Une comparaison précoce entre le Samsung Galaxy S21 et l’iPhone 12. Ce sont les changements les plus frappants.

Écrit par Christian Collado

À l’heure actuelle, le Galaxy S21 est probablement le mobile le plus filtré de l’année. Quand seulement quelques semaines nous séparent de la présentation des appareils, ils continuent à émerger nouvelles données sur les téléphones qui composent la série Galaxy S21.

A cette occasion, après une première vidéo avec le Galaxy S21 + comme protagoniste, le même utilisateur qui, d’une manière ou d’une autre, a pu mettre la main sur une unité du nouveau terminal phare de Samsung, a a enregistré une autre vidéo comparant le Galaxy S21 + avec l’iPhone 12 Pro Max.

Le Galaxy S21 + peut être revu en vidéo

La vidéo – pas de très bonne qualité malheureusement – montre, une fois de plus, le Galaxy S21 + en noir, par rapport à l’un des derniers téléphones commercialisés par Apple. Vous pouvez voir comment les dimensions des deux modèles sont similaires, bien que le modèle Samsung aurait un écran plus grand grâce à une meilleure utilisation de la façade.

Ce qui frappe différent qui est le système de caméra arrière, puisque Samsung opte pour un module situé dans le coin supérieur gauche dans lequel les caméras sont disposées verticalement. Au lieu de cela, Apple a décidé de conserver le format de l’iPhone 11 de l’année dernière, avec une triple caméra intégrée à l’intérieur d’un module carré, dans lequel les capteurs forment un triangle couché.

Bien qu’il ne soit pas possible de l’apprécier dans la vidéo, les dernières rumeurs suggèrent que Samsung aurait utilisé du plastique pour construire ses nouveaux téléphones. Dans tous les cas, un détail que nous pouvons confirmer est que la variante de couleur noire comportera une finition mate au dos, quel que soit le matériau utilisé.

La vidéo montre également certains des différences les plus importantes quant à la caméra, en mentionnant que les deux modèles ont un appareil photo principal de 12 mégapixels. Cependant, le modèle Samsung ajoute également deux autres capteurs de 64 et 12 mégapixels qui agissent respectivement comme téléobjectif et ultra grand angle.

Toutes les fonctionnalités du Galaxy S21, révélées

Au cas où la vidéo précédente ne suffirait pas, le célèbre leaker Evleaks voulait ajouter encore plus de carburant au feu révélant chacune des caractéristiques du nouveau Galaxy S21.

En commençant par ses écrans, il parle des dimensions de 6,2 pouces pour lui Galaxy S21, 6,7 pouces pour lui Galaxy S21 Plus, et 6,8 pouces pour le modèle avec le nom Ultra.

Cela indique également que Le processeur Qualcomm Snapdragon 888 sera la puce qui donnera vie aux versions américaine et coréenne du terminal, avec Stockage interne de 256 Go dans tous les modèles, et batterie de 4 000, 4 800 et 5 000 mAh respectivement pour les S21, S21 + et S21 Ultra.

Enfin, réitérez le Compatibilité Galaxy S21 Ultra avec le stylet S-Pen. Cet accessoire serait vendu séparément, et Samsung l’accompagnera manchons qui permettront de fixer le stylet au terminal.

À ce stade, seul le prix du Galaxy S21 en Espagne et dans d’autres pays est un mystère. Mais étant donné la vitesse à laquelle les fuites apparaissent, j’ai peur que nous n’ayons pas à attendre trop longtemps avant de pouvoir le découvrir.