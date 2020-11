On peut déjà voir en entier à quoi ressemblera le OnePlus 9 Pro attendu, une fuite qui n’a pas bien fonctionné chez la firme chinoise.

Nous ne sommes pas encore en 2021, mais nous pouvons déjà voir le design de l’un des mobiles qui sera lancé l’année prochaine. On doit ce voyage dans le temps à Voice, qui a complètement filtré le design du OnePlus 9 Pro, une fuite d’informations qui ne s’est pas bien installée au sein de l’entreprise.

Quelques jours à peine après la découverte du design du OnePlus 9, Voice nous montre à quoi ressemblera sa version Pro. Comme le soulignent les médias, le design est presque terminé, même si l’entreprise y travaille toujours et pourrait varier de petits détails d’ici à son lancement officiel.

L’essentiel de la conception du OnePlus 9 Pro qui fuit restera presque certainement, nous pouvons donc déjà savoir à quoi ressemblera le terminal avec lequel le fabricant voudra conquérir le public en mars 2021. Allons-y!

Écran incurvé de 6,7 pouces avec quatre caméras à l’arrière

Bien qu’il reste encore 4 mois pour le lancement officiel des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, nous connaissons déjà en détail les conceptions des deux terminaux. Cette fois, c’était au tour du OnePlus 9 Pro, qui aura vraisemblablement un Écran incurvé de 6,7 pouces avec un petit trou dans le coin supérieur gauche qui abritera la caméra frontale.

Si on va vers l’arrière, on peut préciser que le matériau choisi pour le le couvercle est en verre. De plus, nous trouvons un module rectangulaire pour les caméras qui sera situé dans la zone supérieure gauche, comme cela s’est produit dans le OnePlus 8T.

De Voice, ils prévoient que le OnePlus 9 Pro aura quatre capteurs, dont deux entourés d’anneaux métalliques dépassant légèrement du module. De plus, le flash sera également dans cette zone.

À partir de cette conception filtrée du OnePlus, nous devons également souligner que le les haut-parleurs seront situés sur le bord inférieur, tandis que le bouton du curseur d’alerte – absent sur le OnePlus Nord N10 5G – et le bouton d’alimentation seront sur le côté droit. De l’autre côté, sur la gauche, seront les boutons de volume.

Pour l’instant, de Voice ne peut pas avancer les spécifications techniques du OnePlus 9 Pro, ce qui est arrivé avec la fuite OnePlus 9. Par exemple, nous savons déjà que ce dernier aura un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Snapdragon 875 de 5 nn et une charge rapide de 65 W.

Vu le taux de fuites que subissent les deux prochains terminaux de la marque, il ne serait pas étonnant que dans un proche avenir, faites-nous également connaître les caractéristiques de l’intérieur de ce OnePlus 9 Pro dont nous avons déjà vu le design.

OnePlus enquête déjà sur ce qui s’est passé

La présentation officielle des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro est prévue pour mars 2021. Cependant, nous connaissons déjà les designs et certaines spécifications de ces terminaux. Comme vous pouvez l’imaginer, ces informations fuient ils n’ont rien ressenti de bon à l’intérieur de l’entreprise, qui cherche déjà à blâmer.

Cela a été confirmé sur Twitter par Max Jambor, qui rapporte que OnePlus est enquêtant déjà avec tous ses moyens ce qui aurait pu arriver pour que la conception complète de ses deux terminaux fuit quatre mois avant son lancement.

Ils sont assez énervés par les fuites CAO de @OnLeaks et l’image en direct ainsi que par les fuites CAO de @ 91mobiles. 91mobiles a fait une grosse erreur IMO. Fuite d’images en direct quatre mois avant le lancement est extrêmement stupide car seule une quantité très limitée de personnes a accès aux prototypes https://t.co/ZIUhpmBTaL – Max Jambor (@MaxJmb) 22 novembre 2020

Comme le souligne Jambor lui-même, la firme n’aura peut-être pas beaucoup de mal à trouver le coupable de la fuite du design OnePlus 9 publié par 91 Mobiles, car un seul nombre réduit de travailleurs ont accès aux prototypes si longtemps à l’avance.

Alors que OnePlus enquête sur ce qui s’est passé pour que cela ne se reproduise plus, il faut attendre quelques mois pour bien connaître ces deux gros terminaux qui sont encore en phase de développement.