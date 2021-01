Nous mettons ces deux terminaux à l’épreuve pour que vous achetiez avec toutes les informations.

Vous envisagez de changer de mobile? Nous savons que c’est une décision compliquée et que les doutes peuvent vous envahir de toutes parts. Dois-je investir un peu plus pour avoir un meilleur processeur ou est-ce que je préfère une meilleure qualité photographique? Est le quantité de RAM pour l’usage que je fais d’un mobile? Ai-je vraiment besoin d’un grand écran ou d’un plus petit qui convient à mes bizarreries?

Ce ne sont là que quelques-unes des questions qui peuvent vous venir à l’esprit lorsque vous abordez l’acquisition d’un nouveau partenaire de vie. Parce que oui, ne nous trompons pas, Les smartphones nous accompagnent partout et nous les utilisons pour de plus en plus de choses.

Justement pour tout cela, des sentiments mitigés apparaissent lorsque l’on pense à renouveler notre terminal. Nous sommes conscients de l’ampleur du marché et, par conséquent, nous vous proposons aujourd’hui une comparaison entre deux smartphones qui brillent en termes de rapport qualité-prix: le Xiaomi Mi 10 Lite et le Samsung Galaxy A71.

Que vous les connaissiez ou non, nous vous assurons qu’après avoir lu tout cela, vous saurez si l’un de ces deux téléphones vous convient et, si oui, lequel choisir. Allons au désordre!

Conception et affichage: affichages et fonctionnalités vraiment similaires

Xiaomi et Samsung rivalisent côte à côte pour conquérir les passionnés de milieu de gamme avec deux excellents téléphones comme ceux-ci. Avec le Xiaomi Mi 10 Lite, nous trouvons un smartphone avec Écran Full HD + LCD de 6,57 pouces (2400 x 1080) avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9 et une densité de pixels par pouce de 401. Il a des dimensions de 163,7 x 74,8 x 7,9 mm et un poids de 192 grammes.

Concernant ses matériaux et sa variante, Xiaomi a opté pour plastique et verre pour les bords et le dos. Le Xiaomi Mi 10 Lite est disponible en trois couleurs, blanc, bleu et gris.

Au lieu de cela, avec le Samsung Galaxy A71 est livré un smartphone avec Écran Full HD + Super AMOLED de 6,7 pouces (2400 x 1080 px), avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9 et une densité de pixels par pouce de 393. Ses dimensions sont de 163,6 x 76 x 7,7 mm et pèse 179 grammes. Comme on le voit, voici les premières différences.

Pour son corps, Samsung a opté pour le plastique et une plus grande variété de teintes: noir, bleu, rose et blanc perle.

Caméras: quadruple caméra avec stores; Samsung gagne

Les deux terminaux ont une configuration de caméra arrière quadruple, mais évidemment avec des différences. Dans le mobile Xiaomi réside un Appareil photo principal 48 MP secondé par une lentille Grand angle 8 MP, capteur de profondeur 2 MP et objectif macro 5 MP. Ils sont placés dans un large rectangle en haut à gauche à côté d’un Flash LED. Pour l’avant, la firme chinoise a réservé un Objectif 16 MP positionné en haut au centre de l’écran à l’intérieur une encoche en forme de goutte.

Les autres particularités de la caméra Xiaomi Mi 10 Lite sont le enregistrement vidéo au ralenti, enregistrement 4K, stabilisateur numérique (non optique) ou une bonne plage de réglages en mode manuel.

Passant au Samsung Galaxy A71, celui-ci propose également une caméra arrière quad, mais son le capteur principal est de 64 MP. À côté, une lentille Grand angle 12 MP, capteur de profondeur 5 MP et objectif macro 5 MP. Ils sont également placés dans un large bloc rectangulaire dans la partie supérieure gauche de l’arrière du terminal, mais contrairement au mobile Xiaomi, les quatre lentilles ils ne forment pas un carré, mais un L. À côté d’eux, un flash LED.

