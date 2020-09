Sí, hablamos de televisores de 32 pulgadas, modelos ideales para la cocina, o incluso el cuarto de tus hijos. El problema es que, la oferta es tan sumamente amplia, que cuesta sabre qué solución escoger. Tranquilo, que pour tous ceux qui sont prêts à être préparés avec les meilleurs Smart TV de 32 chaînes que vous pouvez acheter.

Qué buscar en una Smart TV de 32 pulgadas

Uno de los elementos más important a la hora de escoger un televisor de estas dimensiones, es precisamente su tamaño. Puede ser que hayas decidido comparte una Smart TV de 32 pulgadas pour colgarla de la pared, o para colocarla en el mueble de la cocina. En ambos casos, puedes estar tranquilo, ya que todos los televisores que hemos escogido para ti cuentan con un diseño muy comedido.

Y, lo más important: fils compatibles avec VESA. Por si no conoces este término, decirte que es el estándar universal utilizado para los soportes de pared. De esta manera, te garantizas el poder encontrar el modelo adecuado para poder colgar tu Smart TV sin problema. Lo único que hará falta es medir la distancia entre los agujeros de la parte trasera del televisor, para sabre qué soporte comprar.

Olvídate de un televisor 4K avec dimensions

Evidentemente, u televisor en este formato no tendrá las prestaciones de modelos con diagonales mayores. Principalmente porque en un formato tan pequeño de pantalla no puedes apostar por un panel 4K, por poner un ejemplo. Por lo tanto, cabe esperar que las televisiones que encontrarás dentro de este tamaño cuenten con una pantalla Full HD ou HD inclus.

De todas formas, aunque sea un modelo HD, hay que buscar un modelo que ofrezca un buen nivel de brillo, además de contar con tecnologías que mejoren la calidad de imagen. Más que nada, porque así podrás compensar la bajada de resolución. Y este recurso funciona mejor de lo que parece. Veamos las mejores opciones a tener en cuenta.

Xiaomi Mi TV 4A de 32 pulgadas

Comenzamos este recopilatorio con un modelo de Xiaomi. Sí, el fabricante asiático por fin ha desembarcado en nuestro país con su división de televisores. Si bien es cierto que las soluciones que se ha traído a España no son las más potentes de su catálogo, son un buen comienzo.

En este caso, queremos recomendarte la Xiaomi Mi TV 4A de 32 pulgadas par un rason simple: viene con un Chromecast integrado. De esta manera, podrás proyectar la pantalla de votre téléphone à la Smart TV pour voir todo tipo de contenidos de forma realmente cómoda.

Téléviseur Hisense HD 2020 32AE5000F

El segundo modelo que queremos recomendarte, es esta Hisense HD TV 2020 32AE5000F. La firma asiática se convertit en uno de los grandes referentes a la hora de comprar una Smart TV de calidad y a buen precio. Este modelo en particulier, presume de sonido Dolby Audio, además de Natural Color Enhancer, une technologie qui ensalza los colores pour que se vean más nítidos y vívidos.

Samsung 32T4305 2020

Pasamos a una de las ultimas televisiones de 32 pulgadas que ha presentado Samsung. El fabricante lleva 14 años dominando las ventas de Smart TV, por lo que era of esperar that encontrases varias soluciones of the firma asiática and ise recopilatorio. En el caso de la Samsung 32T4305 2020, destacar su tecnología Pur Color, pour ofrecer una paleta de colores que te impresionará pese a su bajo precio.

LG 32LM6300PLA

Ojo con este modelo de la familia TV LED de LG. Estamos ante un téléviseur intelligent avec résolution Full HD, y que sorprende por su tecnología AI ThinQ. Esto se traduce en soporte para Alexa, el conocido asistente de voz de Amazon. Tan solo necesitas un mando con micrófono para exprimir al máximo sus posibilidades.

Philips 32PFS5863

Otro de los pesos pesados ​​del sector es Philips. El fabricante con sede en Amsterdam cuenta con un catálogo de altura, y esta Philips 32PFS5863 cumplirá de sobra tus expectativas. Además, es un modelo que destaca por integrar una barra de sonido en su base, por lo que ofrece un paisaje acústico que no te decepcionará en absoluto.

Téléviseur intelligent LG 32LM550BPLB

Siguiendo con este recopilatorio de las mejores Smart TV de 32 pulgadas, queremos recommandé la Smart TV LG 32LM550BPLB. Un modèle avec una pantalla que ofrece resolución HD, además de un precio de verdadero derribo.

Philips 32PFS6402

Y qué decir de este otro televisor Philips. Un modèle de 32 pulgadas que présume un panneau LED que l’alcanza une résolution Full HD pour que les disfrutes de une calidad imagen realmente buena para su bajo precio. Súmale el hecho de que funciona con Android TV, por lo que esconde un Chromecast intégré en su interior, y tienes un producto redondo.

Toshiba 32LL3A63DG

Pasamos a Toshiba para recomendarte su Toshiba 32LL3A63DG. Un modèle LED avec 32 pulgadas et résolución Full HD que pas de decepcionará en absoluto. Especialmente, si se tiene en cuenta que esta televisión inteligente cuenta con tres puertos HDMI para que conectes todo tipo de dispositivos.

Samsung UE32T5305

Volvemos a Samsung pour recomendarte esta Samsung UE32T5305. Este televisor cuenta avec une diagonale de 32 pulgadas con résolución Full HD. Pero, el elemento diferenciador es su soporte para el estándar HDR10, además de tecnología Ultra Clean pour les disfrutes de una gama de colores sorprendente.

Philips 32PFS5803 LED 32 pouces Full HD

Pour finaliser la recopilation de tous les appareils Smart TV de 32 pulgadas que puedes comprar, apostamos por esta Philips 32PFS5803 32 ″ LED Full HD. ¿Sus armas? Unos marcos frontales minimalistas para que la pantalla sea la gran protagonista, además de tecnología Pixel Plus para conseguir una calidad de imagen que no te decepcionará.