Si vous recherchez un terminal avec un bon rapport qualité / prix et avec de bonnes fonctionnalités pour moins de 300 euros, deux des meilleures alternatives qui répondent à ces exigences sont le POCO X3 et le realme 7 Pro.

Nous sommes face à deux terminaux qui ont des spécifications similaires, si vous envisagez d’acheter l’un d’entre eux et que vous ne savez toujours pas lequel choisir, dans cette comparaison passons en revue à la fois les similitudes et les principales différences entre le POCO X3 et le realme 7 Pro.

Design et affichage: en quoi sont-ils différents?

En commençant par le POCO X3, nous trouvons un terminal avec la partie avant en verre, la partie arrière en plastique et le cadre en aluminium avec des dimensions de 165,3 x 76,8 x 9,4 millimètres et un poids de 215 grammes et qu’il est disponible en deux couleurs : bleu et gris.

Ce POCO X3 a un affichage de LCD IPS 6,67 pouces avec résolution FullHD + 1080 x 2400 pixels avec un rapport hauteur / largeur 20: 9, une densité de pixels par pouce de 395 et occupant 84% de l’avant du terminal.

Cet écran est protégé par Gorilla Glass 5, est compatible avec HDR10 et dispose d’un Taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz Puisque nous pouvons choisir entre le traditionnel 60 Hz ou 120 Hz selon que nous sommes plus intéressés par la fluidité ou l’autonomie puisque avec 120 Hz activé nous aurons plus de fluidité et moins d’autonomie et avec 60 Hz juste le contraire.

Pour sa part, le realme 7 Pro est un smartphone avec la partie avant en verre, le reste du corps en plastique, avec des dimensions de 160,9 x 74,3 x 8,7 millimètres, un poids de 182 grammes et cela également disponible en deux couleurs : bleu et argent.

Ce realme 7 Pro est équipé d’un écran Super AMOLED 6,4 pouces avec résolution FullHD + 1080 x 2400 pixels, un rapport d’aspect 20: 9, une densité de pixels par pouce de 405 et occupant 82% de l’avant du terminal.

Cet écran est protégé par Gorilla Glass 3, dispose d’un Taux de rafraîchissement de 60 Hz et la fonction Always On par laquelle l’écran est toujours allumé pour pouvoir voir l’heure, la date et les notifications sans déverrouiller le mobile.

Appareils photo: lequel prend de meilleures photos?

Dans la partie photographique on n’apprécie pas les grandes différences entre ces deux terminaux puisque tous deux ont un module avec 4 caméras arrière et une seule caméra frontale et partagent également le capteur principal des caméras arrière, le 64 mégapixels Sony IMX682.

Tout d’abord, le POCO X3 dispose d’un module avec 4 caméras arrière composé du capteur principal susmentionné avec un ouverture focale f / 1.89, un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels avec ouverture focale f / 2,2, un capteur macro 2 mégapixels avec ouverture focale f / 2,4 et un dernier capteur de profondeur 2 mégapixels avec ouverture focale f / 2,4.

De son côté, le realme 7 Pro dispose d’un module de 4 caméras arrière composé d’un capteur principal de 64 mégapixels avec un ouverture focale f / 1,8 et OIS (stabilisation optique), un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels avec une ouverture focale f / 2,3, un capteur macro de 2 mégapixels avec une ouverture focale f / 2,4 et un dernier capteur de profondeur de 2 mégapixels avec une ouverture focale f / 2,4.

Quant à la caméra frontale, le POCO X3 dispose d’un capteur 20 mégapixels avec une ouverture focale f / 2,2 tandis que le realme a un capteur de 32 mégapixels avec ouverture focale f / 2,5.

Batterie et performances: qui a la meilleure autonomie?

En termes d’autonomie, on retrouve deux bornes qui ont des batteries de grande capacité et toutes deux ont également une charge rapide, mais avec un ampérage différent.

Ainsi, le POCO X3 équipe un Batterie de 5160 mAh avec une charge rapide de 33 W tandis que le realme 7 Pro monte une batterie de 4500 mAh avec Charge rapide de 65 W.

Processeur et mémoire: lequel a le plus de puissance?

Dans ce domaine, le POCO X3 dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 732G à huit cœurs avec un score à Antutu d’environ 300000 points et cela est accompagné du GPU Adreno 618.