À l’avant de ce Samsung, il y a un abri pour un grand appareil photo 32 MP dans un trou dans la zone centrale supérieure de l’écran. À cela s’ajoutent les fonctionnalités de la vidéo au ralenti, de l’enregistrement 4K, du stabilisateur numérique ou de plusieurs réglages des paramètres en mode “pro”.

Comme on peut le voir, le Galaxy A71 gagne de nombreux points dans cette section. Leurs caméras sont tout simplement meilleures.

Batterie et performances: quasi-technique

Si nous parlons d’énergie et de la façon d’alimenter chaque smartphone, encore une fois, nous allons en voir un qui sortira plus fort. Alors que dans le Xiaomi Mi 10 Lite nous en trouverons un Batterie de 4160 mAh avec charge rapide de 20 W, son adversaire dans cette comparaison, le Galaxy A71, fait monter la barre 4500 mAh et une charge rapide de 25 W de puissance.

En pratique, cela se traduit presque par la même chose, oui. À la fin on parle d’arriver à la fin de la journée sans problèmes (sauf pour une utilisation très exhaustive) et pour améliorer légèrement la vitesse à laquelle la batterie reconstitue ses forces. Mais pour César ce qui est César, Samsung est supérieur dans cette section.

Processeur et mémoire: configurations au choix

Parlons maintenant du processeur. Ici, vous pouvez voir que le Samsung est un téléphone mobile avec plus d’un an sur le marché, car le Galaxy A71 équipe le Qualcomm Snapdragon 730 2,2 GHz. Bien sûr, il est très bien pris en charge par 6 ou 8 Go de RAM et 128 de ROM extensible avec carte microSD. Les tests sur AnTuTu lui ont donné un score de 265 041 points, attendu avec un processeur plus ancien.

D’autre part, dans le Xiaomi Mi 10 Lite, le Qualcomm Snapdragon 765G 2,4 GHz. Ce mobile offre deux configurations de RAM (6 ou 8 Go) et jusqu’à trois des ROM (64, 128 ou 256 Go). Sa mémoire peut également être étendue avec une carte externe. Dans AnTuTu, les tests du Xiaomi Mi 10 Lite ont donné une excellente performance, marquant 330 587 points.

Connectivité: si la 5G compte pour vous … il ne peut en rester qu’une

Encore une fois, le Samsung Galaxy A71 souffre d’être un téléphone 2019. Dans le cas de la connectivité, cela montre beaucoup, eh bien il manque la 5G. En retour, il équipe la technologie bluetooth 5.0, double SIM, NFC, prise casque 3,5 et radio FM. Autrement dit, et en bref, il a tout ce que vous pouvez demander, sauf la 5G. Ici, il s’agit plus d’une question personnelle de savoir si cette caractéristique est déterminante ou non.

Au lieu de cela, le Xiaomi Mi 10 Lite arbore parfaitement son processeur 2020 qui prend en charge la connectivité 5G. En plus de cela, il fonctionne également dans la version bluetooth 5.0, il a NFC, prise casque 3,5 mais … pas de radio FM. Là encore, cela dépend des particularités de chacun.

Xiaomi Mi 10 Lite vs Samsung Galaxy A71: à qui laisser l’argent?

Comme nous l’avons vu jusqu’à présent, le Xiaomi Mi 10 Lite et le Samsung Galaxy A71 sont deux options à prendre en compte par ceux qui veulent un mobile avec toutes sortes d’avantages et ne pas y laisser leur salaire. Ils ont tout ce que vous pouvez demander à partir d’un smartphone: caméras, processeur, batterie, connectivité … tout ce que vous achèterez sera un succès.

Si vous recherchez un smartphone plus mis à jour, probablement Le Xiaomi Mi 10 Lite est un meilleur achat. Il a un processeur meilleur et plus mis à jour et, en plus, prend en charge la connectivité 5G. D’autre part, si le plus important est les caméras, le Samsung Galaxy A71 c’est un meilleur mobile. Son offre est vraiment bonne pour le prix auquel elle se trouve actuellement, autour de 300 euros.

Avec tout en équilibre, si vous devez choisir entre l’un des deux nous restons avec le Xiaomi. En informatique, il nous semble un terminal plus complet et actuel.

