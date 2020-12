Nous vous expliquons en quoi le Samsung Galaxy A20 diffère du Samsung Galaxy A20s.

Il Catalogue mobile Samsung Peut être accablant pour de nombreux utilisateurs, en particulier pour les indécis qui se plongent dans leurs sorties les moins chères, un segment dans lequel la firme coréenne a été assez prolifique ces dernières années.

Donc, aujourd’hui nous allons confronter deux de ses mobiles les plus connus et les plus vendus dans le monde: le Samsung Galaxy A20e et le Samsung Galaxy A20s, tous deux très proches du modèle de base, le Samsung Galaxy A20. Ces deux mobiles sont-ils si différents? Que signifie le «s» dans la nouvelle version? Et le “e”? Lequel choisir?

Si vous avez des doutes sur quel modèle choisir (quelque chose d’assez commun depuis les deux modèles ont été lancés pratiquement en même temps), mettez-vous à l’aise car nous allons passer en revue ses principales caractéristiques tout en identifiant ses différences et points forts. Au bordel!

Sa conception et son écran sont-ils les mêmes?

Nous commençons par une réponse simple: non, ils ne sont pas du tout les mêmes. L’écran du Samsung Galaxy A20e (et la taille du mobile en général), est bien plus petit que celui du Samsung Galaxy A20s. La version «e» du populaire Samsung Galaxy A20 se caractérise par une Écran de 5,8 pouces sur un corps de 14,7 centimètres de haut et 7 centimètres de large horizontalement, tandis que le Galaxy A20s monte un panneau de 6,5 pouces, étant logiquement un peu plus grand (presque un centimètre de haut et demi de large) et un peu plus lourd.

Hormis la forme de l’encoche, qui est un peu plus «fluide» sur les Samsung Galaxy A20, les deux panneaux ont la même résolution HD + et le même rapport hauteur / largeur et utilisation de l’avant. Aussi votre arrière et la positionnement des boutons et capteurs ils sont très similaires (pour ne pas dire identiques) sur les deux appareils.

Par conséquent, votre décision d’achat doit être motivée par la taille du mobile que vous recherchez: l’A20e est plus compact et l’A20s est considérablement plus grand. Pour le reste, il faut également garder à l’esprit que le Samsung Galaxy A20s a plus d’options de couleurs à choisir.

Qui a un meilleur appareil photo?

Nous arrivons ici à ce qui pourrait être un Point mort pour les utilisateurs ayant de faibles aspirations photographiques, car dans la section appareil photo, les deux modèles sont très similaire. La seule différence clé est que le Samsung Galaxy A20s comprend en outre un troisième appareil photo spécial pour les portraits, axé sur l’obtention d’un meilleur effet de profondeur.

Ainsi, les deux principaux appareils photo 13 mégapixels sont pratiquement identiqueEnsuite, ils incluent un deuxième appareil photo grand angle avec un peu plus de résolution dans le A20 (8 mégapixels contre 5 mégapixels dans le A20e), et enfin, que caméra supplémentaire dont nous avons parlé sur les A20: 5 mégapixels focalisés pour que vos portraits soient bien meilleurs.

Au niveau de la caméra frontale et de l’enregistrement vidéo, la même chose se produit avec la caméra principale: les deux mobiles sont complètement identiques. Pour cette raison, lorsque vous choisissez un mobile ou un autre pour ses caméras, pensez que le Samsung Galaxy A20s te donnera un “plus” de polyvalence et de qualité, grâce d’une part à une résolution supplémentaire dans sa caméra grand angle, et d’autre part à son caméra de profondeur, qui n’existe pas dans l’A20e.

Batterie et performances en fonction de la taille d’écran que vous choisissez

À ce stade, la différence est claire: La batterie du Samsung Galaxy A20s a une capacité de 4000mAh, tandis que celui du Galaxy A20e reste à 3000mAh. Bien entendu, il faut tenir compte du fait que le plus grand écran des A20 consommera également plus de ressources et que le mobile pèsera un peu plus, de la même manière, différences de processeur ils peuvent également influencer l’autonomie des appareils.

Pour le reste, les deux mobiles ont Charge rapide de 15 W et USB-C, offrant des temps de recharge très similaires.

Différences de processeur et de mémoire

Si nous regardons à l’intérieur de ces appareils, la plus grande différence se trouve dans le processeur. D’une part, le Samsung Galaxy A20s est livré avec le Qualcomm Snapdragon 450 et de l’autre, le Samsung Galaxy A20e monte un Le propre processeur de Samsung, l’Exynos 7884. Gardez à l’esprit que les deux processeurs sont très similaires, offrant des performances très équivalentes.

À propos de la mémoire Les deux téléphones viennent de l’usine avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage extensible via carte microSD. De même, les deux terminaux sont également équipés d’Android 9 en standard, avec une mise à jour garantie vers Android 10 et Samsung One UI 2.0. Android 11 arrivera également sur les deux appareils tout au long de 2021.

Connectivité et autres fonctions

De nouveau, nous entrons dans une section dans laquelle il y a quelques différences à signaler. Les deux appareils Samsung partagent des caractéristiques au niveau de la connectivité: radio FM, Dual SIM, prise casque, USB-C, capteur d’empreintes digitales arrière …

La principale différence réside dans le NFC, qui n’inclut pas le Samsung Galaxy A20.

Samsung Galaxy A20s ou Samsung Galaxy A20e, lequel choisir et acheter?

Compte tenu de toutes les différences, lequel des deux téléphones est le meilleur achat aujourd’hui? Cette question est facilement répondue par une autre question: recherchez-vous un gros mobile ou un mobile plus compact? Étant donné que les deux mobiles sont pratiquement les mêmes, la décision d’achat devrait être déterminée par cette seconde question.

Dans le cas où vous êtes certain que vous souhaitez un grand mobile (6 pouces et demi), optez pour le Samsung Galaxy A20sEn revanche, si vous préférez avoir un mobile plus léger et plus petit dans votre poche, choisissez le Samsung Galaxy A20e. Cela comprend également options de couleur des Samsung Galaxy A20, un peu plus variés que ceux de la version «e».

Nous insistons, au-delà de la question de la taille, sur les différences entre ces deux mobiles ils ne sont pas trop visibles, même au niveau des prix, puisque les deux smartphones bougent toujours à la limite de 150 euros.

Ayant dit cela, si la question de la taille ou des options de couleur Il vous est complètement indifférent et vous voulez choisir le meilleur des deux mobiles, les cartes se penchent vers le Samsung Galaxy A20s, vous prenez un mobile plus gros et plus lourd, mais aussi un extra sur l’appareil photo et sur la batterie cela peut faire une réelle différence.

