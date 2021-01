Pour aider à trouver le meilleur tarif dans un marché aussi compétitif que celui du téléphonie mobile, où il y a plus de quarante opérateurs qui offrent leurs services sur tout le territoire, à Xataka Móvil nous avons préparé un guide pour choisir l’opérateur pour clarifier les différences et ainsi trouver le tarif qui correspond le mieux à vos besoins.

La première étape consistera à diriger la recherche, selon que vous n’avez besoin que de mobile ou vous êtes également intéressé par d’autres services tels que la fibre. Cette fois, nous allons comparer les tarifs des contrats mobiles sans fibre, mais si ce n’est pas ce que vous recherchiez, vous pouvez également accéder au comparatif des tarifs des cartes prépayées ou à la comparaison des tarifs fibre et mobile.

Se concentrer sur le comparaison des tarifs des contrats mobiles pour parler et naviguer, nous avons commandé cette analyse en fonction de trois facteurs principaux à prendre en compte pour trouver votre meilleur tarif: le prix, couverture et services disponibles.

Les tarifs contractuels les moins chers

Comme point de départ, nous commençons par une sélection des tarifs contractuels les moins chers du marché, qui servira de référence pour pouvoir ultérieurement comparer avec d’autres alternatives disponibles, et qui s’adaptent aux profils d’utilisateurs qui non seulement recherchent le prix le plus bas, mais aussi décident en fonction d’autres aspects remarquables que nous verrons plus tard.

Pour continuer à évaluer le choix du meilleur tarif en fonction de besoins plus particuliers, en plus du prix et des conditions indiqués dans le graphique principal, il est important de prendre en compte les couverture de chaque opérateur dans les zones où nous nous déplaçons habituellement, effectuer un contrôle préalable lorsque cela est possible pour écarter la pire couverture si le cas se présente.

Malgré la multitude de marques d’opérateurs mobiles, ils fonctionnent tous sous l’une des quatre couvertures disponibles: Movistar, Vodafone, Orange ou Yoigo.

Une fois les doutes sur la couverture dissipés, la prochaine et dernière étape à laquelle vous devez prêter attention pour obtenir le meilleur tarif, sont les autres services disponibles, comme savoir ce qui se passe avec le excès de données, sachez s’il y a des restrictions sur roaming, la disponibilité de multiSIM, eSIM, voix HD, VoWiFi ou VoLTE, des facilités pour les appels internationaux, l’achat de mobiles à tempérament, ou des extras plus exclusifs comme accumulation de mégaoctets non consommés, partagez des mégaoctets ou d’autres avantages pour être client.

Tous les tarifs et conditions selon la couverture

Avec Couverture Movistar, O2 et Tuenti se distinguent comme les marques blanches de Telefónica, et Movistar, qui est la principale marque avec la télévision payante comme principale différence. Entre le MVNO indépendants Digi se démarque par l’accumulation de mégaoctets non consommés, et ION mobile, pour le service Lanzamegas de partage de données, le multiSIM ou les obligations internationales.

Avec Couverture Vodafone, Lowi se distingue comme la marque blanche de Vodafone qui a popularisé l’accumulation de mégaoctets non consommés et la possibilité de les partager, Vodafone lui-même avec ses données illimitées et sa télévision payante, et Vodafone yu comme une alternative bon marché avec un service client via une application . Entre le MVNO indépendants, Finetwork est une alternative similaire à Lowi mais avec une couverture différente, OLÉphone se distingue par son tarif avec données illimitées, et Hits Mobile est spécialisé dans les appels internationaux.

Avec Couverture orange, Orange se démarque avec des concerts supplémentaires pour l’achat de mobiles à tempérament et de télévision payante, et ses marques blanches parmi lesquelles Simyo avec sa polyvalence avec une multitude de bonus supplémentaires et l’accumulation de mégaoctets pendant trois mois, Amena avec promotions continues qui augmentent les gigaoctets, República Móvil comme la plus simple et Jazztel comme alternative légère.

Entre le MVNO indépendants avec couverture Orange On retrouve Xenet, PTV Telecom et Fibercat comme les opérateurs les plus généreux en incluant jusqu’à 120 Go, mais il existe d’autres alternatives avec des prix plus compétitifs inférieurs à 15 euros dans des cas tels que Virgin telco, Lemmon, ios mobile, SUOP, Dígame, ou Oniti.

Autres comparaisons de prix

Image de couverture | Freepik.