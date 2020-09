Pour dater les différents Établissements de crédit ils peuvent ne plus avoir à tout moment la tâche de clôturer les comptes courants de leurs clients. Les consommateurs, en effet, peuvent ne plus avoir peur de disposer de quelques heures après en avoir reçu un recommandé par votre banque ouvrir un nouveau compte courant et transférez-lui tout le solde.

Merci à un facture nouvelle et récente actuellement encore en phase d’approbation, les consommateurs titulaires d’un compte courant pourraient être mieux protégés. Voici les détails.

Compte courant fermé par les banques: ce n’est peut-être plus le cas, voici une nouvelle facture

Là loi 1712 est actuellement en discussion à la Comité des finances du Sénat car il comporte de nombreuses innovations non seulement en ce qui concerne la protection des titulaires de comptes, mais aussi pour les cartes de paiement. Il vise principalement à exclure définitivement le droit de rétractation des banques sur les relations avec les clients à durée déterminée et / ou permanente. C’est précisément pour cette raison que les comptes courants jugés peu de mouvements ou peu rentables ne peuvent pas être fermés par leur établissement de crédit. Il est très important de souligner que cette décision pourrait être prise dans les cas de solde positif, pour les lignes de crédit contenues dans les limites fixées par le contrat et pour les cartes utilisées légalement.

L ‘Association bancaire italienneCependant, il a exprimé quelques doutes à ce sujet car il pourrait s’agir d’un changement trop radical et en contraste avec les différentes normes européennes, mais la décision finale n’a pas encore été prise.