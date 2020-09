À notre capacité d’auto-réflexion, nous devons la possibilité d’admirer les processus, les structures et les formes de ce qui nous entoure. Surtout, l’être humain se caractérise par la capacité de signifier tout ce qui est lié pour vivre en communauté.

C’est assez surprenant de découvrir que, à ces significations que nous avons créées, nous leur appartenons autant qu’elles nous appartiennent. Ce sont des métaphores qui nous pensent (Lizcano, Emmanuel; 2006). La nature comme mentor, comme modèle ou comme mesure. C’est la proposition du biomimétisme à travers laquelle les idées et les techniques ont été transformées. Cette science utilise la nature comme norme écologique pour juger de nos créations ou innovations; Par conséquent, il se consacre à l’étude des structures, des processus et des formes de la nature pour les imiter ou s’en inspirer; ainsi, concevoir des propositions qui répondent aux défis humains.

Surtout, il s’agit d’une manière constamment innovante d’évaluer et de regarder la nature; reconnaissant qu’il y a de la sagesse en lui; cherchant à arrêter d’en extraire et plutôt à en tirer des leçons. C’est, en plus d’être une science, c’est une manière d’interpréter le monde; une ré-application d’une métaphore qui nous aide à nous relier à l’autre de manière symbiotique.

Applications du biomimétisme

Les êtres vivants et les êtres inertes fonctionnent dans un réseau complexe; émuler son fonctionnement implique de travailler avec la complexité. Cette position ouvre des questions. Comment changer les processus industriels pour que le travail et l’abondance des ressources soient maintenus sans affecter l’environnement? Que propose le biomimétisme à cet égard? Que nous apprend-il sur la nature?

Quelques exemples actuels de disciplines et d’activités socio-économiques qui ont appliqué le travail biomimétique sont la biomédecine, la bio-construction, la biométrie, la biomécanique ou l’agroécologie. Janine Benyus, co-fondatrice de l’Institut de biomimétisme, consultante en innovation et auteure en sciences naturelles, diffuse des recherches et des propositions qui contribuent à ces disciplines, comprenant les défis humains tels que l’alimentation, les sources d’énergie, la conception de matériaux, modèles d’apprentissage, de faire des affaires et de prendre soin de notre santé. Nous proposons des exemples avec lesquels chaque discipline, qui n’applique pas nécessairement le biomimétisme mais recherche la durabilité, peut tirer parti des outils biomimétiques.

Eco-édition

Gérer les publications selon les principes de durabilité. Ici, le biomimétisme invite les éditeurs à s’appuyer sur des projets qui imitent les cycles naturels dans leur plan de création de livres. Dans le cadre de la production de papier, dans lequel les éco-éditeurs doivent prendre en compte le système de certification forestière (PEFC ou FSC), qui garantit et certifie que les forêts sont gérées de manière responsable et que l’utilisation du papier fabriqué par une entreprise ou une industrie provient de ces forêts; il existe une proposition biomimétique intéressante qui contribue à cet égard.

Nucleário, lauréat du prix Ray of Hope 2018, un nouveau moyen plus rapide de restaurer les forêts qui peuvent rendre le papier plus vert. C’est un appareil inspiré du fonctionnement de la litière de feuilles, qui régule l’humidité du sol et protège les graines des fourmis et des herbes envahissantes.. L’appareil imite également l’absorption d’eau des broméliacées, générant un microclimat qui attire la biodiversité. Toutes ces capacités assurent que les graines plantées sont préservées et que les forêts se régénèrent plus rapidement. Avec de telles méthodes, l’industrie de l’édition pourrait promouvoir des processus durables basés sur le biomimétisme.

Nucleário, un projet brésilien de reboisement des forêts brésiliennes.

L’architecture

Les techniques utilisées avec les fondements de la durabilité peuvent être appelées éco-techniques. Ils existent depuis longtemps et s’affirment à travers des traditions constructives. Ils répondent aux conditions environnementales auxquelles un bâtiment est exposé et apprennent donc du climat et de l’écosystème. Pourtant, en architecture, on peut trouver des solutions ingénieuses et innovantes en observant le fonctionnement d’autres êtres vivants ou des matériaux naturels.

