pour iOS.

Vous ajouter en tant que contact

WhatsApp fonctionne en lien avec vos contacts mobiles, qu’il s’agisse d’autres personnes … ou de vous-même. Oui créer un contact avec votre numéro de téléphone sur votre mobile et vous attendez qu’ils soient synchronisés dans WhatsApp, vous verrez comment votre nom apparaît dans la liste de contacts avec le reste de vos contacts.

Autrement dit, pour ouvrir une discussion avec vous-même, vous devez d’abord créer un contact avec votre numéro de téléphone sur votre mobile, puis ouvrez un nouveau chat. Vous apparaitrez alors sous le nom dans lequel vous avez enregistré le contact, et vous pouvez créer une discussion et commencer à discuter.

Avec le lien web

WhatsApp vous permet de démarrer une discussion avec n’importe quel compte, même si vous ne l’avez pas dans vos contacts. Pour cela, vous devez ouvrir une adresse Web spécifique qui comprend le numéro de téléphone avec lequel vous souhaitez discuter. L’adresse Web est http://wa.me/telephonenumber, en remplaçant “telephone_number” par le numéro.

Rien ne t’empêche utilisez votre propre numéro de téléphone à l’adresse ci-dessus pour démarrer une conversation avec vous-même sans ajouter de nouveau contact sur votre mobile. Vous n’aurez besoin de le faire que la première fois, car vous pourrez ensuite accéder à la conversation à partir des chats WhatsApp.

Avec un groupe rien que pour vous

C’est l’une des méthodes classiques pour démarrer une conversation avec vous-même car elle offre une plus grande flexibilité. Techniquement, ce n’est pas une conversation avec vous-même, mais un groupe avec vous-même, avec l’avantage de pouvoir répéter cette astuce plusieurs fois pour avoir plusieurs discussions thématiques avec vous-même. Par exemple, un pour les recettes, un autre pour les rappels, un autre pour les mèmes hilarants que vous voulez toujours avoir sous la main.

WhatsApp ne vous permet pas de créer un groupe uniquement avec vous en tant que membre, vous devez donc créer un groupe et inviter au moins un de vos contacts. Après avoir créé le groupe, expulsez cette personne du chat et le groupe sera à vous. C’est cruel, mais efficace.