Bulma avec un style assez adorable

L’anime Dragon Ball au fil du temps a eu personnages inoubliables, et l’un d’eux est le bulma populaire. C’est l’un des les figures féminines les plus importantes de toute la saga, existe depuis premier chapitre du manga, dans Dragon Ball Z et dans les versions actuelles.

De plus, il est considéré comme l’un des les êtres les plus intelligents de la planète Terre, et bien qu’il n’ait pas une puissance de combat similaire à celle des guerriers moyens, il a été élément fondamental de l’équipe Z Warriors.

Dans cet esprit, un illustrateur numérique connue sous le nom d’Amy Baldwyn a partagé sur son profil ArtStation une illustration qui rend hommage à l’étonnante et intelligente BulmaSeul celui-ci a un style assez adorable. Vous pouvez voir les détails ci-dessous.

La jeune version de Bulma avec un style différent

Le design rencontre inspiré de la version plus jeune de Bulma, où il s’aventurait à travers le monde. A aussi différentes équipes de combat comme les armes et l’équipement tactique: les bottes, les gants, les lunettes et, bien sûr, les cheveux bleus emblématiques. Si vous êtes un amoureux de ce personnage, vous apprécierez sûrement ce cosplay décontracté de Bulma.

Cette nouvelle version de Bulma serait parfaite pour le jeu vidéo Fortnite, vous ne pensez pas?