La biomimétique en architecture se fait remarquer avec un exemple gagnant de la deuxième place du prix Ray of Hope 2018: BioThermosmart. Une équipe de Mexicains et d’Américains qui s’est inspirée de la façon dont les éléphants, les alligators et les toucans régulent leur température grâce à leur système circulatoire pour en faire un bâtiment avec un système de gestion thermique circulaire.

BioThermosmart, Mexico.

Biotechnologie grise

Il utilise des systèmes biologiques et des organismes vivants, basé sur la création de solutions en imitant des processus écologiques pour aider à protéger l’environnement. Par exemple: l’assainissement des sols, le traitement des eaux usées, l’épuration des gaz d’échappement et des gaz polluants, ainsi que le recyclage des déchets et des substances résiduelles.

Dans le cas du Mexique, des consortiums de bactéries ont été introduits pour des tâches de nettoyage dans des zones accidentées, activant un processus naturel. Par exemple: le déversement d’hydrocarbures au barrage d’El Cuchillo suite au passage de l’ouragan Alex en 2010, où cette technique a été mise en œuvre pour le nettoyage et la réhabilitation du barrage.

De même, il a été utilisé pour réhabiliter la rivière San Juan, Cadereyta, Jiménez, car, en 2015, une prise clandestine d’un des gazoducs a provoqué le débordement d’hydrocarbures.

Image de colonies bactériennes, tirée de Gray Biotechnology: The Most Unknown of Biotechnology Applications

Agroécologie

L’agriculture a été affinée au fil du temps pour améliorer son adaptabilité à chaque contexte. L’amélioration de ces processus vient de l’observation de la nature et d’essais et d’erreurs, ou d’expérimentation, mais lorsque nous analysons le comportement des écosystèmes pour les imiter, ces pratiques sont radicalement transformées. L’agroécologie, innovante et traditionnelle à part entière, peut bénéficier du biomimétisme. L’invitation est écrasante: l’industrie alimentaire doit embrasser la diversité bioculturelle implicite dans l’agriculture et la comprendre au point de pouvoir recréer des réseaux d’abondance et des chaînes de nutriments.

C’est le cas des investigations qui ont été menées autour des prairies, à partir desquelles nous voulons apprendre leurs fonctionnalités complémentaires, grâce auxquelles l’écosystème se soutient sur le long terme.

Photo de Ryan Stone sur Unsplash

conclusion

Peut-être, arrêtez de croire que la capacité d’auto-réflexion nous sépare du reste des êtres vivants nous aider à trouver d’autres métaphores qui nous aident à atteindre différents états d’équilibre et que notre modèle de vie ne nous conduit pas à l’autodestruction.

Le biomimétisme et la pensée écologique ont nourri l’esprit humain en indiquant clairement que Il est essentiel de comprendre les processus biologiques, non seulement pour les imiter, mais aussi pour construire nos valeurs.

Il ouvre un éventail de possibilités avec lesquelles nous pouvons repenser notre façon d’aborder le design, faire des propositions, des projets et des façons d’interagir avec notre environnement. C’est un concept générique qui, dans le monde du complexe, du systémique, de l’interdisciplinaire et de l’intersectionnel, doit inclure des voix divergentes, pour réfléchir ensemble et renforcer la diversité bioculturelle.

Si le biomimétisme démontre l’intelligence de nombreux groupes humains qui ont déjà développé des capacités biomimétiques et reconstitue le potentiel de la science, il ne faut pas cesser de se demander: c’est pour qui? Et comment profite-t-il ou non la construction d’un meilleur tissu socio-écologique?

Andrea Pliego et Beatriz Acevedo sont membres de Contaminantes Anónimus.

Image principale: «Maison Termitary», par Angélica Cadena Irizar. Cette maison nous rappelle l'exemple des bâtiments qui s'inspirent de la ventilation que les termites mettent en œuvre dans leurs constructions et dans leurs structures incroyablement stables faites de matière organique.

