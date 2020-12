Quand on parle de Doom, on parle de l’un des jeux les plus révolutionnaires du monde des jeux vidéo, et c’est-à-dire que bien que ce ne soit pas le premier jeu de tir à la première personne, c’était le plus connu et celui qui a jeté les bases d’un genre qui perdure. À nos jours. Pour tous les utilisateurs de Nintendo Switch, c’était une surprise de voir que Bethesda publierait le remake du travail d’id Software sur Nintendo Switch. Le portage de la version console hybride a été réalisé par Panic Button avec un excellent résultat, un succès commercial. Après l’annonce de Doom Eternal, beaucoup d’entre nous se sont demandé si une version serait également publiée pour Nintendo Switch, et évidemment, la réponse était oui.

Comparaison de Doom Eternal

Malgré un retard dans son lancement sur toutes les plateformes, Doom Eternal a également subi un retard dans la version Nintendo Switch. Nous n’en avions aucune nouvelle et beaucoup perdaient l’espoir d’avoir à nouveau une chance de tuer des démons dans l’hybride Nitnendo. Cependant, une annonce surprise a donné la date de sortie de la version Nintendo Switch, sa date de sortie étant le 8 décembre. Ce portage a également été réalisé par Panic Button, étant l’un des projets les plus ambitieux de l’entreprise, selon ce qu’ils disent.

Chaque fois qu’un jeu multiplateforme sort, nous aimons savoir à quoi il ressemble graphiquement et comment il fonctionne dans différentes versions. Un expert dans ces comparaisons est L’analyste Bit, qui a comparé les performances de la version Nintendo Switch de Doom Eternal et son apparence par rapport à la version PS4.

Comme nous pouvons le voir, le travail effectué par Panic Button est à nouveau spectaculaire. La version Nintendo Switch a l’air plutôt bien et fonctionne à un 30 FPS stable. Évidemment, elle est inférieure à la version PS4, mais avec Nintendo Switch, nous pouvons tuer les démons où, quand et comment nous le voulons.

