Y es que, hay muchos wearables que te permiten almacenar música de forma independiente. Con ello, no necesitarás llevar el teléfono encima cuando practiques todo tipo de deportes. Además, pas de solo es útil para esta funcionalidad. Por ejemplo, te puedes encontrar con la situación de que la batería del teléfono está en las últimas.

Tan solo tendrás que utilizar tu reloj inteligente como si de un reproductor MP3 se tratara para alargar un poco más la batterie de smartphone de una forma muy sencilla. Eso sí, hay que sabre escoger unos auriculares bluetooth a la altura de las expectativas.

Cómo escoger unos auriculares bluetooth para tu smartwatch

Para empezar, para este recopilatorio nos vamos a centrar en auriculares bluetooth de gama alta. La oferta available in Internet es tan sumamente amplia that no sabrás por dónde empezar. Además, los rangos de precio son tan variados que escoger el modelo adecuado parece una tarea titánica. Tranquilo, que te pondremos las cosas muy fáciles.

Lo primero que has de sabre, es que preferimos apostar por auriculares premium por el sencillo motivo de que el paisaje acústico que ofrecerán satisfará las necesidades de los usuarios más exigentes. Y ya te adelantamos que te va un sorprender la diferencia. Por ejemplo, esa canción que escuchas tantas veces ahora sonará mejor que nunca, notando matices que hasta ahora no habías oìdo jamás.

Y por otro lado, está el tipo de auriculares que estás buscando. Un mejor préfère un modèle True Wireless, al estilo AirPods de Apple. Este sistema ofrece una gran ventaja: su reducido tamaño, haciendo que te los puedas llevar a cualquier parte sin que te molesten en absoluto. Y luego tenemos los auriculares de diadema.

Diseño True Wireless o circumaural

Aquí, ya te adelantamos que debe ser a gusto de cada uno. Es un hecho que los modelos circumaurales (los de diadema de toda la vida), ofrecen un paisaje acústico muy superior. Sencillamente porque los pabellones son mucho más grandes, pudiendo albergar en su interior unos drivers con un diámetro mayor, para conseguir ofrecer una calidad exquisita.

Eso no quiere decir que los modelos True Wireless ofrezcan un mal sonido. Nada más lejos de la realidad. Pero siempre estarán un escalón por debajo de los modelos de diadema. Pero a cambio ganamos un tamaño notablemente más pequeño, además de una comodidad superior. Así que, en este apartado deberás escoger tú.

De todas formas, y para ponerte las cosas realmente fáciles, hemos hecho un top donde hemos dividido los auriculares bluetooth en función de si son True Wireless o de diadema, por lo que podrás encontrar el modelo que más te interesa de forma muy sencilla. Veamos las diferentes opciones a tener en cuenta.

Sony WFXB700

El primer modelo que te queremos recomendar, son estos Sony WFXB700. Unos auriculares bluetooth resistentes al agua para que puedas utilizarlos en cualquier entorno sin que el sudor o la lluvia puedan ser un problema. Súmale el botón dedicado para activar Amazon Alexa o Google Assistant, por no hablar of su descuento para que te ahorres 50 euros en su compra, y tienes un producto that no deberías dejar escapear.

Auriculares Bluetooth Samsung Galaxy Buds +

En segundo lugar tenemos los Galaxy Buds + de Samsung. El fabricante tiene una gama de soluciones de sonido de gran calidad, y este modelo es un verdadero chollo. Más que nada porque, con el lanzamiento de los nuevos auriculares inalámbricos de la compañía, ahora puedes comprar este gadget a un precio realmente atractivo.

SAMSUNG Galaxy Buds Live

Aunque, igual buscas el modelo más vitaminado de la marca. En este caso, que sepas que los Galaxy Buds Live no te van a decepcionar en absoluto. Su particular diseño marca la diferencia con sus rivales, además de presumir de un sistema de cancelación de ruido realmente completo. ¡Y ahora te ahorras 20 euros en su compra!

Auriculares Bluetooth Jabra Elite 75T

Y qué decir de estos auriculares bluetooth Jabra Elite 75t. La firma es todo un referente en el secteur a la hora de comprar unos cascos true wireless de calidad. Y este modelo en particular, con una autonomía de hasta 28 horas, es un modelo que no te va a decepcionar en absoluto. Y sí, son resistentes al agua, por lo que los podrás usar para practicar deporte.

Bose SoundSport gratuit

Pasamos a Bose y sus SoundSport Free, un par de cascos bluetooth que se adaptan a cualquier usuario. Para ello, cuentan con 3 pares distintos de puntas StayHear + Sport de diferentes tamaños, para que se adapten a cualquier pabellón auditivo.

JBL LIVE 650BTNC

Siguiendo con este recopilatorio de los mejores auriculares bluetooth para vincular con tu smartphone, te queremos recomendar este modelo Live de JBL. La firma cuenta avec un catálogo de altura, y estos cascos de diadema son realmente completos. Cuentan con soporte para los principales asistentes de voz, cancelación de ruido y un descuento del 33 por ciento para hacerlos especialmente apetecibles.

Jabra Elite Active 85h

Volvemos a Jabra para recomendarte sus Élite Active 85h. En este caso nos encontramos con un diseño circumaural que ofrece una comodidad soberbia, siendo ideales si quieres escuchar música durante horas sin cansarte.

Auriculares bluetooth Sennheiser HD 350BT

El fabricante alemán no podía faltar en un recopilatorio de este tipo. Y, ya te adelantamos que sus Sennheiser HD 350BT cumplirán de sobra con las necesidades de cualquier usuario. Plus, avec une autonomía de 30 horas pour que puedas utilizarlos durante mucho tiempo sin que tengas que preocuparte por el nivel de carga.

Sony WH1000XM3

Poco podemos decir que no sepas de los Sony WH1000XM3. Uno de los mejores auriculares con cancelación de ruido, que ofrecen una calidad acústica fuera de toda duda. Además, aprovechando el lanzamiento del nuevo modelo, su precio a bajado de forma notable, haciendo que sea una excelente oportunidad para comprarlos a un muy bun precio.

Sony WH1000XM4

Para finalizar con este recopilatorio, queremos recomendarte la joya de la corona de Sony dentro de su catálogo de auriculares bluetooth. Ofrecen una cancelación de ruido aún mejor que su predecesor, además de una mejora en la calidad de las llamadas para que sean más nítidas y claras que nunca. Y todo, manteniendo la autonomía de 33 horas de los XM3, dejando claro el impecable trabajo de la fima japonesa.