Concernant sa mémoire, ce POCO X3 dispose d’une mémoire RAM 6 Go LPDDR4X et un stockage UFS2.1 interne de 128 Go, extensible via des cartes microSD.

De son côté, le realme 7 Pro dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 720G huit cœurs avec un score Antutu d’environ 290000 points et qui est accompagné, comme le POCO X3, par le GPU Adreno 618.

Concernant sa mémoire, ce realme 7 Pro dispose d’une mémoire RAM 8 Go de LPDDR4X et un stockage UFS2.1 interne de 128 Go, qui sont également extensibles via des cartes microSD.

Connectivité: quelle est la plus complète?

Dans la section connectivité, nous devons souligner que aucun de ces deux terminaux n’a de connectivité 5GCependant, les deux ont NFC pour les paiements mobiles, une prise casque 3,5 mm, une connexion Wi-Fi double bande, un GPS et un connecteur de charge USB Type-C.

Les différences entre ces deux terminaux à cet égard sont que le POCO X3 dispose de Bluetooth 5.0, d’une radio FM et d’un double plateau pour accueillir la carte nanoSIM et une carte microSD ou deux cartes nanoSIM tandis que le realme 7 Pro dispose de Bluetooth 5.1 et d’un triple plateau pour hébergent deux cartes nanoSIM et une carte microSD.

Autres caractéristiques: capteur d’empreintes digitales latéral vs capteur d’empreintes digitales à l’écran

La principale différence entre le POCO X3 et le realme 7 Pro est que le premier a un capteur d’empreintes digitales sur le côté et le second capteur d’empreintes digitales à l’écran. Bien que les capteurs d’empreintes digitales sur l’écran s’améliorent de plus en plus, les capteurs d’empreintes digitales sur le côté sont toujours plus précis car ils échouent moins de fois que les capteurs d’empreintes digitales sur l’écran.

Un autre aspect à prendre en compte concernant le capteur d’empreintes digitales est sa position car elle dépend de la manière dont nous tenons le téléphone portable, un capteur d’empreintes digitales sur le côté qui fait office de bouton d’accueil ou un capteur d’empreintes digitales sur le côté sera plus confortable écran.

Au niveau logiciel, les deux terminaux ont Android 10 fonctionnant sous sa propre couche de personnalisation, MIUI 12 dans le cas du POCO X3 et realme UI 1.0 dans le cas du realme 7 Pro.Les deux couches logicielles sont similaires et nous donnent des performances très uniformes sans remarquer de décalage dans les deux cas. lors de l’utilisation du terminal en continu.

POCO X3 VS realme 7 Pro: lequel dois-je acheter?

Ce sont deux terminaux très similaires dans toutes leurs caractéristiques et aussi dans leur prix puisque les deux téléphones peuvent être achetés pour un prix qui varie entre 250 et 300 euros sur Amazon (le prix le plus courant) mais à certaines périodes de l’année on peut les trouver pour un prix compris entre 230 et 270 euros (en cas d’offres spécifiques).

Maintenant, basé sur notre expérience vous devez prendre votre décision d’achat en tenant compte des éléments suivants:

Quel type d’écran préférez-vous? Votre mémoire RAM a besoin Si vous préférez plus de batterie ou une charge plus rapide Si vous préférez un meilleur appareil photo ou un terminal plus puissant

N’oubliez pas que le POCO X3 est un terminal plus gros et plus lourd que le realme 7 Pro, donc pas si confortable à utiliser d’une seule main mais nous vous recommandons d’essayer l’un des deux avant d’acheter l’un ou l’autre. De la même manière, vous devez évaluer si un écran IPS avec un taux de rafraîchissement plus élevé ou un écran AMOLED avec des couleurs plus réalistes est meilleur pour votre utilisation quotidienne.

Vous devriez également considérer si vous préférez une batterie de plus grande capacité comme celle du POCO X3 ou une charge plus rapide ** comme celle du realme 7 Pro qui se recharge à 100% en environ 35 minutes, car l’un ou l’autre durera entre 1 et demi ou deux jours.

Enfin, vous devez évaluer si vous accordez la priorité à un terminal avec caméras un peu meilleures comme le realme 7 Pro ou si au contraire vous préférez un mobile avec puissance plus élevée pour des tâches plus exigeantes comme le POCO X3.

