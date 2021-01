Elizabeth Liones a l’air différente

Elizabeth Liones Elle est l’un des membres de l’équipe The Seven Deadly Sins, le protagoniste l’a rencontrée dans un bar en tant que serveuse, cependant, Elizabeth est la réincarnation actuelle de la déesse Elizabeth et à son tour, il est devenu un être très puissant dans l’anime.

Ce personnage est l’un des trois femmes au sein du groupe et parvient à se démarquer grâce à ses innocence et beauté. Pour cette raison, il est considéré comme l’un des personnages préférés lors de la réalisation d’illustrations, et cette fois nous voulons vous montrer le travail de Spopling, qui a fait un fan art de la belle Elizabeth ajoutant une touche personnelle digne d’admiration. Le résultat nous a étonnés!

Cela devrait être le remastering d’Elizabeth Liones

Ci-dessous vous pouvez voir un dessin numérique d’Elizabeth de The Seven Deadly Sins totalement différent, mais extrêmement spécial.

Entre le traits qui diffèrent par rapport à Version officielle nous avons: ses cheveux, puisque d’un coup d’oeil vous pouvez voir qu’elle a cessé d’être blonde et qu’elle est maintenant verte, elle la tenue est beaucoup plus rose, montre une jupe courte noire et des bottes qui la font paraître beaucoup plus agressif et rustique. Si vous aimez ce personnage, vous aimerez sûrement aussi voir cette représentation dans la vraie vie.

