Dans l’année la plus atypique que nous ayons vécue depuis des décennies, tous les événements sont tout aussi atypiques, y compris la période habituelle de magasinage avant Noël au cours de laquelle les plus grandes affaires de l’année sont données. Mais ce 2020, certains sites Web ont mélangé Singles Day, Black Friday et Cyber ​​Monday, et dans le cas d’Amazon par exemple, tout a été plus d’un mois d’offres avant le Black Friday. jusqu’à atteindre cette semaine, le vendredi 27, qui marquera le Black Friday 2020.

Et bien que beaucoup aient commencé vendredi dernier, d’autres sites Web, plateformes, magasins et centres commerciaux ont commencé aujourd’hui avec des remises et des offres. Les parcourir un par un est vraiment impossible, et il est facile de croire que vous avez reçu une bonne offre alors qu’ailleurs, elle s’avère meilleure. Pour cela, nous vous proposons ces comparateurs de prix, que ce soit via des pages Web ou des applications mobiles:

Applications pour rechercher et comparer les offres

Idéalo – Comparaison de prix

Pour repérer de vraies bonnes affaires, il est utile de consulter des outils comme l’historique des prix du produit qui vous intéresse. Vous permettra de voir comment le prix de chaque produit a changé au cours de la dernière année Et en fonction des fluctuations et de la tendance actuelle, vous pouvez voir quel est le meilleur moment pour acheter. Et surtout, si cela en vaut la peine le Black Friday car il a une grande remise ou vous attendez déjà les soldes d’après Noël.

C’est ce que fait l’application de comparaison Idéalo, qui a un historique de prix, et si vous recherchez quelque chose comme une console Nintendo Switch par exemple, vous verrez l’évolution de son prix et où elle est moins chère.

Télécharger la comparaison des prix des applications Identifier Android

Télécharger l’application Comparateur de prix Idéalo iOS

Offertia

Parmi les mieux évaluées, Ofertia est une application qui couvre un large spectre et permet vConsultez les catalogues et brochures de près de 100000 magasins sans avoir de papiers à la maison. Des magasins de quartier, des supermarchés, des catalogues de maison ou d’électronique aux magasins les plus populaires, tels que:

La meilleure chose est que si nous sommes intéressés par une offre particulière, l’application elle-même il nous rappellera s’il est sur le point d’expirer.

Téléchargez Offertia pour Android

Téléchargez Offertia pour iOS

Enchollados

Cette application au nom drôle permet à ses utilisateurs de voir des offres non seulement dans des campagnes spécifiques telles que Amazon Prime ou Chinese Singles Day, mais tous les jours même si nous sommes hors des différentes saisons d’achats annuelles jusqu’à un maximum de 90% de réduction.

Spectacles Enchollados des réductions pour les dernières tendances de la mode, de l’électronique, de la maison, de la cuisine, des animaux, de la nutrition sportive, etc. toujours au meilleur prix en quelques secondes. Et vous pouvez trouver des réductions dans des magasins comme Amazon, Rakuten, Gearbest, eBay, Aliexpress, Prozis, etc. et les meilleures marques: Nike, Adidas, Levis, Desigual, Samsung, apple, Lg, Roomba, Puma, Dockers, Vans, Skechers, Asics, Ray-Ban, Sony, Bq et GoPro, entre autres.

Téléchargez Enchollados pour Android

Calculateur de rabais

Idéal pour ne pas faire de gâchis avec autant d’étiquette de réduction en pourcentage, avec cette application lorsque vous faites du shopping, vous n’avez plus à demander le prix réduit ou à le calculer, il vous suffit entrez la remise et le prix de vente, et l’application vous montrera le prix réduit. L’application vous permet également de définir une valeur pour les taxes, donc si le prix est hors taxes, vous n’aurez pas à le calculer, entrez simplement le pourcentage de taxe.

Télécharger le calculateur de rabais pour Android

Comparateurs en ligne axés sur Amazon et eBay

Économiser de l’argent

L’un des plus utilisés et préférés des utilisateurs, Savemoney est le type de comparateur qui vous propose des informations rapidement et de manière concise. Simplement en recherchant immédiatement un article Le prix en Espagne apparaît sous la forme d’une colonne d’abord et puis les prix sur les webs Amazon dans le monde, de l’Espagne au Canada, s’ils sont moins chers ou un peu plus chers, ainsi que s’ils ont des frais d’expédition ou non. Et chaque prix est aussi un lien qui vous amène directement au produit dans la division Amazon de votre choix.

La meilleure chose à faire est que si nous sommes Premium, nous pouvons rechercher uniquement les articles qui ont cette méthode d’expédition. Ici, vous avez un exemple direct de recherche du smartphone Samsung Galaxy Note 20.

CamelCamelCamel

Idéal pour voir en un coup d’œil si un produit nous il est moins cher vendu par Amazon lui-même ou par des centaines de vendeurs tiers que possède la plateforme, CamelCamelCamel nous montre dans une liste par pays le prix de l’article et les hauts et les bas qu’il a connus. En soi, nous ne le voyons que dans un territoire à la fois, mais simplement en appuyant sur un lien, nous changerons le territoire, d’Amazon UK à l’Espagne, d’Amazon It au Japon, et nous pouvons voir s’il est moins cher quelque part ou autre.

Si vous vous inscrivez, il vous offre services supplémentaires comme les avis de baisses de prix ou d’extensions pour le navigateur, mais le comparateur lui-même peut être utilisé dès que vous entrez. Découvrez comment cela fonctionne avec cet exemple de recherche pour l’un des mobiles les plus recherchés de l’année, l’iPhone 12

Offres Showroom

Un espace que nous recommandons est le showroom vertical AS, un recommandeur de produits et services qui prend une plus grande importance pendant ces jours. Depuis la semaine dernière, les offres qui apparaissent sur différents sites Web, magasins et produits sont surveillées, du Black Friday d’Amazon à la soi-disant Black Week en général, des appareils électroniques, des articles de mode, des restaurants, etc.

Réductions EL PAÍS

Si ce que nous voulons est de simplifier le processus de recherche d’offres et de réductions pour le Black Friday, il existe des pages telles que Discounts EL PAÍS, qui regroupent les promotions des boutiques en ligne des grandes marques de sportswear, accessoires, technologie et loisirs, entre autres. Il n’est plus nécessaire de passer des heures à plonger entre différentes pages Web pour rechercher les meilleures remises.

Pratique et simple d’utilisation, les produits et services proposés ils sont achetés directement sur le web qui les propose. Il nous suffit de choisir une offre sur le site EL PAÍS Discounts et d’y accéder, de sélectionner le code promotionnel qui correspond le mieux à nos besoins, de le copier et de l’appliquer avant de faire l’achat. Nous verrons que le prix final subit une réduction significative.